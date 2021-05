El sexo entre amigos: ¿Fantasía o realidad?

# I'm too sexy for myself. #

Mira todo lo que traigo. Papel, papel.

Para nada valen todos estos papeles.

Vamos a hablar de amor en la nueva normalidad.

Todas esas parejas que han convivido

en medio metro cuadrado, hacinadas,

que al principio, follaban que te cagas

y luego se convirtió todo en un horror.

Esas personas que tenían apalabradas

sus relaciones incipientes y luego, llegó el COVID y nos lo quitó.

¿Qué está pasando con el amor?

¿Qué piensan lo jóvenes de otras fórmulas,

como el poliamor?

En este sentido, vamos a contártelo todo aquí,

con un "cast" que te cagas.

¡Dentro "Genplayz"! ¡Ja!

Que nos vamos. Que nos hemos ido. Me voy, me piro.

Buenas tardes, tardes noches. ¿Cómo estamos?

Me he puesto de rojo, si eres "daltonics"...

Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes.

Tranquilito, bien, empezando la jornada...

Bueno, pueden verlo a cualquier hora.

Esto puede ser "War wild".

Bien, tranquilo.

"War wild". ¿Sabes lo que venimos a explorar?

Los mundos del amor, del "love".

Oh...

Tú has explorado otros tipos de amor.

Sí, paternofilial.

Paternofilial.

Es parecido, pero huele a mierda más.

No metafórico, sino de verdad.

De verdad huele más a mierda.

Eso es relativo, porque el amor huele a mierda que te cagas.

Qué movida, ¿no? "El amor, qué movida".

Como el libro de mi amiga Percebes.

Lo único que te tengo que decir es que después del confinamiento,

o sea, el tiempo se marca por antes y después de Cristo,

y esto ya ha quedado en desuso.

Ahora va a tener que ser antes y después del confinamiento.

Porque las relaciones afectivo-sexuales

han sufrido un cambio, y esto es objetivo.

¿Qué piensas de todo esto?

Yo creo que se amplía un poco, no solo las parejas.

Es decir, que hay...

Un chaval solo, al segundo día, hablando con tus pensamientos,

a lo mejor no notas el...

No notas el... Yo creo que se amplía.

Vale, vale.

No sé cuáles han sido tus carencias.

Desde luego, estamos ante una crisis afectivo-sexual.

Y si no sabes de lo que te hablo, al loro con el vídeo, loco.

Mostraremos cómo serán los besos con mascarilla.

¡Estefanía!

Pablo, qué pasote ahí, ¿eh?

Hasta aquí.

(RÍE)

Eh...

Tenemos que decir una cosa:

qué movida casarte en el Animal Crossing.

En este punto estamos ya de la vida.

Todo lo malo que arrastra la sociedad occidental actual

es fruto de, por un lado, el capitalismo y, por otro,

la existencia de Tom Nook.

(RÍE)

Una puta desgracia con patas.

Bueno, tío, yo qué sé.

A ver, por ejemplo, la Reina del Brillo y Ramón

tuvieron su periodo... Yo me voy a Tom Nook.

Yo me voy a la Reina del Brillo.

Te tengo que decir que tuvieron su época dorada, yo les seguía,

y ron cola, ron cola, ron, cuando rompe el corazón.

Bueno, vamos allá.

No estamos solos en esta mesa,

en esta mesa del punto de limpio, de pimpón.

Hemos traído unos invitados,

que nos parecen excepcionales para hablar "topic" amor.

Amor, poliamor, sexo, bla, bla.

Total, Pedro la Droga, le conoceréis de otros episodios

como Pedro LaDroga, "do it yourself".

Músico, productor, realizador. ¿Cómo estás, Pedro?

Todo bien, la verdad. "All right".

¿Qué te ha parecido esta presentación?

Maravillosa. De una, ¿eh?

Sí, te veo bien.

Si fuese un color de subrayador, ¿qué color sería yo?

El rosita intenso, que se ve de lejos.

Flúor. Intensa, intensa.

Mucho flúor.

Jara Ithany, encantada de saludarte.

Icono feminista. Hola.

Psicóloga.

Ha escrito, ha publicado el libro "La locura como superpoder"

con la editorial Libros Cúpula.

Estad al loro, porque esta chiquita está muy al tanto de todo

y es la que va a poner un poquito de racionalidad...

Dosis de racionalidad al asunto.

¿Es correcto, Jara?

Vamos a intentarlo.

Vamos a intentarlo. No prometo nada.

María Escarmiento, María Villar, cantante, artista,

guapa, reina de España, sí.

Rompe con todo, ella se los programas "mainstream"

pues por donde le ha parecido bien, por donde así lo ha sentido,

y has tenido una acogida brutal con tus nuevas publicaciones.

¿Es así? Joder, la mejor presentación la mía.

¡A chuparla! (RÍEN)

No corregiré nada, me parece genial.

A mí me pareces genial tú,

así que yo tampoco voy a corregir nada de lo que me han puesto aquí

más lo que yo he puesto.

Pablo Amores.

Amores, amores has tenido un rato.

También productor...

Perdón, que me han silbado, me han dicho guarradas por el oído.

Lo siento, Pablo, te ha tocado a ti.

No.

Pablo Amores, productor, realizas videoclips también.

Y bueno, no podemos olvidar que él ha sido conocido

por ese lengüetazo que habéis visto por ahí

y tú le diste "like" a todo eso,

y te pusiste tu pátina para que te la chupasen lo más grande.

Sí, bueno, se lo debo todo a ese momento.

(RÍEN)

A Roberto Leal.

Roberto. -Definitivamente.

Roberto, muchas gracias.

Roberto es un risas.com.

Un icono también de la casa.

María Sioke.

¡Hombre!

María Sioke.

Vale, aquí, yo he hecho la corrección.

Pop, reguetón y kawaii.

Esa es la artista definitiva.

Yo vengo en calidad de jugadora de Animal Crossing, la verdad.

No sé de qué estáis hablando, pero me uno.

Bien.

Para los espectadores que nos estén viendo, oyendo

o viendo y oyendo, tenemos dos parejas.

"Due e due".

¿Un poquito rollo parejitas o qué?

María Escarmiento y yo, ¿no?

María Escarmiento y tú, y Pablo y Pedro.

(RÍEN)

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pero en versión juvenil.

-Pedro y Pablo Picapiedra también.

Aquí hay un buen combo.

Bueno, después de esta breve presentación,

vamos a ir directamente a lo que nos ha traído Darío

en su croma particular del amor. Sí.

Tu croma, que me lo estoy imaginando.

Imaginaos desde casa que tengo detrás una pantalla.

Efectivamente. Porque esto es lo que hay.

Pero sí, vamos a hablar un poquito, ¿vale?

Vamos a hablar un poquito de lo que es,

y voy a dejar una cosa clara,

en resumidas cuentas: follamos menos que nuestros padres.

¡Guau! Vuestros padres follando.

Y tenemos hijos encima. -¿Ahora?

¿Mis padres ahora o mis padres cuando eran como nosotros?

Yo creo que valen las dos.

Yo creo que nuestra generación está bastante jodida.

Pero esto...

Tened en cuenta, nosotros tenemos Tik Tok, Animal Crossing,

Tom Nook, muérete.

-Sí.

Pero la generación de nuestros padres no tenía nada que hacer.

Y ¿qué es lo que puede hacer todo el mundo?

Follar. Correcto.

¡Olé!

Esto lo estoy diciendo aquí, yo, que parece muy abuela pluma,

pero no, porque la SDSU,

Universidad Estatal de San Diego,

ha cogido a unos chavales, les ha dado Kamagra en vena,

les ha metido en una jaula a ver qué pasaba...

y no ha pasado nada.

(RÍEN)

No ha pasado nada.

-Mec, mec, mec, mec...

