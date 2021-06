"Desde muy pequeño soñé con escribir todo eso que siento por dentro y entregárselo a mi gente en forma de canción". Con estas palabras, Antonio José presentaba al mundo lo que se ha convertido en la canción más personas de su trayectoria profesional. "Te han visto llorar" es el tema donde el intérprete se ha volcado para transmitir a todo aquel que disfrute de su música de todo lo que hay detrás de ella: "Siempre le canté al amor y siempre lo haré, pero aquí siento que lo hice desde otro lugar, desde otra posición". ¿Cuáles son sus proyectos a corto y medio plazo? ¿Qué diferencia a su último tema del resto? Desde PlayzTrends charlamos con el intérprete para hablar sobre su presente, pasado y futuro.

Antonio José : Depende del momento. Yo también soy una persona que interioriza mucho sus sentimientos, pero porque pienso que tengo una manera de soltarlos y liberarlos que es haciendo música. Como que ahí me desahogo muchísimo. Es verdad que yo antes compartía un poco más mis cosas, mis desilusiones, mis malas energías... Pero el tiempo me ha enseñado que no puedes ir por ahí a pecho descubierto , sino que hay que cerrarlo un poquito y saber muy bien a quién le cuentas lo que eres. Cuando más vulnerable eres es cuando más necesidad tenemos de abrirnos con alguien. Es decir, conoces a una persona que te da un poco de cariño y te abres, pero hay que tener muchísimo cuidado porque puede ser utilizado en tu contra. Así que la vida me ha enseñado a ser más precavido y que si tengo que contar algo, he de hacerlo con las personas que yo sé y que no me van a fallar en la vida. Podría decirte que son mis padres y, ¿qué? ¿Quizás tres o cuatro amigos que sé que no me van a fallar?

Antonio José : En todos estos años he tenido el corazón cubierto y lleno, pero ahora no está así. Ahora ese corazón está solo conmigo y quizás por eso también veo el amor desde otro punto necesario en la vida. A veces todo esto te da una visión completamente diferente. Estos meses me ha ayudado quienes siempre lo han hecho para sacarme de las peores, de las mejores y de las que toque vivir. Creo que no he podido encontrar mejor compañera en la vida que la música . Siempre digo que si la música tuviera forma de mujer, sería la mujer perfecta. No me deja solo nunca y me ayuda a expresar a través de ella todo lo que siento.

"Estoy en un momento genial al que me ha costado muchísimo llegar"

La última vez que hablamos fue cuando presentaste “Pirata”, una canción con la que arriesgaste y te salió genial. Pero ahora te veo más centrado en escucharte a ti mismo, ¿puede ser?

Antonio José: Me quiero escuchar más que nunca, me quiero más que nunca, estoy más feliz conmigo que nunca, me lo paso conmigo mejor que nunca, tengo la necesidad de ser yo más que nunca, tengo más ganas de comer que nunca... (ríe). ¿Qué te digo? Estoy en un momento genial al que me ha costado muchísimo llegar, pero no tengo miedo a hablarlo. Supongo que habrá muchísima gente también que de alguna manera o haya pasado por este momento, esté pasando o vaya a pasar. Al fin y al cabo, la vida de los seres humanos no es tan diferente y vamos viviéndolo todo de forma muy similar.

A muchos nos pasa eso de que la pandemia nos ha dejado el sentimiento de “lo que no hagas hoy, vete a saber si podrás hacerlo mañana”. Es decir, disfruta el presente. ¿A ti te ha pasado?

Antonio José: Yo la verdad es que siempre he sido muy poco cuadriculado, sobre todo para el vivir. Me he dejado llevar siempre y me gusta que las personas que llegan a mi vida o están en ella tengan un poco esa manera de ver las cosas. Es que sino es muy aburrido, porque vivir todo el día cuadriculándote tus días me choca muchísimo. Tenemos una parte animal que nunca hay que perderla y que debe estar ligada a la parte Peter Pan. Ese lado nunca debe huir de ti. Los niños pequeños que todos llevamos dentro son a los que constantemente deberíamos alimentar. Si esa parte tan bonita se va de uno, en realidad se va tu verdad y tu esencia. Es complicado, porque a medida que vas creciendo, las desilusiones te invitan a ello, pero si tienes la fuerza y la mentalidad de saber perfectamente cuál es tu núcleo y no salir de ahí para hacer el gilipollas -perdón por la expresión, pero es así de verdad-, pues creo y pienso que no te vas a equivocar mucho viviendo.

Esta canción va a conseguir que muchos empaticen contigo. ¿Crees que la música se va a convertir en el antídoto por excelencia de todos aquellos que han vivido una ruptura en los últimos meses?

Antonio José: Esa era mi objetivo. En esta canción quizás lo era aún más, porque es un tema duro y muy directo donde le hablo a alguien, no me oculto en decirlo. Pienso que hay cosas en la vida que a veces nos las callamos por miedo. Y el miedo está bien para según qué momentos y el respeto siempre hay que tenerlo, pero hay que quitarse ese caparazón de incertidumbre y soltarlo. Yo he tenido la suerte de hacerlo en forma de canción cuando ni yo mismo creía que iba a ser capaz. Ni siquiera me veía capaz de construir este álbum. "Te he visto llorar" nació en una de esas tardes de lloradera, de vino y de pañuelo en la nariz. Pero aquí está, hoy es una realidad que espero que pueda calar en el corazón de cada una de las personas que lo escuchen. Ese es mi premio, no tengo ni quiero otro.

¿Crees que cada vez somos más conscientes de cuando estamos en medio de una relación tóxica o que no nos conviene?

Antonio José: No, nos cuesta muchísimo porque idealizamos y no somos capaces de conectar lo que te dice la mente a lo que te dicta el corazón. Hay dos sentimientos encontrados y totalmente contradictorios. Sobre todo, también es que cuando tú te visualizas con alguien toda una vida, conoces a tu familia, etc... desprenderte de ahí cuesta mucho. En el corazón nadie manda y el amor es el amor. Yo creo que nos morimos sin conocer realmente todo lo que llega a hacer en nosotros el amor. A veces lo utilizamos mal y en nuestra contra, porque creemos -porque a mí me ha pasado- que lo anormal es lo normal, cuando en realidad es todo lo contrario. No somos capaces de normalizar las cosas y de enfrentarnos a ellas. En estas ocasiones es cuando aprender a decir "vale, yo soy el único que va a estar conmigo toda la vida". Y si no estoy bien conmigo mismo, quizás lo que yo creo que es amor no lo es. ¿No? No sé, pienso así. Ha sido un año para mí muy rocambolesco y de tener momentos difíciles por muchísimos motivos, pero aquí estoy, más feliz que nunca y con ganas de subirme a un escenario para poder darle a mi público todo lo que siento. He preparado un disco que creo que es el que mejor refleja mi esencia. Lanzando "Te han visto llorar" tenía un poco de miedo, te lo tengo que decir, porque quien la escuche se va a dar cuenta de que parece que les hablo a ellos de forma directa. Era un poco lo que yo quería conseguir.