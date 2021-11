Â¿CÃ³mo influyen los amigos en nuestra vida?

Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y eso, sobre todo en las edades en la que no se tiene un duro, pues es importante. La amistad es uno de los valores más imprescindibles en la juventud. Nos ayuda a construir nuestra personalidad, ganar seguridad, a desahogarnos, a tomar decisiones, a despejarnos con una buena farra, a echarnos unas risas o llorar fuerte... Que se lo digan a Taylor Swift y Selena Gómez, a Harry, Ron y Hermione o a E.T y Elliot. Los amigos se convierten en familia y a la familia se la cuida.

¿Cómo de importante es la amistad en la juventud? ¿Qué no puede faltar en una relaciónde amistad? ¿Cómo se identifica a un amigo tóxico? Nos acompañan Ale, Ella, Lucio, Ylenia, Leto y Christian. ¡Qué gente más maja!

Pero, ojo, no siempre se tiene a un mejor amigo que te acompaña allá donde vas. Es el caso de Christian: "Yo no tengo una persona mejor amiga como tal, tengo amigos buenos, creo" Christian. Para él, lo más importante es que el vínculo no se rompan por mucho que pase el tiempo. "Los amigos que tengo, aunque no los vea, están ahí, en la distancia o donde sea", explica.

Las amistades nos marcan mucho. Nos influencian, para bien o para mal, y nos acompañan en nuestros mejores y peores momentos. Y si en estos últimos no están, entonces es una red flag enorme. Pero ¿cuáles son las green flags en una amistad? "Una green flag para mí es una persona que le puedes contar todo lo que te pasa y, sobre todo, que no te juzgue", responde Leto.

Tensión sexual

A todos nos ha gustado alguna vez un amigo o amiga. Y quien diga lo contrario, miente. No es el caso de nuestros invitados, ya que todos reconocen que sí existe cierta tensión sexual entre amigos en algunas ocasiones. Que se resuelva o no es otro tema. "En algún momento de mi vida, ya sea por a, b o c, ha habido tensión sexual, ya sea por mi parte o por su parte", empieza Ale a explicar.

Nuestra tiktoker de confianza nos cuenta que, alguna vez, se lo ha confesado a sus amigos: "He hablado con ellos y les he dicho lo que me pasaba". Qué valiente es Ale. "Luego siempre se acaba olvidando porque somos amigos, o no, o luego pasa algo y ya", continúa. Además, deja claro que aunque se resuelvan ciertos asuntos, "la relación sigue siendo la misma".

"Hay gente con la que considero que ha habido tensión sexual en algún momento, se ha resuelto y no ha pasado nada, y luego hay gente que, por el simple hecho de ser amigo, no la sexualizo", finaliza Christian. Haya tensión o no, os conozcáis de hace mucho o no, ¿acaso hay algo más bonito que salir a pasear con tus amigos?