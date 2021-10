Sin duda, el 2021 ha sido un gran año para Boza (@bozamusic). El artista panameño ha podido ver cómo "Hecha Pa' Mí" se convertía en un éxito mundial, mientras que su hit "Ella" también arrasaba esta primavera. Además, Boza es uno de los nominados a 'Mejor Nuevo Artista' en los Latin Grammy.

Pero todos estos logros no surgieron de la noche a la mañana. Aunque de pequeño quería dedicarse al fútbol, siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo y ser conocido en todo el mundo. Ahora, 7 años después del inicio de su carrera musical, puede decir que lo ha conseguido.

Charlamos con el artista de 24 años sobre su éxito, sus números millonarios y sus sueños ya cumplidos. ¿Es consciente de la cantidad de oyentes que tiene? ¿Cuáles son sus próximos planes? ¿Colaboraría con un artista español? ¡Lo descubrimos!

P.- Estuviste hace poco en los Premios Platino. Había muchas celebrities, ¿a quién te impresionó más conocer?

R.- Era como si estuviera dentro de Netflix y de la televisión, era raro porque estaban todas las personas que llevo viendo durante mucho tiempo, desde que era un adolescente, un niño. Poder compartir alfombra con los de La Casa de Papel y los de Élite era como imposible para mí, ¿me entiendes? Me impresionó mucho ver a El Profesor (LCDP), lo vi de lejos pero siento que lo conocí (risas).

P.- También he visto por ahí una foto con Ester Expósito.

R.- Sí, en verdad, es muy cool. Mi manager le empezó a cantar mi canción y se la cantó, o sea que se la sabe. Ya puedo morir en paz.

P.- Allí dijiste que hacerse un hueco en la industria no es nada fácil. ¿Qué te hubiese gustado saber que no sabías cuando empezaste?

R.- Yo creo que, en verdad, está bien como está. La vida es un proceso y uno va aprendiendo. Si uno se adelanta a ese proceso es peor porque no vas a saber lo que hay durante ese proceso. Así que cada cosa me gusta paso a paso.

R.- No sé, yo siempre me lo he preguntado (risas). Es raro. Estoy súper agradecido de que mi música la escuche gente de España. Estoy demasiado agradecido, les debo mucho. España es un de los 3 primeros países que más me consumen, creo que este país tiene mucho que ver con todo lo que me está sucediendo en mi música. Pero no sé por qué me escuchas.

P.- Has sido elegido por Spotify como el primer latino en formar parte del programa 'RADAR US', ¿qué supone eso para ti?

R.- Yo creo que TikTok influye ahorita mismo. No creo que siempre vaya a influir, la verdad. TikTok va a ser como cualquier otra cosa, en algún momento va a pasar. Todo lo que es muy monótono, es todo el rato lo mismo, entras en la app y ves siempre lo mismo. Dentro de un tiempo, vamos a encontrar otra aplicación. Aunque sí, en este momento, es el momento de TikTok. Es cierto que me ha ayudado mucho, y no solo a mí, también a todo el mundo. Puede ser la primera canción de alguien, pero si la canción gusta a través de TikTok puedes llegar a Rusia.

R.- Sí sé el número, pero es como que no me imagino lo qué es. Nueve millones de personas escuchándote siento que es mentira. Llega un momento en que sean 3 millones o 9 ya no te imaginas la diferencia.

"No sé por qué en España me escuchan tanto"

P.- ¿Sigues la escena española?

R.- Sí que he escuchado, me gusta mucho una canción que me mandaron. Desde que llegué acá empecé a escuchar más temas en la emisora y por distintos lugares, he shazameado varias cosas. Pero no me acuerdo de ninguna, muchas fueron en la discoteca, ya sabes (risas).

P.- ¿Te gustaría colaborar con algún artista español?

R.- Claro, ya se está cocinando. Sé que el artista es muy bueno y me ha gustado lo que me ha enseñado.

P.- Hablando de colaboraciones próximamente Ella (Remix) con Lunay, Lenny Tavarez, Juhn y Beele. ¿Cómo ha sido trabajar con artistas?

R.- Pues, por ejemplo, a Lunay no lo conocía todavía y, en verdad, súper pana, súper buena vibra. De ahí ya quedamos en amistad aparte de la música. Eso es lo bonito de esto, que dentro de la música también hay espacio para hacer cosas fuera. Creo que también es importante colaborar con artistas, es súper cool.

P.- ¿Y cuándo sale?

R.- Si no me equivoco, a finales de este mes. Ya está casi casi. Ya hicimos el video y todo, todo.

P.- Por último, enhorabuena por tu nominación en los Latin Grammy. ¿Cómo fue tu reacción al enterarte de la noticia?

R.- Yo en verdad creía que se habían equivocado (risas). Hay un millón de artistas que están haciendo buena música, que están haciendo buenos números que tienen buenas letras. En Panamá siempre ha sido un poquito difícil exportar. Que me nominen para un Grammy es raro, no sé. En Panamá son pocos los que han sido nominados o que han ganado. Y yo ya estoy en esa lista de esos pocos. Así que feliz y muy contento.

P.- Supongo que estás al tanto del beef entre René y Balvin…

R.- A mí la verdad no me importa. No es mi pelea, claro.

P.- Estás nominado a mejor nuevo artista con nombres de la talla de Bizarrap, María Becerra o Paloma Mami. ¿Son rivales fuertes?

R.- Sí, claro. En verdad cuando yo vi los nombres me eché las manos a la cabeza. Está duro. Pero sea quien sea el que gane está más que merecido. Todos estamos dando el 100% de nosotros. Con simplemente llegar a sentarse allí y estar nominado en un Grammy uno ya ha ganado.

P.- Hay posibilidades de ganar, vamos a cruzar los dedos. ¿Qué tres sueños tenías de pequeño y ya has cumplido?

R.- Yo me acuerdo que mi papá me pedía que le lavara el carro y no me lo quería prestar para que yo le diera la vuelta para limpiar el otro lado. Y yo le dije "el día que yo tenga mi carro, no te vas a montar". Actualmente me compré mi primer carro fue un Infinity y al final se lo regalé y me compré otro. Lo cumplí, ¿me entiendes? En verdad, ni siquiera sabía de qué iba a trabajar, pero sabía que iba a lograrlo. Tuve el coche que en verdad quería. Otro sueño fue ser millonario, como cualquiera, y ya no me falta nada. Y el último es que todo el mundo me conozca, que todo el mundo sepa que existo, la música fue la mejor manera de darme a conocer.