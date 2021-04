Roi sobre Cepeda: "Es un tío súper farola, pero muy honesto"

Roi Méndez ya es un asiduo en Playz. Después de sus intervenciones en el programa de Gen Playz sobre rupturas amorosas y en el de "Hablamos mucho de sexo, pero lo hacemos mejor", nos interesamos por saber cómo le va y en qué está metido ahora mismo el gallego. Porque la realidad es que es difícil pillarlo en un momento tranquilo de su vida.

El ex concursante de Operación Triunfo no conoce la palabra stop. Acaba de grabar varios capítulos para la cuarta temporada de Luimelia, la serie digital de Atresplayer Premium. También ha grabado el capítulo piloto de una ficción que todavía no tiene distribuidor. Y por si esto fuera poco, el artista acaba de lanzar junto a Cepeda el tema "La misma dirección", que lo está petando a nivel de reproducciones en las diferentes plataformas.

Él mismo nos cuenta como la pandemia le ha servido para centrarse y hacer cosas para las que antes creía que no tenía tiempo. Vamos, que el de Santiago no pierde el tiempo. Está metido en el estudio componiendo y a la vez con rodajes y con colaboraciones en programas comoVodafone You. “Poco a poco van saliendo cosas”, reconoce con ánimo. Charlamos con él sobre los múltiples proyectos en los que está inmerso.

P: Para estos rodajes, ¿has dado alguna clase de interpretación?

R: No, la verdad que no. Como es algo en lo que la clave está en la naturalidad y es algo que desde pequeño me gustó mucho. Pues nada, solo tuve que hacer los castings y les cuadré. Una vez que me dices que OK, es con todas las de la ley. Si te gusta cómo lo hago, luego no me exijas imposibles. Entonces, yo siempre intento trabajar bien y todo lo que esté en mi mano hacerlo. Si me cogen, por falta de trabajo no va a ser.

P: ¿Haces un poco de ti mismo?

R: Sí, se parece bastante a mí. En uno de los proyectos toco la trompeta, soy músico. Y en otro, soy un actor que vende cosas en la teletienda. Entonces, actuar haciendo de actor es bastante más fácil. Te da más libertad.

P: Desde que salísteis de la Academia teníais previsto sacar algo juntos. ¿Por qué habéis tardado tanto?

R: Sí, bueno, porque al final lo teníamos ahí pendiente, pero no era algo urgente. Salió cuando tenía que salir, sin forzarlo. Yo le enseñé una canción, le gustó y le apeteció meterse. Yo encantando.

P: ¿El tema lo compusiste tú?

R: Sí, la empecé con Nil Moliner y la terminé con Funambulista. Es una canción que hicimos entre los tres. Nunca hice algo tan a piezas.





P: La canción habla en parte de vuestra amistad. ¿Cómo la definirías en pocas palabras?

R: La canción habla un poco de eso, pero cuando se metió Luis cobró otro sentido que es igual de válido. Me refiero que le cuadra perfecto. Habla de no tener barreras, de luchar, de dejar el ruido atrás y tirar "palante". Entonces, describe muy bien nuestra relación.

P: ¿Crees que estamos todos un poco inmersos en la cultura de la comparación o que somos un país de envidiosos?

R: Sentí que, de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, se nos tendía a comparar: los números de uno, los números de otro… Eso al final es un poco tóxico, sobre todo, para dos personas que acaban de empezar y que están un poco perdidas. Creo que no nos hacía ningún bien. Al final la gente no va a conseguir que nos enfrentemos y vamos a ir en la misma dirección.

P: Dime un defecto y una virtud de Cepeda.

R: Un defecto: que es un poco farola. Es un tío súper farola. No sé por qué lo digo, pero es una buena definición de él. Pero lo bueno es que es muy honesto y eso hay que priorizarlo. Es una persona muy franca, aunque a veces sea un poco burrito… Si algo no le gusta te lo dice y yo soy un poco más falsete.

