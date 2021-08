Descubre Playdate: la consola que funciona con una manivela

Playdate salía a la luz por primera vez hace un par de años. Mostraba su potencial con Crankin’s Time Travel Adventure, del reconocido diseñador de videojuegos Keita Takahashi, de una manera muy visual y memorable: con la manivela podemos controlar el propio tiempo.

Al hablar con Takahashi, nos explica que encontró la inspiración en los clásicos proyectores de cine que también usaban una manivela. “Pensé que sería divertido controlar la línea temporal de un personaje hacia adelante o hacia atrás con la manivela”, nos cuenta. Crankin’s Time Travel Adventure juega con el tiempo como si rebobinásemos o adelantásemos una película proyectada, y plantea sus desafíos en torno a esta idea.

