Francisco García, aka Kikillo en redes sociales, abandonó su Almería natal hace ocho años para emprender una de las mayores aventuras de su juventud: independizarse. ¿Imaginas mudarte de ciudad y que la primera cena que hagas sea un bol de palomitas? ¿Cómo subsistirías con 600 euros al mes? ¿Cómo cambiar de piso sin perder años de vida por el camino? El youtuber y empresario plasma su sentido del humor en 50 consejos para independizarse y no morir en el intento. ¿Necesitas más señas para descubrir por qué es el libro que no sabías que querías, pero necesitabas?

¿Cómo surgió este proyecto?

Kikillo: Era una idea que yo tenía desde hace tiempo. Cuando yo me fui a vivir a Madrid, mi madre siempre estaba detrás dándome consejos. Al final dije: ¿si de todos los consejos que me dio mi madre junto a la experiencia que yo viví hiciese un libro? Creo que podría ayudar a mucha gente. Así que surgió un poco de ahí. Era una idea que yo tenía pero que no terminaba de bajar a la tierra.

"Lo emocionante es crearlo todo desde cero"

Empiezas el libro diciendo que estamos acostumbrados a llevarnos de todo cuando nos independizamos. ¿Crees que es la norma no escrita entre los jóvenes?

Kikillo: Totalmente. Yo tenía amigos que se querían llevar su estantería entera, con todos sus libros, para su nueva habitación. Yo pensaba "¿pero qué sentido tiene esto? ¡Si son libros que ni siquiera te vas a leer!". Pero sí, tendemos a intentar llevarnos parte del sitio anterior cuando nos mudamos. Aunque aquí lo emocionante creo que es crearlo todo desde cero. Las nuevas generaciones cada vez se vinculan menos a lo material porque son más de alquiler, de prepago y de servicios de suscripción.

¿Cómo te imaginabas tu primer día de independencia y cómo fue en realidad?

Kikillo: Te tengo que decir que mis dos primeras veces en Madrid fueron un cuadro total. La primera, yo venía de Almería e iba buscando la parada de metro de Argüelles. Con los nervios no la veía y cuando lo hice, leí "Argueles". En el metro, que no sabía ni cogerlo, empecé a preguntar a la gente: "oye perdona, ¿cómo se va a Arguelés?". Todo esto yo recién salido de Almería y con mi acento súper marcado. La gente no sabía de lo que le hablaba porque estaba perdido y sin saber dónde iba. Luego descubrí que era Argüelles.

Kikillo: Luego también cuando conocí a mis primeros compañeros de piso, que eran canarios. Cuando llegué me dijeron de cenar una rosca con ellos. Para mí eso es la típica rosca de pan con jamón y queso. Pues en Canarias significa palomitas. De esto no tenía ni idea y claro, cuando llegué a Madrid con todo el hambre después de un viaje de siete horas dije vale, no puede ser real esta situación. Y por no quedar de pedante pues te callas, coges palomitas y piensas en el desayuno del día siguiente. Al final estaba con una mentalidad tan positiva que me dio hasta igual. El hecho de la mentalidad es lo importante de todo, porque no va a salir todo como te esperas.

“La primera vez que llegué a Madrid subsistía con 600 euros al mes”. ¿Cómo se consigue eso?

Kikillo: Yo a día de hoy lo pienso y no entiendo cómo me apañé. La primera semana se llevaba muy bien porque era como "puedo ir al Montaditos, al Burger King...". Te sentías poderoso con dinero en la cuenta, pero ya las últimas semanas estabas a base de arroz y pasta. Nunca me ha gustado pedir dinero a mis padres porque sé que hacían un esfuerzo por que yo estuviese aquí. Si me organizaba mal pues decía mira Kiko, te jodes y si tienes que comer arroz con tomate lo haces. Así que tiraba con lo que tenía, como mucha gente por desgracia a día de hoy.

¿Cuáles crees que son los factores que nos llevan a decidirnos por uno u otro piso?

Kikillo: Al final aquí depende mucho de lo que valore cada persona. Yo por ejemplo valoraba mucho el hecho de tener luz solar, porque en Almería estaba muy acostumbrado a ella. Luego depende de la gente que sea, pero el mundo baño/cocina también es importante. Yo también le doy relevancia a que el piso sea céntrico, pero igual hay gente que prefiere vivir a las afueras y tener una terracita. Esto es algo complicado, y más tal y como está ahora la situación. Tú muchas veces estás buscando piso y los ves feos, pero hay que tener esa perspectiva de hacer tuyo el espacio, que es lo fundamental.