Que no, que no, chavales,

que las generaciones pasadas follaban mejor.

Nuestra generación es una mierda porque es una generación bisagra

entre el mundo antiguo y el digital.

Hemos salido medio tontos de hacernos costras en las rodillas

con la Game Boy.

Somos una generación apátrida totalmente.

Y ¿qué es más apátrida que lo que vamos a ver ahora?

Os dejo por ahí una fotito. Habbo.

Habbo. Habbo.

Ese núcleo actual de pederastas malayos.

Y es lo único que queda en Habbo, porque ya está para tal.

Pero es que es la única manera que hemos tenido de follar.

No somos egipcios. No, no, no.

Creo que he encontrado una imagen

que es, prácticamente, un prostíbulo...

(RÍEN) dentro de Habbo.

La cosa se ha puesto chunga durante el confinamiento, gente,

porque claro, el Tinder y demás guay,

pero había que quedar a menos de un kilómetro, dos kilómetros,

el radar cerquita para "chúpamela en la droguería,

por favor, porque no podemos ir más lejos".

"Tenemos que entrar de uno en uno".

Pero todo no iba a ser follar, como bien ha dicho Javier Krahe.

Gugleadlo, sacad información.

Voy a lanzar dos datos, perdona que te interrumpa.

Uno: en el confinamiento se incrementaron

las relaciones sexuales en un 90%.

Y a las seis semanas, a tomar por culo.

La gente ya había probado el misionero, la misionera,

la flor de loto, la gente ya se había comido

todo lo que tenía que comerse, en casa, a todos los niveles,

y ya, los 20 metros se quedaron cortos.

Además, aprovecho para decirte que aumentaron...

Los divorcios.

¿En cuánto porcentaje? Que os gustan los datos.

Un 41%. Es que yo...

Un 41%.

¿41%? 41%.

41%. No me lo puedo creer.

-Pero ¿se gestionan?

Yo creo que la gente se mira a la cara y dice:

"Es que no me gustas tanto".

-Pero eso lo sabían de antes.

-Pero eso es estar débil de mente.

Si tú estás "ready", tiras para delante

y lo solucionas todo buenamente.

Hay gente que yo creo que ha dicho eso:

"A mí me gustabas para seis horas al día".

"Tu curro, mi curro, nos vemos seis horas, dormimos el resto,

y ahí bien".

Pero cuando se ha abierto la veda, 41% de divorcios.

Ya lo decía Desmotivaciones, el pozo de cultura milenial,

al que siempre acudimos, de cuando en cuando.

Y luego, además, están los británicos, los "british",

que van a su puta bola desde tiempos inmemoriales,

pero ahora también, han dicho que está prohibido.

Está prohibido el... (SILBA) Ahora, con mascarilla.

Por tanto... ¿Cómo?

Que está prohibido. El COVID va por la saliva.

Relaciones sexuales con mascarilla o lejitos, tal.

Por tanto, ¿qué se abre aquí?

-Pero ¿con tu pareja?

Bueno, con lo que toque. Con lo que toque no, es para las...

Si has cohabitado...

Han dicho que prohibido sin tal.

Pero no tendrán cámaras en todos los sitios donde se practica.

Pero lo que se abre ahora, damas y caballeros,

es... la nueva era de las pajas con los pies.

Esto te lo asegura todo.

Quiero decir, esto te lo asegura todo.

-O sea, tiene agujeros eso por todas las...

-Por todos lados.

(RÍEN)

¿Esto tendría éxito?

¿Podríamos hablar de que estamos perdiendo dinero?

Estás perdiendo, sí. Vale, lo guardo ya.

Se lo he dicho: "No hagas eso, que estás perdiendo 4,99 al mes".

Yo creo que...

Que toco más cosas con los pies que con las manos, la verdad.

Qué barbaridad.

Si tú lo piensas, te tumbas en una posición apaisada,

como una mariposa de solomillo abierta,

de lado a lado, te tocas con los pies,

y al menos hay metro y medio.

A no ser que la gente sea muy chiquitita,

que también lo puede hacer, por supuesto.

Una mariposa...

Pero sí, los pies, la nueva era.

Si nos os gusta que os empiece a gustar,

porque esto es lo que toca ahora,

en este mundo en el que no podemos contagiarnos.

Los pies limpitos y... (SILBA)

Yo ando siempre descalzo. ¡Oh, oh!

Es un problema. Es un problema.

Yo te toco con el pie y... Mucho frío, ¿eh?

Frank de la Jungla, descalzo durante siete años.

Más o menos. Tarzán.

Te pones unas Crocs y eso ya... ¡Unas Crocs!

Se mezcla de frío con sudor, la peor sensación del mundo.

Han sacado unas nuevas Crocs de Kentucky Fried Chicken.

-Sí, guapísimas. -Y es real.

Parece mentira, pero es real.

-Llevas ahí como un pollo.

Las Crocs otorgan la peor sensación del mundo: el pie frío y sudado.

Cuando te pones una manta, te suda el pie y está frío aún...

Mira, cuidado, con las Crocs.

¡Oh, no!

Pero en el sur vivimos eso antes, porque zancos, los Total 90,

y ya teníamos esa sensación, que era como cuerito sudado,

pero te entraba el fresquito. Nooo...

Pero con las Total 90, metías un tiro por la escuadra...

¿Eran como los muelles?

No, los zancos eran como unas babuchas,

pero con la forma de las botas de fútbol Total 90.

-Una Total 90, pero cortada. -Exacto.

Qué cosa más horrenda. -No, estaba guapa, ¿eh?

-Estaban guapas, pero sudabas mucho. Eran... ¡buf! Eran duras.

Darío, ¿qué nos queda? Primera ley de Internet:

con todo lo que existe se puede hacer porno.

¿Con qué se ha hecho porno? Con PCR.

¡No, no!

Con el COVID, con los EPI, con cosas de la pandemia esta.

¿Qué mejor sensación, después de que te toquen el cerebelo

con un palito, que decir: "Buah, y ahora..."?

"Este palo lo aprovecho".

(RÍE)

"Este palo lo aprovecho".

Yo salgo con el palito y digo: "¡Buah!".

Ojo, ojo. Ahora.

No llego a casa, me tengo que meter en el baño.

¿Qué ha habido? ¿Qué ha surgido con esto?

Libros.

La gente ha tenido mucho tiempo, ha tenido un tema del que hablar...

Porno durante el confinamiento.

Eh...

"My grandsister"... Bueno, eso es muy grave.

"My sister in love

during quarantine with me".

Esas cositas venden mucho.

Ah, pensaba que me estabas contando una anécdota.

O sea, en plan que la hermana o que el hermano de...

Sí, sí, sí, porque nació en Alabama.

Entonces, se da mucho por ahí la cosa de...

Bueno, el "Crepúsculo"... Por el sur esto...

Claro.

Un "Crepúsculo", un "Crepúsculo"...

Yo, con "Crepúsculo", me hubiese tomado la lentejita en su momento.

Eso es lo que tenemos ahora, pero con el confinamiento.

Qué frialdad.

El nuevo mundo y el nuevo porno

y nuevas maneras de relacionarse.

¿Qué os parece el dato? -¿Cuál de todos?

Pues cualquiera.

-Desastroso. -El último, innecesario.

¿Asqueroso?

El último quizá... (RÍE)

-"Desastroso", dice.

María, ¿por qué es asqueroso?

-No, desastroso. Ah.

No hemos perfeccionado el primero.

Tenemos que mejorar.

Yo voto por lo "furro".

Lo "furro" es lo suyo.

-Al final, es bastante más seguro que cualquier otra medida.

¿Qué son los "furros"?

-Los pies ya no se llevan. Yo creo que los furros...

Pero ¿qué son...?

Tú llevas un trajecito entero como de animal.

Para que lo sepan todos: de animalito, ¿no?

