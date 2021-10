Hemos visto a Pedro LaDroga siendo colaborador habitual de programas de la casa, comentando galas de Operación Triunfo e incluso protagonizando un capítulo en De lo urbano a lo divino. Icono Playz por excelencia, el intérprete regresa por todo lo alto con su último proyecto y no, ¡no es en forma de álbum! Quizás aún no te hagas a la idea de lo que vamos a contarte, pero apúntate un rato libre el próximo 13 de octubre, porque... es oficial: Fantasya Odyssey, la primera película de Pedro LaDroga, ya es una realidad.

Pedro lleva años dedicándose a la industria musical, así que no es de extrañar que ya sea concebido como una de las mentes más carismáticas de la escena urbana contemporánea. A finales de 2020, el artista publicaba Fantasya, un disco que para muchos se ha convertido en su gran obra maestra y que ya marcaba una potente estética 3D que lo ha venido acompañando desde entonces.

Pedro LaDroga. "Todo está diseñado al milímetro"

En aquel momento, LaDroga ya confesó que se encontraba inmerso en varios proyectos que no solo tenían que ver con la música, sino también en la experiencia virtual que nos permite sumergirnos en su particular universo. De hecho, lanzó Fantasya The Game con esa intención y sí, Fantasya Odyssey supone el cierre perfecto para un lanzamiento que ya se ha convertido en la primera película bajo su nombre.

"Llevamos trabajando un año en esto. Lo que empezó como una ideíta acabó como un peliculón", comenzaba explicando en su perfil de Instagram. Se viene Fantasya Odyssey, una experiencia extravirtual donde podréis ver y escuchar mi directo más preciado con este LP, un recorrido por el universo Fantasya. Todo diseñado al milímetro", concluía.

Aún no podemos desvelarte mucho más sobre ella, pero sí podemos decirte que si quieres acudir a su estreno... ¡podrás hacerlo! La presentación del film tendrá lugar el miércoles 13 de octubre en el emblemático cine del Palacio de la Prensa de Madrid. Amigos, medios de comunicación y seguidores del artista se darán cita para disfrutar en exclusiva no solo de la primera proyección de la película, sino también de la posterior fiesta con showcase del intérprete y Dj Set de Limabeatz. ¿Alguien da más?