Ya han pasado cuatro años desde que Luis Cepeda salió de la Academia de OT2017, pero el artista no ha perdido el tiempo desde entonces. A escasos meses de disfrutar de su nuevo disco, el gallego inicia 2022 con el lanzamiento de "Otro día más", un tema del que confiesa sentirse orgulloso por el "momento mágico" que vivió cuando lo escuchó por primera vez junto a su equipo. Con una gira por delante y una colaboración a la vuelta de la esquina, Cepeda nos desvela qué hay detrás de su última canción y todo lo que tiene preparado para los próximos meses.

"Otro día más" ya está aquí. ¿Cómo te sientes?

Luis: Muy bien, la verdad. Muy contento con el recibimiento. La está escuchando mucha gente y de momento está gustando, porque todavía no he visto ningún comentario negativo.

Nuevo tema, adelanto del disco, y muy romántica. ¿Tú también lo eres?

Luis: Bueno, cada uno es como es. Yo soy a mi medida y todo el mundo lo es a la suya. A la hora de componer quizás lo soy más todavía. Las canciones sino serían un poco sosas, ¿no?

“Otro día más” habla del amor propio, de lo que es mejor para uno mismo que es el estar separados, pero también de lo que crees que es mejor para otra persona. ¿Crees que a día de hoy la gente cada vez tiene menos responsabilidad afectiva?

Luis: Sí, aunque todo depende de cada uno y de las relaciones que tengan las personas. Pero creo que sí que hay que mirar un poco más allá y saber si esa relación va bien encaminada y va a algún sitio. Y no ser egoísta contigo mismo. Si tienes que dejarlo porque sabes que al final vas a terminar haciendo daño a otra persona, pues hazlo cuanto antes.

¿Cuántas veces has dicho eso de “Por tu bien mejor separados”?

Luis: Puede ser que unas cuantas.

"Estoy en un momento en el que me siento libre y compongo lo que quiero"

En redes ponías “sé que os va a gustar” antes incluso de lanzarla. ¿Qué tiene de especial este tema para ti para que lo tengas tan claro?

Luis: No sé, yo cuando escribo una canción y sobre todo cuando compongo con otras personas -como en este caso- y luego la maquetamos y la escuchamos todos... se crea ahí un ambiente muy especial. Nos miramos y decimos: "la verdad es que este tema funciona y es bueno". A veces pasa que no, que maquetamos una canción que nos parece una voladura de cabeza y luego la escuchamos y decimos... "pues al final no es tanto como pensamos". Pero con esta sí que hubo ese momento mágico y yo sabía que a la gente le iba a molar la canción. No es por ser poco modesto, sino por seguridad en mí mismo, que es muy diferente.

¿Cuáles dirías que son los factores que definen tu nuevo disco?

Luis: Llega en 2022, menos mal que ya hemos puesto rumbo definido. Las canciones más o menos están hechas, aunque no sé si meteré alguna que haga este mes. Pero ya me quedan solo 15 días para dar carpetazo al álbum y tener todas las maquetas hechas. Entonces sí, a finales de abril o principios de mayo creo que sacaremos el disco. Al final es un proyecto que habla mucho de amor y desamor, pero también tiene algún mensaje social. El registro de música está encaminado más al pop rock mientras que las baladas son más baladas todavía. Que es lo que quería yo: diferenciar las baladas de temas cañón sin que hubiera puntos medios. Y el registro musical tiene cosas nuevas, como en esta canción que incluye una base trap. Pero siempre sin salirme de mi registro vocal y con mi sello de identidad.

¿Cómo definirías el tiempo de creación de este disco? ¿Pausado? ¿Tranquilo? ¿Rápido?

Luis: Ha sido muy pausado y tranquilo, la verdad. Tuve tiempo durante la pandemia de ponerme a escribir y componer y tuve mucho tiempo de por medio entre el anterior disco y este. Hay alguna canción que ya había hecho a la hora de publicar el otro disco que se va a incluir en este. Ha sido más relax, porque el primero fue una vorágine de cosas. Salí de OT y en tres meses tenía que sacar disco. Este ha sido más relajado y queriendo hacer lo que quiero hacer y no lo que me dicen que está bien o no. Las canciones están muchas más pensadas.

Leyendo en redes sociales, hay gente que te considera muy valiente por hacer la música que quieres sin tener en cuenta nada más. ¿Te consideras valiente tú también?

Luis: Me considero cantautor. Creo que todos los cantautores son valientes en el sentido de que están sacando la música que escriben y cómo la quieren producida sin ser cohibidos por ninguna discográfica que les diga lo que tienen que hacer. En ese sentido no soy intérprete. Hay muchos intérpretes que también eligen sus canciones, pero hay otros que también van encaminados e impuestos por la discográfica. No es mi caso. Yo estoy en un punto donde hago lo que quiero, aunque tenga momentos buenos y malos, como todo el mundo.

¿Te sientes entonces más libre ahora que hace unos años?

Luis: Bueno no digo que no lo fuera hace unos años, sino que todo era muchísimo más rápido y no tenía tanto tiempo de decisión. Pero libre sí que era, porque las canciones de Principios también las hice yo, aunque son un poco menos pensadas. No sé cómo explicarlo. Quizás tienen menos reposo.