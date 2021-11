Â¿Se nos ha ido de las manos el 'realfooding'?

Hoy en Playz hemos comido bombones de bechamel envueltos en tempura de pan hidrolizado acompañados de tubérculos americanos en AOVE condimentados con cloruro sódico cristalino. O lo que es lo mismo, croquetas con patatas.

En el programa hablamos de alimentación y por eso nos acompañan: Estefanía Fernández, nutricionista y dietista; Dr. Santos, doctor en Psicología Clínica y de la Salud; Carlos Ríos, dietista-nutricionista y creador del realfooding; Alba Barbero, nutricionista y psiconeuroinmunóloga; Javier Peña, chef; y Elena de Lara, actriz.

Para Carlos Ríos, “ el realfooding es centrarse en la calidad de la alimentación , no tanto en la cantidad ni las calorías ni el objetivo de pérdida de peso porque hay muchas variables que influyen, a veces es innecesario adelgazar”. Además, nos recuerda que “se ha asociado siempre la alimentación sana a las calorías y a adelgazar, y no es así”.

¿Somos lo que comemos?

Nosotros, personalmente, no recordamos habernos comido a unos seres de luz, pero lo somos. Para Javi, la respuesta a esta pregunta está más que clara: “Evidentemente sí, somos lo que comemos, al final la alimentación es algo que tienes que hacer porque somos humanos y los seres humanos necesitan alimentarse”.

En España, la mala alimentación y el sendentarismo matan a 52.000 personas al año, casi tantas como el tabaco. “Cada vez somos más conscientes de esto, pero creo que no se tienen en cuenta otros aspectos de la salud igual de importantes como la salud mental”, remarca Estefanía muy preocupada por la situación actual.

Elena, por ejemplo, nunca ha seguido una dieta como tal: “Nunca he hecho dieta, pero sí he tenido cuidado con lo que comía, de pequeña era ‘gorda’, que no, y tenía ese rollo en la cabeza”. Para ella, “lo que no está bien es la forma de decirlo, como hacer la operación bikini con 15 años no está bien”.