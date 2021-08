Si eres asiduo en redes sociales, seguro que te has topado con un mismo vídeo multitud de ocasiones durante las últimas horas. No, no hablamos del regreso de Simone Biles a los JJOO de Tokyo 2020, sino del viral clip que ha protagonizado Joe Jonas. Y es que el mediano de Jonas Brothers, del que ya conocemos su divertida personalidad, no ha perdido la oportunidad de desconcertar a sus seguidores publicando unas imágenes que han triunfado en ambos hemisferios. ¿El motivo? Observa.

La publicación de Instagram no pasó desapercibida para los usuarios de la plataforma. Y es que con la música de fondo que la banda llevó por medio mundo durante su adolescencia, Joe quiso rendir su particular homenaje a la que fue una de las etapas más importantes de su vida. Su pertenencia a Jonas Brothers, grupo que formaba junto a sus hermanos Nick y Kevin, le permitió seguir desarrollando su carrera en solitario tras la separación de la boyband. Pero a mediados de 2019 confirmaban la noticia: los hermanos más famosos de la industria musical regresaban por todo lo alto. Y no, nunca se olvidaron de temas como 2When You Look Me In The Eyes" o "Burnin Up".