P: Ahora que se habla tanto de nuevas masculinidades, ¿te consideras dentro de este grupo?

R: Bueno yo creo que es algo generacional. Ahora tenemos otro tipo de referentes, nos hemos criado en un mundo totalmente distinto al de nuestros padres, por ejemplo. Cepeda también, pero yo más porque soy más joven. También incluiría a Cepeda dentro de las nuevas masculinidades. A nivel estético, yo soy bastante atrevido y últimamente más. Antes era más inseguro a la hora de vestir y ahora me atrevo más con todo: uñas pintadas, faldas, mocasines... Me gusta, pero no para llevar gratuitamente, sino con un concepto. Pero vamos, que me atrevería con todo.

P: Os comparan con Bustamante y Àlex Casademunt en el videoclip de "Dos hombres y un destino". ¿Lo entiendes?

R: Es normal. Un poco por el videoclip, por el ring de boxeo, por ser dos amigos que salen del mismo programa... Pues sí, aunque al final la canción no tiene nada que ver y el sentido del videoclip tampoco. Pero entiendo que se haga la referencia.

P: ¿Tú ahora llevas el pelo un poco a lo Busta, no?

R: Puede ser… Justo ahora que me estoy viendo, sí que me veo un poco Bustamante, pero es porque he estado con gorra todo el día.

P: ¿Tú eras más del equipo Bustamante o del equipo Bisbal?

R: Yo era de Busta, pero era muy pequeño… Bueno, miento. Yo era muy Manu Tenorio, pero porque a mi padre le flipaba. Aunque como Bustamante era más saltarín, me molaba más.

P: Lola Índigo dijo hace poco sobre vuestri tema: "me desmayo, soy groupi." ¿Qué relación tienes con tus ex compañeros?

R: Yo a Mimi, por ejemplo, esta semana ya la he visto un par de veces. Los que vivimos en Madrid (centro) nos vemos bastante. Con los que no viven en Madrid es más difícil, pero a Mimi, Ricky y Ana los veo mucho. Sin ir más lejos, el otro día estuve arreglando los adoquines de la casa de Mimi.

P: ¿Tú también te consideras groupi de Mimi?

R: Sí, yo soy muy fan de Mimi. Nos enseñamos las canciones, opinamos y tal.. Además, Mimi es una persona que apoya mucho y a mí me ayuda mucho, la verdad.

P: Hace un par de semanas del estreno de "La misma dirección", sé sincero y dinos cual es el comentario que más te ha molado y el que te ha hecho un poco de pupa.

R: Coincide el peor comentario con el mejor. Un comentario malo que me hizo mucha gracia. Era: “Fíjate cuanto quiero a Cepeda que estoy escuchando a Roi”. Me pareció brillante. Fue el súper comentario. Al final la gente que escucha a Cepeda ya me conoce. Compartimos al final casi el mismo tipo de público.

P: ¿Pero no hay ninguno que os haya hecho pupa?

R: No… Cepeda está acostumbrado a que le den mucha caña, yo soy un poco más sensible en ese sentido, estoy menos hecho. Sobre todo con esta canción fue todo bastante bueno. Si que hubo otras cosas en la vida que sí me han hecho más daño.

P: Hablas mucho de tus sueños en redes, dices incluso que hablas dormido. ¿Qué es lo más raro que recuerdas haber soñado? ¿Te da miedo decir cosas que no puedes controlar?

Estoy muy rallado. Sueño cosas muy raras. Hoy, por ejemplo, soñé que era entrenador Pokemon. Son cosas sin ningún tipo de sentido. Me despierto en el medio y me acuerdo. Mi novia sí que me dice que digo cosas a veces, pero no me acaba de entender. ¡Menos mal! El otro día me puse la grabadora para escuchar lo que había dicho y eran cosas muy raras. Si duermo haciendo un directo si que me daría miedo, pero bueno, al final sobre los sueños nadie tiene el poder.