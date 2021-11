Tauromaquia: Â¿cultura o tortura?

La noticia de que los toros quedaban excluidos del bono cultural de 400 euros para jóvenes ha reabierto el debate sobre si la tauromaquia es cultura o no. ¿Nos interesan las corridas de toros a los jóvenes? ¿Hay que poner el alma en el ruedo para que sepas que te quiero como decía Chayanne?

Hoy nos acompañan Chapu Apaolaza (@chapuapaolaza), portavoz de la Fundación Toro de Lidia; Gonzalo Caballero (@gonzalocaballeroo), torero; Álvaro Burdiel (@agburdiel), novillero con picadores y estudiante de ADE; Laura Almarcha, veterinaria, vocal de AVATMA y miembro de Associació Cetàcea; Miriam Jiménez (@miriamjlas), socióloga, politóloga, vegana y activista; y Ernestro Castro, filósofo. ¡Dentro Gen Playz!

En peores plazas hemos toreado…

¿Son los toros cultura?

Sabemos que el debate de toros sí o toros no no es nuevo. Álvaro reconoce que ha tenido que enfrentarse a muchas conversaciones tensas sobre este asunto: “En el 90% de los casos acaban bien, no me he sentado siempre con antitaurinos profesionales, por así decirlo, pero sí con gente del día a día, y la mayoría está en contra por desconocimiento, cuando te escuchan no he convencido a muchos, pero he logrado que me respeten”. Sin duda, el respeto es vital y, a veces, es incluso mejor que la admiración.

De hecho, la tauromaquia es bastante más antigua de lo que nos podíamos llegar a imaginar. Menos mal que nuestro filósofo de cabecera, Ernesto Castro, nos lo explica: “Es una tradición mediterránea clásica, está en casi todas las tradicionales prelatinas, en España hay documentos escritos acerca de este asunto casi desde el siglo XI, pero con un espectáculo muy distinto al que vemos hoy”.