Vale, fenomenal. Claro, claro.

Ahí no te...

Bueno, sí, ¿no?

No sé si tendrá un agujero. No sé cómo folla esa gente.

No lo sé.

Eso hay que verlo, pero así seguro que no hay contagio.

Llevas un puto traje de una ardilla gigante.

-Que sonríe perturbadamente.

-Yo lo veo, yo lo veo.

Oye, Jara, una cosa...

Hay unas barreras de vergüenza que hay que pasar

y luego ya... todo bien.

Jara, y esas filias raras

que se han disparado con el confinamiento,

¿a qué son debidas aquí, dentro de la cocotera?

¿Tiene alguna explicación?

¿Filias raras?

Es que no entiendo cómo de filias raras.

Las filias son filias y...

Y no son raras.

Tenemos un imaginario muy mainstream de lo que nos tiene que poner,

pero en realidad... Tienes toda la razón.

Corrijo, me estoy reconstruyendo.

-Hay una persona lista en este programa, lo hemos comprobado.

O sea...

Gracias por la parte que me toca.

Esto es lo que nos gusta de aquí.

Jara, cuéntanos un poco.

¿Por qué este disparo de, por ejemplo, los datos

que hemos lanzado anteriormente,

de divorcios, de sexo desenfrenado al principio

y luego creas, a lo mejor, una rutina

dentro de esa anormalidad de vida que estás viviendo,

el porqué de estas filias que te tienes que apañar con cosas?

Yo creo que...

Bueno, sexo al principio,

pues estás aburrida y es lo que haces.

Se supone que estás en casa con tu pareja

o con quien te haya tocado...

Pero bueno, al final, acaba saliendo lo que hay en la pareja,

lo que había de antes.

Si no soportas a tu pareja o no la soportas más de 6 horas al día,

¿qué haces?

-Pues juegas al Animal Crossing.

-Juegas al Animal Crossing, te vistes de animal.

Y de donde no hay mata no hay papa, ¿no? No sé.

Y luego, por ejemplo, ¿por qué se ha producido

ese descenso tan abismal

a nivel cocotera en el follar durante el confinamiento?

Porque es un dato objetivo.

Ya, a ver, yo creo que es que también dependiendo

del nivel de estrés que una tenga,

hay veces que el estrés te ayuda a tener la libido más alta...

A ver, yo no soy sexóloga, esto ante todo.

Hay compañeras que pueden hablar mejor de esto.

Pero el estrés te afecta de formas superdiversas.

Hay momentos en los que no tienes ganas de nada

y hay momentos en los que el estrés sale así: "Me voy a desquitar".

Pero no sé si puede hacer también una lectura general de esto.

Me gustaría saber qué criterios se utilizan

para saber lo que es el sexo.

Porque creo que se habla del sexo en términos coitocentristas,

como que el sexo es heterosexual y meterla,

cuando el sexo también es sexting o mandar...

O tener una conversación erótica o mandar fotos en bolas, ¿no?

(RESOPLA)

No sabemos qué decirte desde aquí. -Cuéntanos más cosas.

Te podemos estar escuchando...

O sea, nos has callado. Infórmanos.

Yo quiero preguntaros a la mesa:

somos la generación más hipersexualizada.

Con todo Instragram, etcétera, podemos salir...

Hay una liberación del cuerpo, de la estética, bla, bla...

Pero somos la que menos follamos.

-Depende quien. -Claro, es que estoy flipando.

-Estas encuestas, ¿a quién le preguntan?

Porque a mí no. -¿Sois todos superfolladores ahora?

Yo no follo, lo voy a decir aquí. España, yo no estoy follando.

Dilo, dilo.

-O sea, follamos que más pequeños que nosotros.

Para empezar, somos generaciones distintas en esta mesa.

Bueno, ¿cuántos me estás...? Ay, Dios mío.

Yo soy más mayor que tú. No, no, no.

O igual.

Quiero decir, que me raya...

¿Cómo que somos la generación que menos folla?

Tía, eso es lo que dicen.

Pero ¿cómo...? ¿Esto se puede saber, Jara?

(RÍE)

No, ¿no? -Yo no me lo creo.

-Wikipedia. Jara dice que no se lo cree, pues yo tampoco.

-No me lo creo para nada.

Yo, ni sexóloga ni nada, jugadora de Animal Crossing.

Pero... creo

que todo está tan hipersexualizado,

que ya tienes una dosis diaria de sexo que hace que no...

No está en una parte de tu vida, está en el todo.

No sé cómo explicarlo.

Entonces, estás saturado. Es como si no sé...

Si tienes sobresaturación de...

De colores, quieres una casa blanca. No sé cómo explicarlo.

De música, de lo que sea. -Lo has explicado bien.

-Hay una sobresaturación de contenido sexual por todos sitios,

de música, películas, gente que ves por ahí,

comentarios, gente que te dice cosas guarras y dices: "Uf, no".

Entonces, nunca lo quieres.

Bueno, nunca lo quieres.

A lo mejor lo quieres en menos porcentaje que no sé...

Pero...

Como que no te llama tanto la atención.

No...

Simplemente digo que hay más gente

viendo "Sex education" que follando.

Lo cual es también harto curioso.

-Pero ¿eso es un dato cierto?

O sea, ¿a mí me han preguntado?

Pablo, es que tú...

-A nosotros no nos han hecho la encuesta.

-Eso.

-A ver, es que está clarísimo que no le pueden preguntar

a una persona sobre follar.

Mira qué personas tienes en la mesa.

Pablo Amor y Pedro LaDroga. O sea, ¡qué coño!

-¿Follan mucho?

¿Entre ellos?

(RÍE)

No... -¡Hombre!

-A lo mejor no nos avisan, pero...

No has abierto la boca en este asunto.

-Sí he abierto la boca, pero nadie me ha hecho la encuesta.

(RÍEN)

He dicho que a mí no me han hecho la encuesta.

Quiero decir...

¿Qué opinión tienes de tu entorno?

Aunque no sea solamente tu esta personal,

porque ya tenemos claro que tenéis el capullo rosa a más no poder,

pero...

-Es que tampoco es eso.

-Pero lo que ha dicho la Jara y la María tienen toda la razón.

Más o menos algo así.

No tienes la libido por las nubes como antiguamente.

Antiguamente...

No es mi experiencia, pero antiguamente,

te enseñaban un tobillo en 1950, y el señor: "¡Madre mía!".

Y ahora, te enseñan un tobillo y dices:

"Me quiero comer esta tostada". ¿Sabes? No sé, es algo más así.

Pero no...

Creo que es un poco sobrestimulación.

Claro, exacto. Pero no creo que sea tan exagerado

como que ahora sea mucho menor que antes.

No creo yo tampoco que sea...

Yo creo que la generación actual...

En la generación anterior, que es lo que dicen los datos estos,

claro, llegaba un punto de la tarde que decían:

"Vale, ya hemos ido a tirar piedras a los pájaros,

nos hemos dado una vuelta por el pueblo,

hemos visto a la misma gente, ¿qué queda por hacer?".

Hemos probado las Ruffles nuevas de jamón.

En nuestra generación es:

"Tengo un capítulo esperándome, un libro a la mitad,

me he pillado...".

-No puede ser, porque yo... -Tengo que meterme

en el Animal Crossing a ver si construyo el puente.

Tengo que vender los nabos. -Yo no estoy de acuerdo,

porque yo, cuando menos follaba era cuando más trabajaba.

Llegaba a casa explotadísima, a las 12:30, no podía...

Pues es que nunca podía.

Mi abuela, por mucho que viera pajaritos,

también estaba en el campo todo el día,

a ver lo que le apetecía a ella follarse a nadie.

-Pero ¿cuántos hijos tenía?

