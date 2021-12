Un año más la prestigiosa revista Rolling Stone ha sacado su ranking con las que según sus criterios son los 50 mejores temas del año. Entre ellos, este 2021 destacan en las primeras posiciones Adele, Rauw Alejandro, Billie Eilish, Silk Sonic, Lucy Dacus, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y encabezando la lista a la mejor canción del año se encuentra Wizkid ft Tems. Entre los latinos dentro del Top 50 están Bad Bunny con dos canciones, Maluma y Aventura, entre otros.

“�� . 'SOUR' de @oliviarodrigo ha sido clasificado como el álbum # 1 de 2021 por Rolling Stone. pic.twitter.com/CJTuESq5E3“ — Olivia Rodrigo Sitio (@OliviaSitio) December 7, 2021

El Conejo Malo se sitúa en el puesto 22 con "Lo siento BB :/", su canción con Julieta Venegas y Tainy, y en el puesto 35 con "Volví", su colaboración junto a Aventura. De cerca, en el puesto 29, les sigue la premiada canción "Patria y vida" de Yotuel y Gente de Zona. El sencillo, que da la vuelta al eslogan de la revolución cubana "Patria o muerte" y acompañó las protestas a favor de cambios en la isla caribeña, cierra de esta forma un gran año en el que también logró dos premios Latin Grammy, incluido el de mejor canción del año, un galardón que "reforzó el peso emocional y el poder del himno de protesta" detrás de la canción, según la revista. La publicación incluye a otros artistas latinos como Rauw Alejandro, que se coloca en el puesto 8 gracias a "Todo de ti".

Según ha escrito el medio: "este año la música pop se sintió más abierta que nunca. La lista de las mejores canciones de 2021 incluyen una hermosa celebración indie-pop del amor queer, una estrella del reggaeton que se mete en sintetizadores ochenteros... e himnos inolvidables que empujaron los límites del K-pop, Rock y el Country."

“��| La revista Rolling Stone colocó #AllTooWellTenMinuteVersion en el puesto #2 de las mejores canciones del 2021 pic.twitter.com/e1hy5ROuFC“ — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) December 6, 2021

El número uno lo ocupa el nigeriano Wizkid y su canción "Essence", seguido por la versión de 10 minutos de "All too well" de Taylor Swift y "drivers licence" de Olivia Rodrigo. Dua Lipa, las bandas coreanas Twice y BTS, Lorde o Miley Cyrus también gozan de su merecido reconocimiento dentro del ranking.

Es llamativo la total ausencia de artistas españoles entre los destacados de la lista. Ni siquiera Rosalía o C.Tangana aparecen, siendo ellos cantantes de relevancia internacional. Algo común desde que en 2004 la revista publicase su primera clasificación. Rolling Stone elabora cada año este ranking partiendo de las 4.000 canciones que recibieron algún voto de los 250 participantes, incluyendo críticos, compositores y figuras de la industria. Esta nueva edición contiene mucho más hip-hop, country moderno, indie rock, pop latino, reggae y R&B. Más de la mitad de las canciones aquí (254 en total) no estaban presentes en la lista anterior, incluido un tercio del Top 100. Consulta aquí la lista completa.