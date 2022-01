El primer viernes del año viene cargadito de novedades y buena música. Parece que nuestros artistas favoritos llevaban un tiempo preparando a conciencia sus nuevos trabajos con las esperanzas puestas en que el 2022 será mejor que el 2021. El primero ha sido The Weeknd y su nuevo álbum Dawn FM. Un proyecto del que llevábamos un tiempo hablando y que por fin se ha decidido a lanzar al mercado. Lo ha hecho esta madrugada, poco después de publicar el teaser de un minuto en el que escuchamos al actor Jim Carrey por la radio de un coche diciendo: "Ahora estás escuchando 103.5 Dawn FM. Llevas demasiado tiempo en la oscuridad. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos".

Después de casi dos años en silencio, desde su anterior álbum; After hours, The Weeknd se atreve con esta nueva producción en la que participan Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler, The Creator, Lyl Wayne o el músico Oneohtrix Point Never. Se trata, ni más ni menos, que el quinto álbum de estudio del cantante, compositor y productor canadiense. Su single, "Sacrifice", se ha situado en apenas unas horas en el número uno de Spotify España y estamos seguras de que permanecerá ahí un tiempo considerable.

Sin duda el suyo es uno de los trabajos más esperados de este 2022, pero no es el único. Sebastián Yatra se posiciona en el top de la lista de estrenos con su nuevo single "Amor Pasajero", una canción que formará parte de su nuevo álbum de estudio, Dharma, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de febrero. No nos podemos olvidar del exitoso remix de "Entre Nosotros", del que en Playz hablamos hace unos días. La unión entre Tiago PZK, LIT Killah, María Becerra y Nicki Nicole ya está dando sus frutos, pues en solo un día han conseguido superar los 9 millones de reproducciones en YouTube.

Entre lo más escuchado de este viernes están también: "El día menos pensado" de Beret, "El precio del dinero" de Beny Jr, "Algodón de azucar" de Chema Rivas, "Inteligencia Emocional" de Belén Aguilera, además de lo nuevo de Katy Perry o el temazo de Amaia.

"Sacrifice" - The Weeknd

"Amor Pasajero" - Sebastián Yatra

"Entre Nosotros REMIX" - Tiago PZK, LIT killah, Maria Becerra, Nicki Nicole

"El día menos pensado" - Beret

"El precio del dinero" - Beny JR

"Inteligencia Emocional" - Belén Aguilera

"When I'm Gone" - Alesso y Katy Perry