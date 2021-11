Taylor Swift enloquece a sus fans con este anuncio

Taylor Swift acaba de revolucionar las redes con un nuevo anuncio. La cantante ha publicado en sus redes que "All Too Well", la versión de 10 minutos, contará con un vídeo musical dirigido por ella en el que participan los actores Sadie Sink y Dylan OBrian, que verá la luz el próximo 12 de noviembre. Una noticia que la ha convertido en trending topic mundial. La artista ha dejado en Twitter un pequeño teaser y un recordatorio de la fecha de estreno, un tuit que acumula más de 200.000 likes y 130.000 retuits en menos de una hora. La misma publicación en Instagram va ya por más de un millón y medio de reproducciones.

El anuncio ha hecho saltar todos los rumores. Hay quien apunta que el videoclip, dirigido por la propia Taylor, podría hablar de su relación con el actor Jake Gyllenhaal, ya que Sadie y Dylan tienen la misma diferencia de edad que Taylor y Jake. No sería raro, pues la artista nos tiene más que acostumbrados a expresar muchas cosas de su vida privada en sus canciones.

“DYLAN O BRIEN HAS ALWAYS BEEN A TAYLOR SWIFT FAN I LOVE HIM SO MUCH���� pic.twitter.com/aLLK2GpwtF“ — Saanvi (@hoaxxcorp) November 5, 2021

La expectación ante su nuevo videoclip es altísima, algo que a estas alturas no nos extraña en absoluto. Y es que ella puede presumir de ser una de las artistas más escuchadas a nivel mundial. Su fama no conoce fronteras. Hace poco se abrió una cuenta en TikTok y hizo su primera publicación, que en apenas un día tenía más de 11 millones de reproducciones. Una clara demostración de su popularidad y de las pasiones que levanta.

“Aqui pueden ver el trailer https://t.co/k7HqK3vu6X“ — La Tia Puercaylor (Taylor’s version) (@LaPuercaylor) November 5, 2021

Además, también hemos sabido que Taylor, Ed Sheeran y Saweetie serán los invitados musicales del popular programa Saturday Night Live este mes, según ha confirmado la NBC este martes 2 de noviembre. La cantante estadounidense será la invitada especial del próximo 11 de noviembre en The Tonight Show y Sheeran podrá volver a subirse al escenario este 6 de noviembre, después de su diagnóstico positivo de COVID-19 el mes pasado.

El fandom de Taylor Swift estará expectante ante el inminente lanzamiento de su nuevo disco Red Taylor´s Version, que será efectivo instantes después de su participación en 'The Tonight Show' con Jimmy Fallon. Este nuevo trabajo será una recopilación de sus canciones iniciales, tras una disputa legal, que la llevó a relanzar el disco para tener los derechos.