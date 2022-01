El multimillonario Elon Musk ofreció recientemente 5.000 dólares a un estudiante para que borrase su cuenta de Twitter (@elonJet). En la misma Jack Sweeney, que estudia Tecnología de la Información en la Universidad de Florida Central, se dedica con la ayuda de bots a rastrear e informar sobre los movimientos de uno de los jets que posee el empresario. La propuesta de Musk, quien por razones de seguridad dijo querer eliminar la cuenta de Sweeney, fue rechazada por el estudiante.

El universitario de 19 años, conocedor de la apabullante fortuna del fundador de Tesla y SpaceX, le contestó: "¿Hay alguna posibilidad de subir a 50.000 dólares? Sería un gran apoyo en la universidad y probablemente me permitiría conseguir un coche, tal vez incluso un Modelo 3. Me encantaría ayudarte".

Sweeney gestiona una decena y media de cuentas donde, con ayudas de bots, rastrea el movimiento de los aviones privados de grandes magnates como Bill Gates, Jeff Bezos o el propio Musk. La cuenta que el fundador de SpaceX pretendía borrar acumula actualmente más de 210 mil seguidores. Y seguro que, a partir de esta anécdota, esta cifra aumente considerablemente. El perfil tuitea cuándo y dónde despega o aterriza el avión y la duración de cada viaje.

Al parecer Elon se comunicó con él a través de mensajes privados por primera vez el pasado 30 de noviembre, según informaciones publicadas por el medio Daily Mail. "¿Puedes borrar esto?", le dijo Musk a Sweeney. "Es un riesgo para la seguridad". El magnate dijo querer evitar que "gente loca" siguiera sus vuelos.

Los últimos mensajes son del pasado miércoles 19 de enero, cuando Musk dijo que no le parecía bien "pagar para borrar esto". "US$ 5.000 no es suficiente para lo mucho que saco de ello", dijo Sweeney. "No sustituye nada, como el factor de la diversión".

“Interesting activity going on with one of the other SpaceX jets N502SX usually used for transporting employees. Did some circling looks like turns on autopilot. Possibly Starlink testing? After all SpaceX did file for testing Starlink on there Gulfstream jets. https://t.co/vCziGlKl4q“