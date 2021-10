Sin duda, Skechi (@skechi_) es uno de los encargados de dejar claro que todavía nos queda reguetón para rato. Tras el éxito de "Qué le voy a hacer", su primera canción y uno de los mayores hits del 2020, vuelve a la carga con un nuevo lanzamiento. Ahora estrena "Tik Tak" junto a Shainny, otra joven promesa del género urbano.

Hablamos con el artista sobre cómo ha sido ser protagonista de un tema viral durante una pandemia mundial, sus orígenes y, por supuesto, sus planes de futuro. ¿Qué significa Skechi? ¿Se esperaba su éxito inicial? ¿Cree que el reguetón es "música basura"? ¡Lo descubrimos!

P.- Para aquellos que aún no te conocen, ¿cómo te presentarías?

R.- Pues Skechi es un chaval de la Sierra de Madrid, un apasionado de la música. Es muy buen amigo de sus amigos, una persona muy familiar que está luchando por su sueño.

P.- ¿Por qué Skechi? ¿Qué significa?

R.- Viene de la palabra sketch, que es un boceto, algo incompleto. Yo cuando empecé a hacer música no sabía en qué iba a acabar. No estaba definido. Y como no quería que nadie me definiese nunca pues dije qué mejor que ser indefinido. Lo puse un poquito más bonito, porque sketchy como tal no es tan guay.

"Skechi significa boceto, algo indefinido"

P.- “Qué le voy a hacer” es tu primera canción y rápidamente se convirtió en un hit, ¿te lo esperabas?

R.- Sí, es mi primera canción con ese aka. Yo antes hacía otras cosas de manera mucho menos seria, lo hacía como hobby. "Qué le voy a hacer" es el primer tema con ese nuevo nombre. Pero yo llevo haciendo música desde 2015 con otro nombre que no conoce nadie o casi nadie y que era todo rap, o casi todo, vamos.

P.- Y ¿se puede decir el nombre o es secreto de sumario?

R.- Bueno, voy a hacer una excepción, pero si te lo digo no vas a saber escribirlo. Era como "skechiem", pero sin vocales, todo con x. Una cosa un poco rara.

P.- ¿Cómo fue pegarte con tu primer tema?

R.- Yo no me lo esperaba. No tanto. Sabía que la canción era distinta a todo lo que había hecho hasta ese día, por eso me lo quise tomar más en serio. Sabía que la canción tenía algo, pero nunca me lo imaginé.

P- Además, justo la presentaste al principio de la pandemia, ¿crees que eso te ha perjudicado o beneficiado?

R.- Me ha perjudicado más que beneficiado. A lo mejor la canción sí que ha tenido más reproducciones por el hecho de estar en pandemia, pero también me ha perjudicado un montón. Yo creo que si hubiese tenido la oportunidad de cantar en discotecas y bolos la gente me conocería más de lo que me conoce, pero bueno. Todo pasa por algo.

P.- No te ha ido mal, no te ha ido mal.

R.- No, la verdad es que no.

P.- ¿Cómo surge el remix de esta canción?

R.- Con mis A&Rs peleándonos mucho para ver con quién hacíamos el remix. Tuvimos muchas opciones, muchas reuniones y, finalmente, nos decantamos por Daviles, Juanfran y Adso Alejandro, que son tres artistazos. Le han dado una vuelta a la canción bastante interesante y creo que ha quedado muy bien. Me lo plantearon y, sin dudarlo, dije que sí. Para mí es un orgullo. Los tres que lo han hecho no lo han podido hacer mejor.

P.- Tienes más de medio millón de oyentes mensuales en Spotify. ¿Eres consciente de la cantidad de gente que es eso?

R.- Es mucha gente en verdad. Yo creo que no soy consciente. No lo soy, es una cosa que nunca me paro a pensar. Medio millón de oyentes es una pasada, pero para eso estamos ¿no?

P.- Si los reúnes haces más de un estadio.

R.- Los podría reunir, eh. Y de paso les canto un poquito. Es una locura.

P.- También acabas de presentar tu último single "Tik Tak". ¿De qué trata este tema?

R.- En general, la letra va sobre una pareja un poquito enfadada. "Sin poder dormir de madrugada, mirando el móvil sin saber qué hacer", él otro dice que también se ha levantado y que no le ha respondido. Es un poco de amor y desamor. El toque comercial de reguetón creo que la hace bastante interesante.

P.- ¿Crees que hoy en día es importante pegarse en TikTok?

R.- Mucho, mucho. Y me da un poco de rabia porque no es mi plataforma favorita. Pero, al final, hay que hacerlo. Me gustaría que la música se pegase por otro motivo, no por esta app. Aunque hay que adaptarse a las nuevas formas de hacer música.

P.- Por ejemplo, Los del Control ya habían trabajado con Kaydy Cain, Yung Beef o Dellafuente. ¿Qué tal fue currar con ellos?

R.- Son muy guays, en serio. Aparte de ser unos pedazo de artistas, son buena gente, son muy buenas personas. Con ellos sale todo súper fácil. Es un orgullo decir que he trabajado con ellos porque aparte del recorrido que llevan, es gente de la que aprendes mucho. Mola juntarse con ellos.

P.- ¿Cómo son en el estudio?

R.- Son muy creativos, están constantemente dando ideas y ayudándote. Yo creo que al final lo que mola es aprender unos de otros. Tanto yo de ti, como tú de ellos. Son muy activos y a la hora de juntarte con otra gente es súper importante la actitud que tenga.

P.- ¿Y qué me puedes decir de Shainny?

R.- Guay también. Nos juntamos todos en el estudio, Los del Control, ella y yo y fue súper rodado. Llegamos con la idea bastante clara de lo que queríamos hacer y en 3 horas ya teníamos la maqueta hecha. Así que muy guay.

P.- Hablando de reguetón, supongo que estás al tanto del beef entre Balvin y Residente.

R.- Pues yo sinceramente no creo que el reguetón sea música basura. Y quien diga eso que se dé una vueltecita.

P.- Entonces si tuvieras que elegir colaboración con Balvin o Residente, elegirías a Balvin.

R.- Sí, sin dudarlo. De una (risas).

P.- Ahora en serio, ¿con qué artistas te gustaría colaborar?

R.- A nivel nacional, aunque suene un poco repetitivo hay que ser real con uno mismo, así que Recycled J y a Love Yi. Yo creo que son los dos artistas que más escucho de España, aparte de los más mainstreams, claro.

Y a nivel internacional, pues Justin Quiles y Lunay.