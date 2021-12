La "obsesión" de Rosalía por la bachata llega cada día a cotas más altas. Primero fue el primer single de su nuevo álbum 'Motomami', con el cual ha querido junto a The Weeknd rendir homenaje a ese estilo que tanto le hace vibrar. Y es que todo el mundo se ha percatado de la clara inspiración de Rosalía para crear "La Fama". La catalana no lo esconde, le encanta Aventura y lo que hicieron allá por los 2000 recuperando un género tan propio del folklore latinoamericano como es la bachata. Por eso no lo ha dudado a la hora de subirse a un escenario con ellos cuando le ha surgido la oportunidad.

Todo ocurrió el pasado domingo, 19 de diciembre, en República Dominicana durante uno de los conciertos que Romeo Santos está dando para celebrar sus 20 años en la música. La cantante española apareció sin previo aviso en el Estadio Olímpico Félix Sánchez entonando el estribillo del tema que hizo al grupo mundialmente conocido: "Obsesión".

“Rosalía canta 'Obsesión' con Romeo Santos en el concierto de Aventura en República Dominicana. pic.twitter.com/9PliWiJgiA“ — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) December 20, 2021

A ritmo de bachata, como no podía ser de otro modo, la Rosalía vestida de negro de arriba abajo tiró de sensualidad y de timbre vocal para entonar a la perfección el estribillo de la canción. "No, no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión", fue la frase pronunciada por la estrella que se viralizó en redes sociales. Otra de las frases que los fans no dejaron de compartir fue la de "No puedo, tengo novio", que en la voz de Rosalía parecía cobrar un sentido especial.

Cabe recordar que el tema "Obsesión" fue todo un éxito mundial en el año 2002. Quién sabe si, casi 20 años después, los artistas pueden estar preparando una nueva versión o un remix de la mítica canción. Estamos seguras de que lo petaría.

Tras la actuación, ambos se dieron un tierno abrazo sobre el escenario y ante los móviles de los miles de fans allí reunidos, quienes enseguida lo hicieron viral. Después del show, Romeo Santos le dedicó unas palabras a la catalana a través de su cuenta de Instagram. El Rey de la Bachata y lider de Aventura ha reconocido que siente una gran admiración hacia ella. “Hay artistas que con tan solo pararse en un escenario captan la atención. Desde el primer día que escuché a esta chica supe que sería una súper estrella. Por su voz, su carisma y una humildad que le hace aún más especial. Fue un gran placer compartir nuestra tarima contigo linda”.

Rosalía, por supuesto, contestó a su cariñoso post con las siguientes palabras: "Romeo gracias por contar conmigo. Me encantó cantar ese himno y ME ENCANTÓ TU SHOW, ayer RD se cantaba TODOS tus temas y yo tenía los pelos de punta todoooo el ratooooo", destacó Rosalía. ¿Se harán próximamente alguna "propuesta indecente", como dice la canción? Nos encantaría.