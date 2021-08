El verano siempre hace que nuestras playlists se inunden de temazos con ritmos que no dejan de hacernos disfrutar de la música más pegadiza del momento. En este caso, Omar Montes y JC Diamante se llevan la palma después de lanzar "Beba qué quieres que haga", una canción que nos traslada a Cádiz donde ambos artistas la interpretan en mitad de un carnaval mientras improvisan el coro con las tradicionales palmas. Después de una década en la música, podemos decir que Omar ha sido uno de los líderes del movimiento de la música trap en España desde entonces. Ejemplo de ello son hits como "Más y Más", "Pegamos tela", "Solo" o "Prendío".

Wisin también está de estreno tras sorprender con el lanzamiento de "Playita". Una propuesta fresca donde el reguetón vuelve a ser parte de un videoclip grabado en la Playa de Isla Verde, en Puerto Rico. Un tema que, junto a Los Legendarios, promete dar la vuelta al mundo y conquistar nuestras listas de reproducción. Lo mismo ocurre con la fusión que llevaron a cabo Aventura y Bad Bunny. En mitad del desconcierto, el puertorriqueño sorprendía en redes sociales anunciando que "Volví" era su siguiente reto musical.

Quien tampoco pierde la oportunidad de reinventarse es The Weeknd. Después de marcarse uno de los mejores años a nivel profesional de toda su trayectoria, Abel hacía un borrado en redes sociales para confirmar que llegaría nueva música. Y dicho y hecho: el intérprete de "Blinding Lights" está de vuelta con "Take My Breath".

Y si todavía tienes ganas de más, no te pierdas lo nuevo de Anuel AA junto a Chris Jedi en "Los de siempre"; Cali y El Dandee y Boza con "Por Ella"; Chema Rivas y su "Ley de Atracción"; Morad y Trobi en "Cómo Están?"; Natti Natasha y "Noches en Miami" o el esperado regreso de Måneskin junto a Iggy Pop en "I wanna be your slave". Dale al play y... ¡disfruta!

The Weeknd - "Take My Breath"

Aventura y Bad Bunny - "Volví"

Anuel AA y Chris Jedi - "Los de siempre"

Omas Montes y JC el Diamante - "Beba qué quieres que haga"

Cali y EL Dandee y Boza - "Por Ella"

Chema Rivas - "Ley de Atracción"

Morad y Trobi - "Cómo Están?

Wisin y Los Legendarios - "Playita"

Iggy Pop y Maneskin - " I wanna be your slave"