Lo siento. Te juro que me he lavado las manos antes de subir.

No debo tocar a nadie, pero ha sido tan generoso conmigo...

(ACENTO VENEZOLANO) Primero, buenos días.

Sí.

Y tranquilo, que esto no va del coronavirus.

¿Sabes que hay que piensa que eso es invento de Bill Gates?

¿Sabes qué pienso yo? Imposible.

Una idea tan buena se le hubiera ocurrido antes a Jeff Bezos.

Si no es eso, déjame ir.

Yo no diré nada de la pistola.

¿Qué pistola? No veo ninguna. ¿Tú ves una?

Pues revísate la vista, chico, porque yo veo una.

Veo lo que haces y me gusta.

"Wishful thinking" se llama eso.

Quieres que las cosas sean diferentes

y actúas como si lo fuesen.

Chévere, felicidades, papá.

Pero no niegues la realidad.

Y la realidad es esta pistola apuntándote.

¿Sabes qué dice Jeff Bezos?

Jeff Bezos dice:

"Sé terco con tu objetivo, pero flexible en los detalles".

Tu objetivo es librarte de esta pistola.

Genial.

Aplícate para conseguirlo,

pero debes dejar margen de maniobra para actuar.

Esto no va a desaparecer solo.

Venga.

Inténtalo.

¡Agárrala!

¡Empúñala!

¿A que no desaparece?

¡Empúñala bien, coño, con doble yema!

¡Como hombre!

¿Eh?

¿Te gusta?

Es lo que yo siempre digo:

"Crisis significa oportunidad".

Ahora tienes la oportunidad en tus manos.

¿Qué vas a hacer?

Solo quiero irme.

¿Solo quieres irte?

¿No quieres nada más?

De pie.

Como hombre.

(Chasquido)

-¡Uh!

-A ver, creo que ya se conocen, ¿no?

Luismi, te presento a Áxel.

Áxel, Luismi.

-¡Cómo corre el chaval! Menudo guepardo.

¿Cómo sabes mi nombre?

Me robaste las arepas. ¿Quiénes sois?

-Mucha pregunta. No será policía, ¿verdad, Áxel?

Tranquilo, panita.

Ya sabemos que no.

Sabemos todo de ti, ¿eh?

Ah, y sabemos que necesitas dinero.

¿Estás pobrecito?

¿Te acuerdas? Nos lo dijo aquí fuera ayer.

¿Ya no quieres el dinero?

No. Solo quiero irme.

No te puedes ir...

sin desayunar antes.

Luismi. -Abre la boca.

-¡Ay, ay, ay, qué rico!

No tanto como las de mi madre.

Me transportan a Caracas, con la carne mechada,

los huevitos Pericos...

Ahí viene la sorpresa, mi toque especial.

Áxel, esta es tu oportunidad de embarcarte en una "start up"

con posibilidades infinitas y rentabilidad... inmediata.

Panita,

bienvenido al futuro.

El cliente nos escribe a nuestra centralita

con los productos que necesita.

Nosotros avisamos al restaurante para que prepare el pedido

al gusto del cliente.

Luego, le asignamos este pedido a un "rider".

Si el "rider" está disponible, acude al restaurante,

donde le facilitan la dirección del cliente,

que, en cuestión de minutos, podrá disfrutar...

de su producto.

Tranquilo, tranquilo, que esto no es coca.

Aquí, en el corporativo, no entra la droga.

Aquí es la logística,

pero el drama ayuda al "pitch". Eh.

Áxel, si entras con nosotros en este equipo,

todos son pros.

Ganas mucha plata y, además, no te matamos y sigues vivo.

¿Ves como sí conviene?

¿Qué dices?

Que acepto. ¡Éxito!

Oye, que he dicho que acepto, ¿eh?

¿Eh?

-Para tu bici,

para que no la ates con el cable del rúter, ¿eh?

-Tenemos ojos en la calle.

El kit de bienvenida sigue con un teléfono celular.

Te comunicarás con nosotros en persona

o en clave con este teléfono.

Llévalo contigo siempre.

Solo nosotros lo tenemos. Nadie más te contactará por aquí.

(Móvil)

(Móvil)

¿Aló?

-"Hola. Le llamo de Telefón para hacerle una oferta".

-Esto nos da mala fama a los latinos.

No te metas en eso y de esto no te separes.

(Puerta abriéndose y cerrándose)

¿Te llega el mensaje o no?

Mira, ahora.

"Código 5B1".

¡Qué coñazo es esto, tía, de verdad!

Si te lo estoy haciendo todo yo.

Hala, ya tienes presentada la trimestral del IVA.

Mañana te lo cobran.

De puta madre. Más dinero para los políticos.

No todo.

A mí me debes 18 euros.

Mira, me debes dos pavos.

Gracias por la contribución. ¿Qué haces, niña?

Es para las pegatinas. Las pagábamos entre todos.

¿Me vais a tangar todas las pibas?

Solo me queréis por mi "cash". ¡Muerto de hambre!

Me quieres porque estoy bueno.

Ponéoslas y las repartimos a todo el mundo, ¿vale?

Que les llegue que queremos nuestros derechos.

Toma.

A ti no te las voy a cobrar, que irás jodido de pasta,

pero dáselas a todo el mundo.

No, no, gracias. ¿Cómo que "no, gracias"?

Tú eres el que más tienes que perder. Esto es peligroso.

¿Cómo que peligroso? Joder, mazo.

Samu era el más pro de todos y tuvo un accidente hace poco.

Tú acabas de empezar. ¿Te han dado un curso de seguridad? No.

¿La empresa se responsabiliza si te pasa algo? No.

