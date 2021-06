No queda nada para disfrutar del final de la primera temporada de Riders, pero... seguro que ya tienes a tu personaje favorito. Una de las múltiples opciones que tienes es Clau, el papel que interpreta Catalina Sopelana en los siete episodios que conforman la primera parte de la serie. Empoderada, repleta de valores y contraria a las injusticias, ¿te imaginas tener a una compañera de trabajo así? Atento, porque hablamos con la actriz para descubrir cómo se formó para el proyecto, qué semejanzas tiene respecto a la rider a la que da vida y cómo ve la generación actual en el mundo laboral.

¿Cómo recibiste la noticia de que finalmente formarías parte de este proyecto?

Catalina: Pues estaba rodando la segunda temporada de El Vecino y estaba en el típico descanso. Recibí la llamada de mi repre y fue como: "¡que te lo han dado!". Así que qué mejor que te pille currando.

¿Desde el principio sabías quién iba a ser Clau? ¿O la fuiste descubriendo poco a poco?

Catalina: La verdad es que con las separatas que me enviaron para el casting me hice una idea bastante general. Sabía que era una tía muy potente, pero fue luego en las lecturas de guion con la directora cuando dijimos: "¿qué hacemos con esto?". Teníamos que hacerlo de la manera más concreta posible, así que ahí fue el gran desglose de ver cómo iba a ser Clau.

¿Cómo te preparaste para el papel? ¿Hablaste con algún rider real?

Catalina: La verdad es que no tuve la oportunidad de hablar con nadie que trabajase de rider, pero sí que es cierto que en ese momento estaba comenzando lo de la Ley Rider y era un tema muy de actualidad. Ahí fue cuando dije vale, tengo que empaparme de esto y tener unas nociones sobre lo que estaba pasando. Luego es verdad que a nivel de observación, cuando te preparas algo que vas a interpretar te fijas en todo lo que te pueda ayudar. Me acuerdo que siempre que pasaba por algún sitio donde había riders me fijaba en su posición y en ellos en general de forma extrema. En el caso de Clau, viendo el guion y hablando mucho con la directora fuimos poco a poco viendo qué había de mí en el personaje, cómo lo podía acercar a mí, qué cosas tenía que potenciar más y cuáles estaban ya...

"Somos una generación acostumbrada a la incertidumbre" Clau es una chica que lucha por cumplir su sueño, que es el de ser cantante. Pero mientras tanto, tiene que ganarse la vida siendo rider. ¿Crees que es la realidad de muchos jóvenes en la actualidad? Catalina: Total. Es algo que pasa constantemente. A mí cuando me dieron mi primer papel yo estaba currando en una bolera. Y antes de eso he puesto copas, he dado clases particulares... Es una realidad, sobre todo en las profesiones artísticas donde es tan difícil encontrar tu hueco. Es una mezcla de currárselo mucho y pura suerte, eso hay que tenerlo claro. También es importante estar en el momento y que alguien de dentro de la industria apueste por ti y te dé esa oportunidad. Al final son una serie de cosas que se tienen que dar. @playz #Riders #playz #serie #ficcion #clau #concierto ♬ sonido original - Playz ¿Qué opinas de la frase "ganarse la vida"? Catalina: Pues es horrible, no lo había pensado nunca. No hay que ganarse nada, son derechos básicos por los que estamos luchando. Pero sí, se nos ha inculcado muchísimo eso desde un lado capitalista y que nos empuja a ser competitivos. Y no debería ser así. El feminismo es algo que tu personaje lleva por bandera. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta de que ibas a ser la voz de mensajes tan importantes de empoderamiento dentro de cada capítulo? Catalina: Lo primero, fue una gozada interpretar a Clau. Mola mucho hacer un personaje que tiene las cosas claras y cuyos valores lleva por bandera. Es una tía auténtica, y hacer eso siempre es una maravilla. También tiene ese punto de responsabilidad. El tono de la serie, aunque tenga una parte muy dramática, también se vale de la comedia -que me parece una forma increíble de tratar determinados temas y defender cosas importantes-. En el capítulo en el que se da cuenta de que tiene su oportunidad pero ve desde el escenario que están abusando de una chica dice vale, no voy a pasar esto por alto. No voy a ser una más que sea partícipe de algo así. Me parece genial que existan papeles así y a nivel profesional, firmo por papeles así siempre. Son mucho más interesantes. ¿Crees que vivimos en una sociedad conformista? ¿O que a los jóvenes cada vez nos da menos miedo salir de la zona de confort y arriesgar para conseguir lo que queremos? Catalina: Te diría que estamos saliendo poco a poco de la zona de confort. Va todo tan rápido, hay tanta competencia... que paradójicamente considero que la gente se da cuenta de que hay que arriesgar, apostar y que de por sí las cosas no son fáciles. Quedarte en tu zona de confort y no arriesgar al final hace que te quedes igual. Nada cambia si tú no cambias, nada se mueve si tú no te mueves. Entonces bueno, creo que hay generaciones ahora de gente súper creativa, súper brillante y súper preparada. Esta cosa de que los jóvenes son unos vagos creo que ha quedado muy anticuada. A día de hoy pocos pueden decir eso, porque no es para nada verdad. Hay gente muy potente que se arriesga, hace cosas buenas... Y que no tienen miedo a probar ni a salirse de lo establecido. Además creo que es una generación que está más acostumbrada a la incertidumbre. Nos hemos comido muchas crisis, estamos en un mundo súper globalizado, todo el mundo destaca en algo... Hay mucha competencia realmente. Afortunadamente creo que va siendo otra cosa, y era necesario.