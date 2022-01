La polémica vuelve a explotar dentro del universo streamer, y cómo no, lo hace en Twitter. La red social se convierte una vez más en el ring. Hoy la batalla es: ¿merece Biyín estar nominada a streamer revelación en los Premios Esland o todo lo que ha conseguido se lo debe a su actual pareja Auron Play? Han sido muchos los creadores de contenido en diferentes plataformas que se han puesto a debatir, entre ellos, The Grefg o el propio AuronPlay, quien ha salido en defensa de su novia.

““al final lo difícil no es llegar a cierto lugar, es mantenerte”



grefg dando su opinión sobre el tema (está completa en su directo), teniendo en cuenta la experiencia que comparte con gemita <3" — ❝ paloma (@ltsdovve) January 19, 2022

"Muchas veces el ser el alguien de alguien: ser el amigo, el novio o la novia... Pues te ayuda. Porque obviamente es estar relacionado con una persona que lleva años en el mundillo.... Pues, obviamente, tú vas a tener un inicio. UN INICIO del camino más fácil, pero aquí viene la clave. Y es que por mucho que a ti te ayuden, por mucho que a ti te promocionen, si tú no vales, si tú no te lo curras, si tú no le echas horas, si tú no tienes constancia, le pones trabajo, tienes un poquito de talento... Tú te vas a la mierda", exclama el conocido streamer, que pone como ejemplo su caso y el de su novia Gemita. "Gemita tuvo muy fácil el inicio, el que la gente la conociera de golpe. Pero es que eso también es un arma de doble filo, porque si a ti te conoce de golpe mucha gente y tú no vales para eso y lo haces mal, lo que consigues es el efecto contrario: conforme llega toda esa gente, se va todo el mundo... Si luego consigues mantenerlo gracias a tu trabajo, eso es mérito tuyo y nadie te lo puede quitar. Estamos de acuerdo que no es lo mismo que tú empieces desde el principio solo, que tú crezcas solo y tú te mantengas solo. No, no es lo mismo, es más fácil que eso. Pero al final lo difícil no es llegar a cierto lugar, es mantenerte", concluye The Grefg.

"si biyín tiene los viewers que tiene y los seguidores que tiene a día de hoy, y siguen manteniéndose es porque algo está haciendo bien" facts" — ً (@daylightbiyin) January 19, 2022

"Biyín a lo mejor se ha hecho conocida gracias a AuronPlay, porque sea su novia o lo que sea. Pero si Biyín tiene los viewers que tiene a día de hoy y sigue manteniéndose es porque algo está haciendo bien. No hay más historia que eso. Porque tú puedes petarlo muchísimo un día, pero si no trabajas duro, no eres constante, si no creas buen contenido... Te vas a la mierda", ha dicho en un directo el mencionado AuronPlay.

“No puedo estar más agradecida de haber compartido esta pedazo de categoría con tres colosos, ya había dicho cuando me enteré de mi nominación que con eso ya había ganado.



Grande @TheGrefg por estos premios, (te debo una gala xd) y grande @elxokas por tan merecido premio!“ — Biyín (@_biyin_) January 17, 2022

Karchez también la ha defendido diciendo que para él Biyín es la persona que más encaja en revelación, "porque Biyín empezó en noviembre de 2020, con el streaming que alcanza 150.000 personas... Ya me preocupa porque hay gente que de verdad tiene ese pensamiento metido en la cabeza. Una persona no le ven en streaming durante 5 horas porque es la pareja de X. Es porque la persona te entretiene, te gusta el contenido que hace y aprecias lo que está haciendo."

"ibai hablando sobre lo de biyin y que simplemente se le olvidó mencionarla" — tar ; ⁰⁸² ¹²⁹ (@auronclown_) January 19, 2022

También se ha pronunciado Ibai, quien ha pedido disculpas por ignorar la nominación de Biyín. Aunque aclara que hace un mes habló de Biyín y del resto de nominados: "En ningún momento ignoro a alguien para hacerle daño... Pero si molesté a alguien, le pido perdón porque no fue mi intención".

"Folagor hablando de lo que dijo de biyin XD" — jessica (@softauron) January 19, 2022

En el lado contrario, el youtuber Folagor mantiene que Biyín no se merecía la nominación, porque para él un streamer revelación es alguien que crece desde muy abajo, poco a poco, y pega el pelotazo. Pero subraya: "no me refería a que era la novia de Auron".

“Ahora me entendéis cuando dije que menos mal que no gané el premio, ¿no? ��“ — Biyín (@_biyin_) January 19, 2022

Un tuitero hacía una referencia antigua del mundo del corazón y sostenía: "A Biyin se le conoce por Auronplay al igual que a Dinio se le conoce por Marujita Díaz. No hay nada malo en ello. Al fin y al cabo la vida se trata de dar un braguetazo." A todas estas críticas, Biyín respondió como pudo en Twitter. Dijo que menuda le esperaba mañana en 'El Juego del Calamar', la competición organizada por Minecraft en la que participa.