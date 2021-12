A las puertas de acabar 2021, son muchos los artistas que se resisten a acabar diciembre sin lanzar los últimos temas del año. Uno de ellos ha sido Camilo, que tras anunciar al mundo su futura paternidad junto a Evaluna a través de su tema "Indigo", ahora regresa con "Pesadilla". Pero una de las canciones que más nos ha llegado es "Karma", de Casper Mágico, Bryant Myers y el fallecido Flow La Movie, que perdía la vida esta semana en un accidente de avión junto a su familia.

Pedro LaDroga y $kyhook llegan de la mano gracias a Skydrvg 3.0, un proyecto que llega de la mano de ambos artistas tras siete años de espera y que nos deja canciones como "A Morir". RVFV y Daviles de Novelda también están de estreno con "Aléjate" y "TIKI TIKI"; al igual que Don Patricio y su "Echo de menos".

Y si tienes ganas de más, no te pierdas "Dile a los demás", de Dani Fernández; "Roto", de Dany Romero"; lo nuevo de Aaliyah y The Weeknd en "Poison"; "No saben cómo vivo", de Dollar Selmouni y JC Reyes o "Que quiere", lo último de Tatiana Delalvz. Dale al play y... ¡disfruta!

"Aléjate" - RVFV

"Pesadilla" - Camilo

"TIKI TIKI" - Daviles de Novelda

"Dile a los demás" - Dani Fernández

"Echo de menos" - Don Patricio

"Karma" - Casper Magico, Bryant Myers y Flow La Movie

"Roto" - Dany Romero

"Poison" - Aaliyah y The Weeknd

"No saben cómo vivo" - Dollar Selmouni y JC Reyes

"A Morir" - Pedro LaDroga y $kyhook