Están hablando como de la sobrestimulación de cosas,

frente a que, a lo mejor,

allí ya llegaba un punto en el que eso era rutinario.

Y a saber cuántas personas hacían eso voluntariamente.

Hay más opciones ahora de ocio que hace diez años,

que que hace veinte, sin duda.

Y en diez años habrá más que ahora.

La libido está mucho más recortado, porque claro, es normal.

-Antes, las mujeres no podían negarse a tener relaciones.

O sea, las personas socializadas como mujeres.

Era lo que había, tu marido llegaba,

una relación heterosexual y es lo que hay.

Ahora, el sexo, podemos decir que no, tiene mucha más calidad,

las relaciones heterosexuales han bajado mucho

en la generación esta Z.

Es la generación con menos relaciones heterosexuales.

El sexo es mucho más diverso.

Hay gente que tiene sexo y ni siquiera se toca.

Están con rollos de dominación a través del móvil...

¿A qué estamos llamando sexo?

Es que no me lo creo. Absolutamente.

-Total.

Más que hablar de sexo,

yo, por lo menos, estaba intentando enfocarlo

por las relaciones afectivo-sexuales.

Es decir, cuándo estamos cruzando esa línea, como tú dices,

cuando yo cojo y le pongo un whatsapp a un ligue, lo que sea,

y le digo: "Haz esto" con ese sentido

o cuándo se lo pongo a mi compañera de piso

para que me pille el Cola Cao que se acaba en quelo.

Son puntos distintos.

Al final, yo también lo quería tirar un poco

por si estamos ya, somos una generación tan exquisita

y tan demandante de calidad,

o sea, preferimos la calidad a la cantidad.

Y, por otra parte, si el amor,

o sea, para tener un sexo de calidad,

vosotros, por ejemplo, tenéis que tener vínculo emocional, ese amor.

Yo, personalmente, sí. Pero no creo que funcione así todo el mundo.

Esto a favor de que la gente folle con gente

de la que no están enamorados y les vaya superbien.

A mí me funciona menos, mi experiencia personal,

pero creo que no tiene por qué ir ligado.

-Yo lo retuiteo eso. -Retuit.

-Retuit.

Pero sí es verdad,

yo supongo que eso depende también del estado emocional

y la etapa en la que estés. -Claro.

-Te van a llenar mucho más unas cosas que otras evidentemente.

-Lo que te apetezca.

-Es muy relativo este tema.

Ya, es muy relativo.

Pero se puede disfrutar igual con una persona que no conoces

que con una persona que amas.

-Depende. -Son situaciones.

-Yo creo que depende mucho de cómo te sientas anímicamente.

Cómo... Tu forma de... No sé.

En plan, tu proceso de ese momento.

Yo creo que puedes querer a alguien y si no estás bien contigo mismo...

Yo creo que estamos en un mundo muy centrado en el yo,

y eso implica que se folle menos, porque hay como un...

Como un centro, que eres tú,

y dedicas mucho tiempo a ti mismo.

Cosa que antes, a lo mejor dedicabas a los hijos,

a la familia, a no sé qué. Y ahora, hay...

Creo que es mucho más difícil conectar con alguien,

por eso es más difícil follar con alguien que no conoces.

Totalmente de acuerdo.

Porque lo otro implica mucha movida.

Total.

Vamos a dar un respirito a esta mesa,

que ya se estaba empezando a...

Y os hemos preparado un vídeo que está interesante.

Al loro.

"Y si en algún lugar, en algún futuro lejano,

nos reencontramos en nuestras nuevas vidas, te sonreiré con alegría".

"Aprendiendo el uno del otro y creciendo en el amor".

"El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma

y nos hace aspirar a más".

"Nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente".

"Eso es lo que tú me has dado".

"Y lo que yo esperaba darte siempre".

"Practicar sexo es muy saludable".

"Incluso llegan a decir que optemos por las mascarillas".

"Dicen que nos puede llegar a gustar, porque es una manera...".

("Careless whisper", George Michael)

En todo caso, el sexo lo practicaría yo.

-Puedes meterme el dedo en la nariz.

("Careless whisper", George Michael)

¡Va, chaval! ¡Menudo fanfiction!

¡Lol!

Necesito, al menos, una miniserie de cinco capítulos.

¡Lol! Ya ves, ¿eh? Al menos una miniserie.

Pedro Sánchez ha sido fantasía sexual de esta cuarentena.

A Pedro ya se le ve. ¿Fernando?

Fernando... ¿Fernando?

¿Eh? Una PCR.

Yo me dejo hacer la PCR. Hombre, hombre...

Si Fernando quiere...

Voy a lanzar este primer datito.

Según la Sociedad Catalana de Sexo,

el 20% de las parejas que estaban juntas y conviviendo en pareja,

a tomar por culo que se han ido.

¿Vosotros estabais juntos, en pareja?

Sí. En casa, perdón.

-Sí. -Nosotros nos lo pasamos genial.

¿La perra ha descargado un poco la tensión

en el confinamiento o no? La perra que tenéis.

Tenemos un perro. Pero es que no tuvimos nada de tensión.

Nos lo pasamos genial.

-Fue supertranquilo todo. -No nos peleamos.

-Yo, cuando me contaban: "Estoy que me tiro por...".

¿Quién te contaba esas cosas? Danos datos, Pablo.

Amigos míos que estaban con sus padres

y que se querían suicidar.

Y...

Y yo: "Tío, lo siento, pero yo estoy de puta madre".

O sea, que ha sido una buena etapa confinados.

-Súper. -Lo recuerdo con cariño.

-Con tranquilidad, sí. -Qué momento.

-A ver, no solemos pelearnos mucho nunca.

No es que de repente tal, pero estábamos muy bien, la verdad.

No habéis tenido que desescalar vuestra relación,

porque la habéis dejado más alta imposible, ¿no?

Y vosotros, María, Pedro, ¿qué onda?

-Sí, nosotros, de hecho, mira, la hemos pasado...

Un piso pequeñito, ¿no?

La mayoría, el 99,9% lo hemos pasado en un piso de 12 m2.

Qué rico ese piso.

12 m2 es la vivienda, pero habitables serán cuatro,

porque después está la cama, el ropero, la ropa,

el baño, encimera, nevera, nevera chiquitica.

Nevera chiquitica.

Compra de media semana, porque si no no te cabe...

No podemos comprar huelo.

-Hostias, ¿tenéis una nevera de esas?

-No compramos porque no podemos meterlo.

-Y con la nevera esa...

-Hay pollo, hay secreto, pero si metes una bolsa de hielo ya no...

Y por no darle el foco a la nevera,

¿cómo ha ido vuestra relación en cuarentana?

Pues mira, ya te digo...

-¿Y si la nevera tuviera que ver con la relación?

-No lo saben, te has adelantado.

-Y si íbamos a llegar a un punto en el que la nevera era interesante.

-Un punto clave: cuando te agobias, nevera.

Ya está. Ah...

Te comes un Bollycao, ya está. -No, no, no.

Bueno, es que no nos peleamos mucho tampoco.

Bueno, solo nos peleamos haciendo música.

O sea, todo el tiempo. Y es a lo que os dedicáis,

así que perfecto.

¿Habéis taponado el agujero del deseo en esta cuarentena?

No, muy rico, la verdad. Mira qué bien.

Como hemos estado tan, tan cerca,

ha sido también tiempo para conocer cosas y aspectos

y hasta dónde se puede llegar y, realmente, no hay límite.

-¿Te gustan o no?

¿Has descubierto cosas que te gustan o que no te gustan?

-Todo.

Todo, lo que me gusta y lo que no. Claro.

-Pero si solo juego a la Nintendo y grabo música sola.

-¡Anda ya! Pero también...

-¿A quién le va a molestar una María en su casa, si solo hago eso?

-Yo he tenido un par de viajes.

