Estamos en pleno mes de abril, pero ya somos muchos los que contamos los días para el buen tiempo y la llegada del verano. Los ritmos con los que artistas de medio mundo nos sorprenden día a día hacen que nos traslademos a los meses estivales, y sino que se lo digan a J Balvin y Khalid con "Otra Noche Sin Ti" o Manuel Turizo y Maluma con su último lanzamiento, "Amor en Coma". Sin embargo, ha sido Taylor Swift quien ha concentrado la atención de ambos hemisferios tras lanzar la versión definitiva de Fearless, uno de sus primeros álbumes.

Myke Towers regresa junto a Ñengo Flow para dar vida a "Burberry", un tema que ya está copando las tendencias de medio mundo por lo pegadizo de su melodía. El artista español Kidd Keo estrenó “Bando Boyz Free 2” hace unos días. Una segunda versión de su poderoso trap “Bando Boyz Free”, tema que hizo la colaboración con el productor musical Retro Money. Una semana después de su último éxito, regresa junto a Delarue en "Bajo Presión".

Si eres fan de los mundos de Operación Triunfo, estás de enhorabuena. Después de alimentar el hype durante días, Roi y Luis Cepeda por fin han desvelado el proyecto en el que se encontraban sumergidos: "La misma dirección". Un tema que ha sorprendido a sus seguidores y a la que le siguen la estela artistas como Anne Lukin con "V" y Eva B con su "Espacio".

Y si te has quedado con ganas de más, no te pierdas los últimos lanzamientos de Sofi de la Torre y Pablo Alborán con "Y Duele": Belén Aguilera y Walls con "Fuck Off" o Sule B, Mumbai Moon y Juancho Marqués con "1K Cosas Que Hacer".

"Fearless" - Taylor Swift

"Otra Noche Sin Ti" - J Balvin y Khalid

"Amor en Coma" - Manuel Turizo y Maluma

"Burberry" - Myke Towers y Ñengo Flow

"Bajo Presión" - Delarue y Kidd Keo

"La Misma Dirección" - Roi Méndez y Cepeda

"V" - Anne Lukin

"Espacio" - Eva B

"Y Duele" - Sofi de la Torre y Pablo Alborán

"Fuck Off" - Belén Aguilera y Walls