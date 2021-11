Â¿Tiene sentido tatuarse sin sentido?

Ay, los tatus. Hace años los tatuajes suponían un fuerte estigma social al relacionarse directamente con un pasado delictivo y hasta violento. O si no que le pregunten a mi madre. Pero cada vez es más común tatuarse un Hello Kitty de after, porque sí, porque nos surgió así. ¿Se arrepiente la gente de lo que se tatúa? ¿Es más difícil encontrar trabajo?

54.19 min ¿Por qué nos da igual tatuarnos?

En el programa de hoy nos acompaña una mesa inigualable: Rizha, cantante, actriz y tatuadísima; Jee Sayalero, artista de la escena del tatuaje mundial; Pablo Amores, filmmaker, fotógrafo y tatuador de sus amigos, Sheila Estévez, psicóloga especialista en Conflictos Emocionales; y Melanie Benyahya, tatuadora y periodista.

¿Por qué ya no importa el significado? Hoy hablamos sobre el cambio generacional, de cómo se ha transformado el arte del tatuaje y qué dice esto sobre la sociedad actual, la moda underground del tatuaje hand poke y el rollo de la generación zeta tatuándose chorradas de forma muy espontánea. Chorradas que molan mucho, no nos vamos a engañar. "Yo he vivido toda mi vida en Madrid, ahora estoy en Barcelona, son grandes ciudades y no veo que aquí haya mucho estigma, pero cuando te mueves a otros pequeños núcleos urbanos sí que te pueden mirar más o hacer comentarios. Hay ciertos colectivos que trabajan con su cuerpo como actores y actrices que tienen que adaptarse al personaje y ahí sí veo que la gente tiene más reparo", explica Melanie.