Ella ha estado en Almería y yo en Sevilla.

Se ha compaginado bien.

Y yo, como agobio, como mal,

que tenga sentimiento de confinamiento...

-Pero el confinamiento hemos estado aquí los tres meses enteros.

No hemos ido...

-Estos movimientos han sido en verano.

-Hemos sido buenos.

Una pregunta, Jara, para los que no lo han llevado tan bien,

que tú hayas tenido casos en consulta o alguna cosa así,

¿qué consejos les podríamos lanzar desde aquí?

¿Para otro confinamiento?

Por favor, no.

-"Ce" viene, "ce" viene. Con "C".

-Yo qué sé, es que es una situación supercomplicada.

Yo creo que ninguna psicóloga

hemos sabido cómo llevar esto

porque nunca hemos vivido...

Yo tengo amigas que han estado revisando manuales

de gente que estaba en la cárcel. -Claro.

-De cómo sobrevivir al momento. Realmente tampoco...

Obviamente, las vulnerabilidades que tengas con tu pareja,

con tus compañeros de piso, con tu familia,

eso va a salir ahí todos encerrados.

Dependiendo de las circunstancias también.

Si vives en una casa con espacio para ti y tal...

-A nosotros también nos ayudaba que no eran 12 metros.

Tenemos cada uno nuestro sitio de currar o de lo que sea,

y eso, al fin y al cabo, es un lujo.

-La mente es una jaula, no solo la casa.

Si a mí me hubiese pillado en otro momento,

hubiese saltado por la ventana.

No lo digo de manera...

O sea, literalmente, me habría... No sé.

No es por la casa en sí, es en qué momento estés de tu vida.

Hay personas a las que, a lo mejor,

esto les ha dado un golpe a su salud mental para siempre.

-Seguro.

-Somos superprivilegiados los que podemos decir:

"Me lo he pasado bien jugando a la Nintendo".

A pesar de que mi casa es una putísima mierda.

Todos mis amigos se apiadan de mí en plan: "Qué pena que vivas ahí".

Jara, ¿estamos viendo potencial de psicóloga

en María Sioke o qué onda?

-Total.

Estamos viéndolo total.

Tiene una inteligencia emocional que estoy sorprendida.

Jara, entonces, en este sentido, aparte de que no se pueden pautar,

¿puede ser un poco porque no nos hayamos escuchado,

que seamos personas que estemos

completamente alejadas de nuestra pareja, en ese sentido,

y por eso se han producido esas fricciones ahora?

¿Qué consejos podríamos dar para las personas

a las que se les ha debilitado su relación de amor

y todavía están ahí agarrándose a un "burning" clavo?

Es que a mí, las relaciones monógamas me interesan poco.

-¡Uh!

-Tampoco estoy muy puesta... -Ha tirado el globo de agua.

Hablaremos de ello ahora, sí.

-Pero pues si no soportas

vivir confinado con una persona,

lógicamente la relación se tiene que romper.

Cualquier cambio gordo que haya en una relación,

yo que sé, tu pareja se va a Canadá porque va a hacer una estancia allí,

pues también se puede romper la relación.

Son cosas que pasan.

Has abierto una cosa que me parece mucho más interesante,

que son las parejas monógamas.

Cuando estamos en una generación

en la que estamos abriendo otras puertas y otras movidas,

que es el poliamor.

Pero al final, el poliamor, no solo digo esto como "topic",

quiero sacar el "topic" poliamor por concretar en algo.

El poliamor, hasta donde sabemos,

es conocer, es que puedas montar una estructura de relaciones

entre las que se conozcan los vínculos entre sí,

y bueno, todo sea consentido y para delante.

¿Hasta cuánto de utópico y de real tiene todo esto?

Yo no he tenido ninguna.

¿En pandemia? Actualmente.

Cien por cien, ya te lo digo yo.

¿Cien por cien de efectivo?

Totalmente. No sé qué va a decir esta mujer,

pero ya me parece mal que estéis hablando de casquería y follisqueo

en una tele pública,

como para encima ahora decir que más de uno...

Pues mira, no.

Ahora me cancelas si quieres, ahora me cancelas.

-Este hombre está muerto. No puede hablar, si tiene la manta esa...

Es el Among Us.

¡No!

(RÍEN)

-Estás muerto, no puedes hablar. -La hipocresía, la hipocresía.

Sí. Molaría...

¡Ay, que se ha callado! Es broma, perdona.

Se ha quedado...

Está aquí para que le sodomicemos un poco en realidad.

Porque llevamos dos programas,

y le hemos metido cera cada vez que ha abierto la boca.

Eh... Bocadillo, ¡qué quieres que te diga!

-Sodomizar tampoco...

-¡Ah, que es un bocadillo! ¡Me encanta!

No lo sabía.

Hay que respetar las opiniones de todos.

Vale.

Por favor, danos unas...

Jara, tíranos unas líneas de poliamor.

Sé que esto es complicado... -¿Poliamor en pandemia?

Poliamor en pandemia no, poliamor postpandemia.

Vamos a hacer un "after confinament"

por todo lo alto, que salgamos diciendo:

"A chuparla todos a la plaza". Pero todos.

-A "follare".

-Cada uno en su casa, en la plaza de momento no.

-El poliamor postpandemia está como siempre.

O sea, es que no creo que se pueda hablar de poliamor

sin tener en cuanta la pandemia,

porque ahora mismo, te relaciones con diferentes vínculos,

tienes que hacer una evaluación de riesgos:

yo tengo una pareja principal,

me voy de vacaciones con otra pareja,

esta pareja ha tenido otras relaciones, puede ser positivo.

Es un lío, ¿no?

Mucha PCR.

-Es una putada.

Quedar todos un día...

Quedar todos un día en la clínica y hacer los 40 test.

-No sale rentable de momento.

Hablamos como vínculo, porque en algún momento,

la pandemia la conseguiremos depurar.

No vamos a estar de pandemia hasta el epitafio.

Vamos a cruzar los dedos.

Entonces, para ese momento,

¿la gente tenemos...?

Ahora que tú tienes muchos pacientes

y que estás en contacto con peña joven,

¿tenemos ya las estructuras en nuestra olla

y estamos lo suficientemente reconstruidos

como para ir a pincho a por el poliamor

y que esto lo llevemos bien?

Yo creo que las relaciones no se llevan bien nunca.

Hay conflictos en las relaciones, monógamas o no monógamas.

¿A pincho? Pues tampoco sé si a pincho,

pero ir sacando la patita y probando qué tal,

yo creo que las nuevas generaciones sí que están...

No tienen esta presunción de monogamia obligatoria.

Se abre la puerta a que cada uno se relacione como quiere.

Obviamente, no hay absolutamente ninguna obligación.

Pero está la posibilidad

de que si se quiere explorar que se pueda hacer.

Hemos puesto mucho esfuerzo,

y esto no tiene que ver concretamente con el poliamor,

pero sí con matar el amor romántico.

El momento flores, no sé qué, no sé cuántos,

como de canción de Carlos Baute, y eso que Baute nos parece top,

pero hemos hecho un esfuerzo grande por matar el amor romántico.

"Te envío poemas de mi puño y letra".

Que ojo, Carlos Baute...

¿Quién ha hecho ese esfuerzo?

Matar el amor romántico como concepto.

Yo no.

¿Tú crees que no? Me flipa, o sea, lo más.

-Pero no es ese amor romántico.

Explícate, Pablo.

Ella se refiere a la parte negativa, chunga...

Y si tú me dices la positiva...

A Pablo le gusta regalar flores, le acabas de destrozar.

-Has dicho "flores, canciones de amor"...

-Una persona que llora escribiendo poemas.

-Claro que sí.

El amor romántico de posesión.

Ah, no, pero ese es el... -El chungo, claro.

Danos el "new manual" de amor romántico.

