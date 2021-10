El equilibrio entre el conseguir lo que uno quiere y no dañar a los demás a veces es todo un reto. Sin embargo, existe una clave en psicología sobre un comportamiento que define ese punto medio que se encuentra entre actuar pensando en nosotros mismos pero sin descuidar a los de nuestro alrededor. Se llama "responsabilidad afectiva" y consiste en ser responsables con las consecuencias de nuestras acciones respecto al resto. Este término se ha popularizado cada vez más en la sociedad y en redes sociales, pero, ¿sabemos realmente lo que significa y cómo podemos aplicarlo en el día a día? Charlamos con la psicóloga Denisa Praje (@psidenisa) sobre la importancia de cuidar los vínculos afectivos y por qué hay que ser consecuentes con nuestros actos.

"No vivimos en burbujas individuales aisladas, sino en comunidad" P- ¿Qué es la responsabilidad afectiva? R- La responsabilidad afectiva es una forma que tenemos de actuar con la que consideramos cómo influye en otras personas lo que hacemos y decimos y nos hacemos cargo de nuestras acciones. Esta forma de actuar engloba gestos, presencia, comunicación de estados emocionales, expectativas, explicaciones sobre actos… Además, la responsabilidad afectiva no es algo que se tenga o no se tenga (en el sentido de esencia o de algo dentro), sino que es una forma de comportarse. No somos responsables afectivamente, nos comportamos de forma responsable con personas concretas en situaciones concretas. Se puede aprender, no es un "rasgo" con el que se nazca, aunque haya experiencias tempranas que puedan favorecer que haya una tendencia a comportarse de esta manera o que se aprenda con mayor facilidad, pero todos podemos mejorar. P- ¿Cuánto de importante es cuidarla para formar vínculos responsables con los demás? R- Creo que es importante cuidar cómo nos relacionamos con el otro y cómo impactan nuestras acciones en los demás: en sus pensamientos, preocupaciones, incertidumbres, emociones, organización vital o rutinaria… porque no vivimos en burbujas individuales aisladas, sino en comunidad. Además, aunque cada vez cala más el discurso de que "hay que depender solo de uno mismo", esto no es cierto: dependemos de los demás y eso no se puede evitar. Lo único que nos queda es cuidarnos los unos a los otros para que al menos esa dependencia se mueva dentro de unos márgenes adaptativos, aceptables, que no sean dañinos y que sirva como redes de apoyo que nos protejan ante problemas psicológicos. “La sensación de soledad no tiene que ver con cuántos vínculos tienes, sino con cómo son las interacciones de esos vínculos“ — Deni (@psidenisa) September 26, 2021 P- Mucha gente piensa que la responsabilidad afectiva es "pensar en los demás pero no en ti". Para evitar la desinformación sobre este tema, ¿qué no es la responsabilidad afectiva? R- Dejaríamos de referirnos a "responsabilidad afectiva" cuando alguien ajusta su comportamiento a las necesidades de los demás, pero descuidando las suyas propias. Una cosa es tener en consideración cómo afecta lo que hacemos a cómo se siente el otro y hacernos cargo cuando algo que hemos hecho ha causado un daño, y otra cosa es someterse a todas las expectativas ajenas, intentar controlar cómo se siente el otro ante cada cosa que hacemos y pretender no herir o decepcionar nunca a nadie.

El "ghosting", una práctica nada responsable: "Dejas a la otra persona haciendo malabares con la incertidumbre" P- ¿Qué problemas conlleva no ser responsable afectivamente con los demás? ¿Cómo daña nuestras relaciones? R- Comportarse de forma negligente, pasivo-agresiva o agresiva con los demás supone influir en su autoestima, expectativas sobre siguientes relaciones, proyectos futuros… Por ejemplo, el "ghosting" (que significa cesar el contacto con alguien sin ninguna explicación, desaparecer, estar ausente de la noche a la mañana), es una práctica que puede dejar a la otra persona dando vueltas a pensamientos, haciendo malabares con la incertidumbre y, en muchas ocasiones, escapando de ella mediante explicaciones que le dejan en muy mal lugar (“habré hecho algo mal”, "no soy suficiente", "no merezco ser querido"...). Esta forma de actuar con las personas a las que conocemos (independientemente de cuánto las conozcamos) impacta sobre la imagen que se hacen sobre sí mismas y sobre lo que pueden esperar del mundo y de las siguientes personas que entren en su vida. Según los datos ofrecidos por Lara Ferreiro, psicóloga portavoz de Ashley Madison, "el 26% de las mujeres y 33% de los hombres han afirmado sufrir ghosting alguna vez": "el ghosting implica una desaparición sin explicación cuando ya se había establecido una vinculación emocional, mental y/o sexual". Y "se produce por pura comodidad narcisista de no dar la cara y por cobardía de no querer enfrentar el momento de dejar a esa otra persona", explica la especialista. “Hay un tipo de 'ghosting'* que no implica desaparecer, pero sí estar como si no se estuviese, pasar drásticamente a una interacción pasiva sin explicación.



