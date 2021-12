Especial Navidad: All I Want for Christmas is Gen Playz

Bueenooooo bueeeeeenooooo. Por fin llega la Navidad y, con ella, nuestro programa más especial. En esta sobremesa no hay cuñados ni suegras... O eso creíamos. Este año nos han pasado muchas cosas (covid, mascarillas, vacunas, covid, antígenos, covid, mascarillas, toque de queda, covid), pero lo bonito es terminarlo igual que hace un año, juntos. Por eso hemos vuelto a reunir a nuestros invitados favoritos para que nos cuenten cómo de mal les ha ido a ellos el 2021.

Hoy no ha podido venir Mariah Carey, pero sí Esperansa Grasia, María Escarmiento, Diego Ibáñez, Kapo 013, Samantha Hudson y Bnet. La mesa que cualquiera de nosotros desearíamos tener mañana. Lo sabes, lo sabemos. ¡Feliz Navidad!