-Yo no tengo ningún manual,

pero no quiero que maten el romanticismo.

-Es que no es lo mismo. -Vale, perdona.

No, no, pero dinos tips para como...

Porque a vosotros os veo de puta madre.

-Adoramos a este hombre.

-Él es muy romántico.

Le gusta, yo qué sé.

Danos tips para el éxito en el amor, porque...

-Hay que aprender.

-El éxito lo he encontrado hace poco.

Yo llevo toda la vida siendo un Chuck Boy,

entonces, de repente, con ella bien,

pues qué suerte.

Pero...

-¡Ah!

Huy, de repente... -Pero no es por nada.

Es bonito esto. Pues claro que es bonito.

Es la hostia. Hombre, claro.

El amor, cuando sale bien, es la hostia.

Y además... -¿Puedo...?

Por favor, María.

Es curioso, porque cuando le conocí a él,

es gracioso que no tuvieras,

que no supieras lo del amor romántico de cosa negativa

porque es verdad que tú nunca has entendido el amor así.

Y yo, cuando le conocí,

me tocó desaprender muchas cosas tóxicas que tenía en mi cabeza

de otras relaciones que habían sido como más chungas.

Entonces, claro, a él le parecían marcianas.

"Si estás feliz, ¿por qué no vas a hacer lo que quieras

aunque yo esté haciendo otra cosa"?

Fue interesante para mi proceso porque siempre...

No sé, es un poco como el hombre,

o la idea que tenemos como el hombre, en fin...

Fue, no al revés, pero a mí me interesó un montón

que él no tenía esas paranoias en la cabeza.

No sé si es porque es más joven, no sé.

"Represent". -Me llamo Amor, si es que...

-Ya, sí, no sé. Me llamo Amor.

-Es curioso, a mí me sorprendió. Es difícil no tener...

No tener...

Ni de posesión ni de cosas chungas. No tenía nada.

Hombre, todo el mundo tiene sus cosas,

pero a mí encantó, de repente, yo decir:

"Coño, si está viniendo de mí".

Como que venía ya preparada para luchar eso

y fue al revés, no fue nada necesario.

O sea que nos depuramos entre humanos,

pero hay que dar con tu humano.

-Esta generación ha crecido en otras condiciones.

La mayoría, en otras condiciones que no era como antes,

un núcleo de casa monógama típica de padre y madre y tres hermanos.

Cambia mucho la vida.

A lo mejor te has criado con tu madre solo,

con no sé quién, no sé cuántos...

Quiero decir, no sé, como que...

Se aprende más rápido de otros tipos de pensamiento

y otros tipos de forma de ver la vida.

Y una pregunta: ¿qué pensáis de las parejas abiertas?

Para no irnos al poliamor, que ese es el extremo,

que los vínculos se conozcan, etcétera...

Fantasía. ¿Sí?

Claro, sí.

-Claro, sí, si se entienden, pues ya está.

¿No surge ahí un poso de:

"Ay, es que esta situación me puede generar inseguridad"?

Yo no me he visto en esa situación,

pero entiendo que cuando te pones en esa situación,

se habla y te parece genial.

-Y seguro, es lo que decía,

yo creo que claro que va a haber conflicto y la gracia es

cómo trabajar eso y las inseguridades que te nazcan

y conseguir pulirlo.

Nosotros no lo hemos hecho, pero me parece interesante.

-Si quieres eso y crees que lo quieres realmente,

porque mucha gente cree que lo quiere y cuando está ahí dentro

ve que no, porque choca mucho y tienes que estar preparado.

Es eso, ir depurando poco a poco hasta que, realmente,

tú estás preparado mentalmente para que no te afecten cosas

que te afectan por unos pensamientos retrogradísimos y cosas así.

Al final, todos lo hacemos porque es lo que hay.

Claro. El mundo es el que es.

Pero hay gente que lo ha tenido menos de cara

y hay gente que lo ha tenido de cara y entonces, lo odian.

¿Sabes? Entonces, a día de hoy...

Pero realmente hay que estar preparado,

no puedes ir por la cara porque mucha gente va a tener...

Se generan conflictos evidentemente porque si sois seis personas en una,

cada persona va a tener un problema con algo de otro, de otro...

"A mí no me gusta esto".

-"Pero es que esto es normal en esto".

¿Sabes lo que te quiero decir?

Todo el mundo que esté en eso, tiene que estar preparado mentalmente.

Y "ready" y fuerte, porque si no... "Ready" y fuerte.

¿Dónde se encuentran a las personas?

¿En aplicaciones? ¿Nos encontramos en...?

En cualquier lado.

Con el móvil, con Internet, lo tienes todo cerca.

Antiguamente sí que era complicado.

¿Y se llega y se consuma?

Hablabas con una persona que era de otro punto de España,

a saber.

¿Cómo ibas a encontrar una persona en tu misma ciudad o de tu pueblo?

Era improbable. Gente de Bormujos, pues imposible.

¡De Bormujos!

Pero ahora coges el teléfono, no miras,

Instagram, Tinder, Grindr, pam, pim, pum...

-Y sabes más si esa persona te va a caer bien un poco.

Sabes mucho de una persona que no conoces.

¿Veis las aplicaciones más positivas que negativas?

Por ejemplo, que no sea todo hipersexualizado.

Si va a depender todo de una foto y yo salgo así,

a lo mejor se me está cosificando más.

Eso ya cada persona... Cada persona tiene su movida.

Sí, ¿no?

-Yo lo veo superpositivo.

El hecho de salir así ya implica algo.

-Claro. Ya tiene una connotación.

Yo estoy lanzando la pregunta. Sí, yo la respondo.

¡Eh, eh, eh!

Eh, tranquilito. Violencia.

Es más natural la cosa.

Si a una persona le da por posar así, sonriente

o saca un morrito o se hace una foto de espejo desnudo sacando culo,

pues ya...

No es como en persona,

porque en persona también se tapa mucho las cosas,

hasta que estás en confianza como para hacerte ver

hacia la otra persona como eres, realmente.

En Internet, entre comillas, mucha gente porque pone caras,

pero... Ya, ya, ya.

Ya estás viendo cómo va a ser esa persona.

De pronto se ha convertido en una "tectalk" de Pedro LaDroga.

¿Por qué? Me está encantando.

No sé, porque mucha gente lo ve:

"No es natural".

"Conocer gente tiene que ser en fiestas y ahora no hay fiestas".

No tiene que ser todo de alguna manera.

Hay millones de formas de ser y cada uno estará contento y a gusto

con la que más se siente identificado.

Si me permites un apunte.

Yo te recomiendo, Pedro, bajar eso por el de atrás...

Este me lo coge.

No tiene nada que perder en la vida.

Ya.

Y se le ve con hambre.

Y se le ve con hambre.

-Qué fácil sería todo esto si hiciéramos como en la India.

¿Sabes lo que te quiero decir?

Que tus padres te venden a otros y ya estás casado con cuatro años.

Eso es facilidad.

¡Lol! ¡Lol!

Y te pierdes los problemas de luego de buscar pareja y demás.

Tú, ese problema no lo tienes, que lo sabemos ya, Cancel Boy.

Chicos, hemos preparado una "tectalk" de las buenas.

Y es de nuestro colega Danel.

Danel, no "Danél". El otro día dijimos "Danél".

Como...

Ante la ausencia de tilde,

uno tira por las llamas.

Ah.

Uno que es castellano... Por las agudas.

Vale, sí, sí.

Danel es llana de hecho.

Danel es llana. Yo soy más de esdrújulas.

No tiramos por la aguda y dijimos "Danél".

Danel, que es nuestro mentor, nuestro oráculo,

nuestra Esperanza Gracia bien.

Nos ha preparado una cosita,

pero primero, nos ha hecho una apreciación por el audio.

¿No tenemos un audio?

