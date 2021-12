Skone ha regresado a la liga con unas expectativas altísimas y no ha defraudado. El malagueño, uno de los freestylers favoritos del panorama, ha vuelto a casa por Navidad por la puerta grande. The Big Fish se ha llevado la victoria en la jornada 1 de FMS España, celebrada en Avilés (Asturias) ante un gran Sawi Elekipo, en especial en el Kick back donde ha tenido grandes respuestas.

Elekipo, el otro debutante en la liga junto a Sara Socas, jugó un muy buen papel en el ascenso y entró a la liga como segundo, pero quizá uno de los factores a favor que tenga Skone esta jornada, aparte de su nivel altísimo como freestyler, es que llega más rodado que su rival por su reciente participación en competiciones como God Level, evento donde quedó campeón junto a su equipo, o Red Bull Internacional, en el que se proclamó subcampeón del mundo.

El malagueño ha pasado por el set de nuestros casters tras ganar a Sawi Elekipo en un batallón que ha hecho vibrar al público de Avilés. “Me he notado un poco impreciso al principio pero después me lo he pasado muy bien”, ha declarado The Big Fish en la entrevista con Kapo y BTA.