*podéis llamarlo de otra manera, pero que está feo igual por la incertidumbre que tiene que aguantar el otro.“ — Deni (@psidenisa) November 29, 2020 P- ¿Por qué cuándo se habla de "responsabilidad afectiva" también se menciona la "comunicación asertiva"? R- La comunicación asertiva es una forma de defender nuestras necesidades, peticiones y derechos sin pisotear los de otra persona. Es un elemento clave en la responsabilidad afectiva porque nos permite llegar a acuerdos comunes, trasladar expectativas al otro, pedir perdón, explicar situaciones y conflictos… “Chicos, ya no se lleva lo de ir de malotes; ahora se lleva saludar al autobusero, tratar bien a tu madre, comunicar asertivamente, acariciar perretes por la calle, no ser un desconsiderado con los trabajadores de la hostelería y no hacer ghosting.“ — Deni (@psidenisa) August 16, 2019

"No hay dos personas con las mismas historias, aprendizajes, recursos, condiciones y experiencias" P- ¿Cómo ser responsable afectivamente con los demás? Algunos "tips" para conseguirlo y crear una relación responsable. R- Es importante empatizar, comunicar y preguntar cuando algo no se sabe o entiende. Comunicar a otra persona algo desagradable, por ejemplo, que nos ha dejado de gustar o que no vamos a poder cumplir sus expectativas, es difícil, y puede llegar a ser más cómodo huir, dejarlo pasar, ignorar, engañar durante un tiempo… pero es solo una solución a corto plazo que a largo plazo se convertirá en un problema o dejará daños. Dentro de la comunicación asertiva de la que hablábamos, creo que es muy útil hablar desde el "yo me siento así en esta circunstancia/cuando tú…" en vez de "tú me haces sentir…", que tiene una connotación de reproche. Por otro lado, tendemos a creer que los gestos buenos "nos tienen que nacer solos", pero muchas veces lo mejor es preguntar explícitamente: "Oye, ¿cómo te has sentido con esto que ha ocurrido?", "¿qué necesitas en estos momentos?", "¿qué esperas de mí en esta circunstancia?", o "¿cómo podemos hacerlo para que los dos estemos cómodos?". Respecto a la capacidad de empatizar, se cae a menudo en el error de preguntarse "¿cómo me sentiría yo en su lugar?" pero yo creo que tratar de entender al otro es preguntarse: "¿cómo se debe sentir esta persona, en esta situación, habiendo tenido la historia vital que ha tenido?". A la primera pregunta que tenía el fin de empatizar, uno puede acabar contestándose: "No entiendo por qué se pone así, a mí no me pasaría", claro, pero no hay dos personas con las mismas historias, aprendizajes, recursos, condiciones y experiencias. Por otro lado, para cambiar cualquier comportamiento, hay que premiar aquello que se aproxime o que se parezca cada vez más a lo que esperamos del otro. “ View this post on Instagram “Una publicación compartida de Psicología y Mente (@psicologiaymente)“ “

"Pretendemos que nos lean la mente y lo cierto es que el amor hay que hablarlo y negociarlo" P- En el amor, ¿qué es lo más importante para que la relación sea responsable afectivamente hablando? R- Lo más importante será aquello que es importante para cada relación particular en cada momento. Pero, desde luego, el vehículo que permite que cualquier relación en la que hay amor vaya hacia una dirección conjunta es la comunicación. A veces se dice eso de "si se lo tengo que decir, ya no lo quiero", pero, precisamente quien cambia porque se lo has hecho saber, te está mostrando que tiene en cuenta tus necesidades y que está comprometido con ellas. Muchas veces pretendemos que nos lean la mente y creemos que el amor todo lo puede, pero el amor hay que hacerlo, negociarlo, hablarlo y reflexionarlo. P- Se habla mucho de la responsabilidad afectiva en el amor, pero, ¿se puede tener responsabilidad afectiva también en otros ámbitos? R- Hay que comportarse con empatía y responsabilidad con todas las personas, forma parte de vivir en sociedad, desde pedir perdón a un compañero de trabajo por haber hecho una broma que le ha ofendido hasta darle el pésame a un ser querido cuando ha perdido a alguien. Creo que estas acciones forman parte de eso que en conjunto llamamos "responsabilidad afectiva" porque es actuar conforme al impacto que tenemos en los estados emocionales del resto. Es cierto que es un concepto del que se habla más para referirse a relaciones sexo-afectivas, románticas o estables de otro tipo, pero yo creo que se debería extender a cada persona con la que tenemos una interacción. “ View this post on Instagram “Una publicación compartida de •���� ���������� ������������ ���� ��������������• (@psic.ilustrada)“ “