"¡Estoy supercontento!".

"Eso sí, eh, me habéis llamado 'Danél'".

"Me habéis llamado 'Danél'".

"Me llamo Danel".

"Danel".

"(RÍE)".

Después de esa explicación de "I'm Muzzy, big Muzzy",

pues nos ha preparado el currito de esta semana,

porque pese a que le hemos dicho "to" mal el nombre...

Danel. Danel.

Danel. Danel.

Danel. Danel.

Danel Milichich. No lo sé realmente.

No sé quién es Danel Milichich.

Danel, lánzanos este vídeo que nos has traído, amor.

Mis abuelos se conocieron en un bar.

Mi abuelo tenía novia, pero no le importaba,

así que la dejó, le lio con mi abuela,

se casaron, tuvieron hijos y nietos.

Uno de los dos murió. No os diré cuál.

Mi abuela, a día de hoy, que está viva,

no tiene curiosidad por el género masculino.

Mi abuela se retira.

Ha conocido varón, ha tenido una familia, ha hecho las cosas.

Ha tachado la "X" en la casilla de la iglesia

y se la pela el Tinder, se la pela el asunto.

Está contenta, está en paz. Me da envidia.

Alguna vez habéis sido o conocido a esta persona que dice:

"Ojalá fuera asexual, me ahorraría mogollón de problemas".

Es verdad, pero ¿qué es la vida sin problemas?

¿Qué es la vida sin conflicto? ¿Qué es la vida sin sal y pimienta,

que son la inestabilidad emocional y el consumo compulsivo de cuerpos?

El mal sabor es mejor que la ausencia de sabor.

Así que vivir en el mundo en el que vivimos,

que te aboca a experiencias sentimentales bastante traumáticas,

es mejor que no hacerlo.

Ningún tipo de invisibilización o parecido

a las personas asexuales arrománticas,

que no sé si funcionan diferente. Me voy a callar la puta boca.

La cosa es que ellos tendrán sus propios dramas.

Yo qué sé, se les morirán las plantas.

Pero dejad de decir que querríais tener menos relaciones

porque es mentira.

Queréis tener relaciones todo el rato.

Vivimos constantemente asolados por el monstruo de diversas caras

que es el capitalismo, que no deja de tocarnos un poco el asunto.

¿Qué pasa? Que esto fomenta valores como:

¿Qué pasa? Que tú quieres ser el puto amo.

La línea, el ratio triunfador, persona que tiene sexo

es directamente proporcional.

Directamente proporcional.

No me vengáis con la tontería de que si un tío se folla a muchas pavas

es el amo, su una pava se folla a muchos tíos es una guarra.

Olvidaos de eso, que no estamos en Primaria.

La llave que abre todas las cerraduras...

Comeos una...

Todo el mundo mola más según más folla.

Y eso lo sabemos y lo hacemos, y no está bien, no está bien.

Toda la gente ha subido una foto de su culo a Twitter

para que le digan "guapo".

No está mal, somos víctimas.

¿Qué pasa? Que hay que mejorar.

Mensaje, parte un poco importante o sustancial del vídeo de hoy.

No utilicéis corrientes, escuelas, modelos relacionales distintos

para ser unos desgraciados de los cojones,

porque la peña escucha "poliamor" y dice:

"Ah, que tengo tres novias a la vez".

"Pues voy a ser un desgraciado con todas ellas y que se jodan".

"Si una me deja, tengo otra dos".

No, no, no.

Si no puedes mantener una relación,

¿qué te hace pensar que podrás con tres?

Este es el efecto del poliamor.

Hay gente que no sabe llevar bien la monogamia y se pasa al poliamor.

Estáis turulatos. Sed buenas personas.

El amor es fácil, consiste en ser buena persona y hacerlo bien.

Seguro que se os da bien. Un besazo.

"Isi Disi lemos cuisi".

¡Díselo!

¿Cómo os habéis quedado?

"Mini, mini, mani, mou".

¡Hostia, Danel! Callando boquitas.

Bueno, vamos a despedir a Jara, nuestra santina psicóloga.

Ha sido un placer haber contado contigo.

Nos has puesto aquí un poco de orden.

Y recomendamos tu libro: "La locura como superpoder".

Ahí lo tenéis. Esta es una buena promoción.

Gracias por haber estado con nosotros.

Gracias. María Sioke se queda.

Un besito, guapa. -Adiós.

-Adiós.

Yo voy ya con el último dato porque es lo que me encanta:

el momento dateo.

España, el segundo país de Unión Europea que más divorcios tenemos.

El 57% de los matrimonios acaba en ruptura.

Hostia. En nuestro país, porque bueno...

-Si no te casas no hace falta divorciarte.

Eso digo yo, cariño.

Y esos 40 000 euros de la bodita, o 20 o 5000, los que te gastes...

Yo, con 5000 euros, mira qué bodón tengo yo ya.

Qué fiestón.

Y esos 5000 euros los echas en otra cosa, efectivamente.

¿Qué hemos preparado, Darío?

Vamos a preparar, hemos traído hoy, aquí,

un "yoco",

lo que algunos pedantes llamarían "dinámica de grupo".

Oh... Vale.

Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?

Esto es una cosa que no hemos inventado.

¿En qué consiste?

María y Pablo y, por otro lado, María y Pedrito,

van a competir en una dinámica que es muy fácil.

Os vendáis los ojos...

¡Ay, no, que Pedro siempre pierde!

-No...

Os vamos a vender los ojos, vamos a hacer unas preguntas

y tenéis que señalaros a vosotros mismos

o señalar a vuestra pareja

si pensáis que es más probable que haga...

Un poco "tiktoker".

A ver, no estamos descubriendo el siglo XXI.

No estamos inventando la pólvora.

Vamos a empezar primero con María Ay, sí, venga.

y Pablo.

Me la pongo, ¿no?

Sí.

-Simplemente señalar.

O a ti mismo o al rival. Vale.

Y está todo... Ah.

-¿Qué pasa? ¿De qué habláis?

-Te has vendado toda la cara.

-Rollo como la enfermera de "Silent Hills", que molaba.

-No os riais de mí. Avisadme y lo pongo bien.

Es mucho mejor reírse de la gente.

-Pero lo veo todo. -Yo también, pero cierras los ojos.

-Vale.

Claro, no lo hagas con...

-¡Qué tramposo!

Ese niño lleva una camiseta del Inter,

son tramposos por excelencia.

-Es muy tramposo Pablo, tienes toda la razón.

-¿A que sí?

-No se pueden hacer trampas. -Venga, vale.

Es el juego de a ver cuánto os conocéis.

Vale.

-¿Por qué nos tapamos los ojos? -No lo sé.

Vosotros aún no.

Ahora nos van a dar.

Sois unos punkis del juego. Muy fácil.

Venga. ¿Estás preparado?

Podéis señalaros haciendo lo de Cristiano si queréis, que vale.

Queda más tétrico de lo que debería con la venda esta.

Vale, no pasa nada.

-Es como un cuadro de Goya, ¿no?

Si no fueseis humanos,

a lo mejor, podríamos hacerlo con los ojos cerrados.

Lo podemos hacer así, mira.

¿Tú no vas a hacer trampas?

Yo no voy a hacer trampas. Jamás hago trampas.

Vale, cierra los ojos tú y ya está.

¿Y tú? -Ya está.

Por favor, al juego.

Primera pregunta:

¿Cuál de los dos tiene más probabilidades de morir

en un apocalipsis zombi?

¡Sí!

Acertaron, acertaron.

¿Cuál de los dos es más probable que no entienda un meme?

Que Pablo no entienda un meme es algo imposible.

O sea que yo.

Disparidad. Has dicho yo, ¿no?

-Yo, yo.

-Pero si tú entiendes todos los memes.

-¡Ah, un meme! He entendido "un bebé".

