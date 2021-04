Cepeda sobre las teorías negacionistas: "Opiniones hay para todo, otra cosa son las gilipolleces"

Desde que salió de la academia de Operación Triunfo, allá por el año 2017, Cepeda no ha dejado de componer, escribir y lanzar temas. Ha colaborado con varios artistas como Julia Medina, Pol 3.14, David Otero o su inseparable amigo Roi. Se considera uno de esos artistas a los que le gusta transmitir o dejar algún mensaje con sus letras. Quizás como la forma de aportar su granito de arena a la sociedad en la que vivimos o como la manera de dejar su impronta en este mundo.

De sus próximos lanzamientos, nos adelanta que tiene un tema entre manos que no se atrevía a hacer y que al final ha hecho. Afirma que saldrá este año o el año que viene, y que se trata de una crítica social que quizás no guste a todo el mundo. Algo que admite hace años ha dejado de preocuparle. A día de hoy, Luis es perfectamente consciente de que es imposible gustar a todo el mundo o como dicen en su tierra: "Nunca chove a gusto de todos". Charlamos un rato con él por Zoom, antes de que se embarque en la mini gira de conciertos que le espera esta primavera y que empieza el 18 de mayo en Madrid.

P: ¿Te consideras valiente?

R: Valiente no es la palabra, yo me considero un poco más kamikaze. Hoy en día te dan por todos los lados, escribas lo que escribas. Entonces, sé que si saco un tema así va a ser muy criticado. Podría evitarme perfectamente todas esas críticas haciendo una canción de amor o de desamor y ya está, pero creo que las cosas que me parecen injustas está bien utilizar mi altavoz para decirlas. Así me han criado.

P: Dime alguien valiente dentro de la industria actual.

R: Marwan me parece muy muy valiente porque escribe contra todo lo que le parece mal. Hizo un temazo con Nach sobre los haters que es una obra maestra. También escribe sobre los refugiados, no escribe solo de amor o de desamor, sino que se moja con los temas tanto en Twitter como en su música. Entonces, me parece el mejor ejemplo que puedo poner porque sus temas son auténticas joyas.

P: ¿Te sientes cómodo con la palabra cantautor?

R: Hay mucha gente que es cantautora y no está definida como tal, porque realmente escribe sus temas y es cantante. Creo que la palabra cantautor ahora va unida a un tipo más bohemio. Si eres bohemio y cantas ya eres cantautor, aunque no escribas tus canciones. Pero realmente significa que cantas tus propias canciones. Así que no está bien definido.

P: El otro día hablamos con Roi y nos dijo un defecto tuyo y una virtud. ¿Tú que virtud y que defecto destacarías de él?

R: Odio decir virtudes y defectos de una persona, pero también diría que es muy sincero. Si a él algo no le gusta, te lo va a decir. Hay una amistad ahí que es como mi hermano ya. Los hermanos a veces se llevan mal, pero son hermanos.

P: Te sueles mojar bastante dando tus opiniones. ¿Eres de los que cree que en un artista no debe tener miedo a expresar sus ideas, aunque le suponga perder fans?

R: No es miedo, es sensatez. ¿Es sensato o no perder fans si quieres que tu carrera funcione? Ahí ya va la personalidad de cada artista y lo respeto. Si alguien no quiere hablar de un tema porque sabe que le va a repercutir negativamente en su carrera, es totalmente lícito que no lo haga. Otra cosa es que yo lo haga. Pero las dos formas son válidas.

P: ¿Te asusta la repercusión e influencia que pueden llegar a tener tus palabras en los demás?

R: Las redes son un arma de doble filo en ese sentido, porque se puede malinterpretar cualquier cosa que digas. Tienes que tener algo muy claro: tú puedes tener tu opinión, crees que es lo más acertado del mundo expresarlo en Twitter y que eso se vuelva en tu contra porque has puesto una coma mal. Luego eso se hace una bola, la gente te da por todos los lados y tu no sabes por qué. Para eso, Twitter es una mierda. A mí me pasó con unos carteles para mis conciertos. Había visto unos carteles de mis conciertos que habían hecho unos fans y dije: ‘¡Qué bonitos! Me gustan más que los que me ha hecho mi compañía.’ Y como ya los habían hecho yo pregunté a estos fans: 'Oye, ¿me podéis pasar los carteles?' Eso se malinterpretó y se tradujo en que yo no pagaba a los diseñadores gráficos y que estaba pidiendo trabajo gratis. A ver, pero si es una cosa que ya habían hecho y que estoy pidiendo porque quería subirlo otra vez y darles visibilidad. En plan: mirad lo que han hecho, mirad los conciertos. Pues esto llegó hasta el último diseñador gráfico. Todos se creyeron que estaba pidiendo trabajo gratis por Twitter. Para que te hagas una idea de cómo es esta red social.