Un meme, ella seguro, o sea...

-Es una dinámica muy común que me expliques memes.

Un bebé. Digo: "Yo, claro".

-¡Ay, pobrecito!

¿Cuál de los dos es más probable que admire una cosa concreta...

-¿Cómo? de Hitler en secreto?

No entiendo nada.

¿Cuál de los dos es más probable que admire

una cosa concreta de Hitler en secreto?

¡Uh!

María, yo te he dado a ti.

Han acertado. Sí, sí, han acertado.

Entiendo que no se refiere

de Alemania a los Urales llenarlo de arios.

Entiendo que esa faceta no mola mucho.

Pero le mola...

Me costaría, pero...

Los perros le molaban y pintaba guay.

Y puede ser que me haga gracia algo. Tan oculto no era.

¿Cuál de los dos sacaba peores notas en el colegio?

Ay, peluche...

Ha habido doble apuntamiento. ¡Hombre!

¿Quién copiaba más de vosotros dos?

Ojo, cuidado, pero...

Yo iba a decir María. -Yo seguro.

-No sé cuánto copiabas, pero seguro que un huevo.

Y por último:

¡Huy, qué tramposeo, madre!

No he contabilizado quién va ganando.

¿A cuál de los dos os ha parado más veces la policía?

O sea, es que esa pregunta...

Tengo la duda en esta mesa entre vosotros dos.

Pero estoy convencida de que os para la policía bastante.

-Os dije que teníamos que hacerlo entre mi pareja y María.

Nosotras también somos novias, no entiendo esta trampa.

-Lo hemos hecho superbien. -Sí.

-Me parece un juego homófono. -¿Hemos acertado?

Habéis acertado casi todo. Han acertado cinco.

¿Cuál hemos fallado?

Habéis fallado en la del meme porque se me ha ido la gracia...

-Yo pensaba que era un bebé.

Tenemos que dar un aviso

a las fuerzas de seguridad del estado: por favor,

no paréis a estos buenos chicos, que son productores.

Son productores, son músicos... Claro que me paran.

Llenan las calles de color.

Maderos, "take it easy". Chivato.

¡Hala! Bueno, no hemos venido aquí a hacer la bastilla, por favor.

Me toca a mí.

Pedro LaDroga y María Sioke.

Tápate la ojera.

Cierra los ojos, no hagas trampas.

-Me tapo si queréis.

Me he hecho esta sudadera, es del Betis.

¡Ole! Me parece la hostia.

Del Betis, ostras, tía.

¿Me tapo los ojos?

Estoy flipando que te hayas hecho una sudadera de Betis.

Se ha hecho una sudadera del Betis esta persona.

¡Ay, que me quedo calva!

¡Uh! Esperarse.

Mientras tanto, una canción. María.

-¿Cantamos algo?

-No me hagáis esto, me ha costado mucho ponérmelo.

Amor, ¿me oyes bien? Sí.

Vaya grito que acabo de pegar.

¡Aquí estoy en el hoyo, en el agujero!

Arranca esta segunda ronda para Pedro y María.

¿Cuánto se conocen?

Ay, no veo nada, qué agobio.

María, para señalar a Pedro, señala a tu izquierda.

Y yo, para señalarla, a la derecha.

-¿Hago así como una pistolita?

Hacia tu izquierda, porque si no, no se entiende bien.

Allá vamos.

¿Cuál de vosotros tiene más posibilidades de ser pillado

robando en el súper porque no lleva ni tarjeta ni suelto?

¡Ah!

Me ha dicho a mí, ¿verdad? -Sí.

-¡Te mato, hijo de puta!

-¿Sabes por qué?

Es más probable que yo robe, pero que no lleve las cosas, ella.

Nunca lo lleva. -¡Ah, vamos a jugar a este juego!

En un supermercado sería hurto

porque es un delito inferior a 300 euros.

Continuamos.

¿Cuál de los dos es más posible que llegue

a presidente del gobierno?

María, María, para mí, María.

Pedro no.

-Pedro, acuario.

-Es que, sinceramente, no sé quién se cree esta persona.

Tiene unas expectativas demasiado altas.

Tiene que trabajar mucho para conseguir ciertas cosas.

-A Pedro no le interesa nada durante más de diez horas.

¿Tú te crees que va a ser eso? ¡No, no!

-Llevo contigo cinco años, o sea que...

-¡Pero no te intereso!

-Cinco años son muchos.

Pregunta número tres. Es mucho ya.

No queríamos que esto acabase en divorcio.

-¡Pero lo ha hecho! Ahora, ¿qué?

Tercera pregunta:

¿Cuál de los dos es más probable que se duerma en un after?

Pedro.

Se duerme en todos.

Yo estoy flipando.

Esta pregunta, encima, me da rabia,

porque es quien menos se esperaba, pues se duerme.

-En los últimos tres días he dormido dos horas.

En los últimos tres días.

Esta persona, en estos tres días, ha dormido muchas horas.

Yo la he visto dormir. -Pero no estabais after.

-Pero yo no suelo dormir en un after.

¿Quedarme dormido en un after?

-Mira, escuchadme. No me interesan los after.

Me la sudan. -Después me llama y me dice:

"¿Qué haces en un after? Sal de ahí".

-Cuando he ido, Pedro se duerme. -Sí, sí.

No para, no para. Me toca.

¿Cuál de los dos es el que más sitio ocupa en la cama

y da más el coñazo por la noche? El "pollazo".

El "rollazo". "Coñazo" no se utiliza ya.

¿Dónde meto este culo si no?

-Llevo cuatro años durmiendo en esto de la cama.

El brazo se me cae para fuera.

Y no lo entiendo, porque es una cama grande.

Pero el 80%, es una estrella de mar.

-(HABLA EN INGLÉS) Bueno, venga.

Puedes meterte entre sus piernas, como un gato.

-Sí, hombre, a veces, se buscan soluciones.

¿Cuál de los dos es más probable que sea un trol de Twitter?

-Pedro. Bueno, no, yo.

En verdad, ninguno. -Yo lo digo claro,

de persona, de frente, por derecho.

¿Cuál de los dos es más probable que salga en "Mil maneras de morir"

por fallecer de una manera ridícula?

Los dos.

Yo soy muy patosa, seguramente yo.

Lo que pasa que Pedro hace muchas cosas

como sentarse en una ventana y echarse para atrás.

Entonces, quizá la suerte... -Los dos.

Algo que, para las personas que nos siguen, no recomendamos.

Yo piso un lápiz, me resbalo y me mato y cosas así.

-Sí, la verdad es que...

Entre estas dos parejas, que vamos a ir despidiendo...

Esto es indignante. No me gusta haber perdido.

-No habéis acertado ni una.

María, gracias por asumir vuestra brutal...

O sea, sí, ha sido una meada.

-Pedro ha mentido en todas.

-Es que a mí no me hace falta aparentar y digo la verdad.

No, no, no.

En este punto en el que estamos dejando la conversación...

-¿Eso va por mí? -No, por ella.

-Yo soy libra, claro que me gusta aparentar,

pero si se duerme en los after, se duerme en los after.

Mira, yo no... -Busquen fotos.

Por favor, antes de que esto escale,

porque estamos desescalando, acordaos siempre,

bueno, quería despedirme de vosotros.

Muchas gracias por haber venido.

Me lo he pasado superbien. Ha sido muy nutritivo

hablar del amor, del sexo.

Creo que hemos sacado cosas guapas de Jara.

Así que, estáis invitados cuando queráis venir.

Gracias. Gracias por vuestro tiempo.

Seguidnos. Twitter, YouTube, Instagram, TikTok...

¡Eh, eh, eh! ¡Seguidme!

Me seguís a todos los niños que han venido a la mesa.

¡A casita!

¡Mira lo que hago! ¡Haaala!