“Pensaba que el problema era de él pero veo que es de todos. No podéis sacar eso en tv. A esa persona la siguen miles de personas influenciables. Me parece la ostia de preocupante e inseguro que deis voz a una persona demente.“ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) April 11, 2021

P: ¿Crees que hay personas con mucha influencia que no son conscientes de la repercusión que pueden tener sus palabras?

R: Yo es que creo que eso está en la cabeza de cada uno. Es decir, creo que la persona que dice algo en redes sociales es porque en su cabeza queda bien. Por ejemplo, yo cuando digo cualquier cosa de los refugiados es porque eso en mi cabeza queda bien, pero otras personas pueden no pensar eso y pueden decir justo lo contrario, que bajo su criterio y en su cabeza está bien. Entonces, opiniones hay para todo, otra cosa son las gilipolleces. Para mí lo de Miguel Bosé, yo que respeto muchísimo su música, ahora mismo si mi madre no se llega a vacunar por las palabras de Miguel Bosé, yo tengo un problema con Miguel Bosé.

P: ¿Influyen demasiado y no son conscientes del peligro de sus declaraciones?

R: Yo creo que sí que lo saben, son conscientes plenamente de la gente que les está escuchando y eso es lo peor.

P: En ese sentido, ¿tienes miedo a cagarla de alguna forma con tu opinión? ¿Has tenido que retractarte en algo?

R: Supongo que sí, pero ahora no me acuerdo de algo concreto. Pero tengo la conciencia muy muy tranquila y sé que todo lo que pienso, todo lo que hago y cómo me han educado, es la misma forma en la que voy a educar a mis hijos si alguna vez los tengo. Tengo unos valores que para mí son los correctos. Fuera de ello, hay opiniones, valores y distintas formas de ver a vida que son correctas y respetables también. Pero hay otras cosas que no, que con mi educación y mis valores no son tolerables. Son esas cosas contra las que intento luchar.

P: Mucha gente no entiende tu humor y te critica por ello. Al final, ¿somos un país de envidiosos?

R: En Twitter ya te digo que sí. En Twitter tú puedes hacer una coña con la gente que te sigue porque sabes que lo va a pillar. Y eso se empieza a hacer viral porque la gente que no te sigue lo ha visto y quiere poner su granito de oro. Nosotros, los de OT, ya tenemos un master anti hate. Es una cosa para evitar movidas que ya tenemos implantada.

P: Hablando de eso, varios de tus compañeros han destacado que después de OT tuvieron que ir a terapia para asimilar tanto cambio. ¿También fue tu caso?

R: Yo entiendo que la salud mental es súper importante y que uno tiene que tratarse cuando lo necesite. Es decir, si tú estás en una situación en la que necesitas ir a un psicólogo, ve. Que no te de reparo necesitarlo y acudir, porque es una persona cualificada que te va a ayudar. En mi caso, no lo he necesitado porque tengo la cabeza hecha. Para mí ya hay cosas que son minucias, porque mi cabeza ya está donde tiene que estar; centrada en la música. Cuando hay alguna movida o una ola de hate, apago el teléfono y a tomar por culo.

P: Has dicho que aprendiste a cantar al salir de OT, ¿Qué has hecho para conseguirlo?

R: Sí, desde luego, porque en OT no lo hice lo bastante bien. (Risas) No, sobre todo, son tablas. Cuando te subes a un escenario y empiezas a cantar delante de toda la gente, se te va todo eso por lo que cantabas mal antes. Un cantante cuando canta mal es por los nervios o porque se le va la cabeza a otro lado de la canción y no la siente. Cuando pillas tablas en los directos y te empiezas a sentir cómodo, es cuando empiezas a cantar bien. Aunque a veces se flojee, pero es por nervios siempre.

P: Pero a ti OT, ¿te perjudicó o te benefició?

Me benefició, claro que sí. Me abrió las puertas a lo que estoy haciendo ahora. Gracias a ello me conoce mucha gente de forma personal y la música que hago actualmente es gracias al programa. No lo voy a negar.

P: Si no te dedicases a la música, ¿qué harías?

R: Yo tengo mi carrera en diseño industrial, así que supongo que estaría haciendo diseño de muebles o de automoción… He hecho prácticas y he participado en algunos proyectos con gente de Galicia, pero bueno no oficialmente porque a mí me pilló esto acabando el máster.

P: ¿Nervios ante la gira?

R: El 18 de mayo empiezo en Madrid, que está casi lleno. Pero sí, sí, hay nervios y también muchas ganas e ilusión.