Pues, entonces, te puto pones la pegatina.

No le dices que no te has enterado de nada, ¿eh?

Ya te lo explico yo, que tengo unos cursos de derecho.

Queremos que la empresa nos haga contrato

porque ahora somos falsos autónomos.

(Mensaje de texto)

Ha sonado un móvil, ¿no?

Sí. Sí, pero el mío no es.

(Mensaje de texto)

Es el tuyo, Áxel.

No, el mío no es, pero me tengo que ir.

¿Adónde vas? Es el turno de las comidas.

Las pegatinas, tú.

(Mensaje de texto)

Es el tuyo, Áxel. Que el mío no es.

Que lo estoy viendo. "Pedidos Ranchito".

Ah, pues ahora voy.

¿Adónde vas? Que El Ranchito está ahí.

Sí, por ahí.

Vaya empanada llevas, chaval.

# Mírame, mírame.

# Estoy jugando por delante. Llevo esta mierda...

(Mensaje de texto)

# ...en mi piel, estilo Ferrari. #

El panita está dentro. Éxito.

-No sé por qué mandas mensajes guarros.

-A ver, mamahuevo, es el código perfecto.

Si en una canción hacen una metáfora, ¿qué piensas?

Que habla de sexo.

Pero, cuando tú hablas específicamente de sexo,

nadie piensa que sea una metáfora, menos, un código.

-¡Qué intesto, chaval!

¿Puedo usar esa frase para pie de foto de Instagram?

-Haz lo que quieras. -Vamos, hombre.

Oye, enfócame bien el bíceps y el tríceps, porfa.

Que salga bien, que de esta me verifico la cuenta.

-Eres un coñazo, ¿eh?

-¿Así el mentón qué tal?

¿Lo ves bien o no?

Aquí tiene. No, no, no, no.

Pedidos sin contacto. 2 m de distancia, gracias.

Ah, perdona. ¿Ahora? Es que tengo un poco de prisa.

Déjalo en el suelo. Vale.

No, hombre, no, pero ahí no, que tengo que salir.

Acércamelo. Si no me puedo acercar.

Acércamelo cuando cierre la puerta.

(Canción "No me tosas")

# No me tosas...

# y no me toques.

Vengo a por un pedido de arepas.

# ...y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques.

¿Son las... arepas especiales?

# ...y no me toques. Mira, te lo explico.

# Me estoy volviendo loco. ¿Adónde las llevo?

# Ya no soy listo, ahora soy don Peloto.

# Foto, foto, para la historia, foto.

# Foto, foto, para la historia, foto.

# Foto, foto, para la historia, foto.

# (IMITA EL CHINO)

# He aprendido chino capuchino.

# No me tosas...

# y no me toques.

# No me tosas...

Son dos. -# ...y no me toques. #

-Mira este, cómo va. ¡Cómo se está poniendo el barrio!

¿Qué hace?

-Wilson, que no te van a robar la bici en este barrio.

(Música disco)

Hola. Hola.

¿Ha pedido usted arepas?

¡Arepitas!

A ver si están calentitas como yo.

(Voces indistintas)

Pero ¿esto qué es? ¿Esto es droga?

¿Quién te crees que soy?

¡La fama! ¿La fama qué?

Lo siento. Yo no sé qué es eso. Yo no he hecho la comida.

Que te estoy vacilando, tontorrón.

¿Tú crees que yo voy a querer arepas...

con la barbacoa que tengo?

Estoy haciendo unas doradas.

¡Uy, que se me queman las doradas!

Ten, ten, la propina. ¡Grrr!

Guapo.

(Mensaje de texto)

Chaval, ¿qué has hecho?

¿Se te ha caído la bebida y has meado dentro para rellenar?

No te metas con él, pobre.

¿Qué hiciste?

¿Atropellaste al gato del cliente?

¿O te tiraste a su mujer?

El truco está en que la mujer coja la cuenta y te puntué ella.

Ya está el machirulo. ¿La clienta no puede ser la mujer?

¿O Áxel no puede ser gay? Yo no soy gay.

Chicos, aquí estamos para ayudarnos.

Áxel, si bajas de tres, te van a suspender la cuenta.

Te tienes que ganar a los clientes.

Si llegas a una casa y hay un cristo en la puerta, ¿qué dices?

Ave María purísima.

No. "Hasta luego, si Dios quiere".

O le dices que te gusta mucho lo que ha pedido

porque te recuerda a lo que pedía tu madre al salir de misa.

No le hagas caso.

Tú debes llegar a toda hostia a los sitios.

Cuando quieras, te enseño atajos. Tengo todos los mapas aquí.

Los taxistas me preguntan.

Es broma. Los taxistas son unos hijos de puta. Ni puto caso.

Lo que tienes que hacer es venir conmigo. Vamos.

# Ahí queda lo básico, lo único. Es clásico. Embrujada...

Al final, va a ser este el segundo que te levanta la jeba.

# ...muerto trágico nunca me llega, como es lógico.

# Lo único que dices suena siempre... #

¿Qué hacemos aquí?

Si trabajar duro funcionara para tener éxito,

yo sería como la Mala Rodríguez.

Así que vamos a subir puntuación sin tanta historia.

¿Quién es Margarita?

Es mi madre, pero no se queja. Además, vive en Don Benito.

Don Benito. Pero ¿eso es un sitio?

Sí, es un sitio.

Venga, a ver esas quesadillas veganas.

No.

No.

¿Eliges "rider"?

Sí, un poco en plan Tinder.

Sí que estás bajo en la clasificación, sí.

¡Mierda!

¡Dios!

Vale, por fin, listo. Mira a ver.

Gracias.

Su pedido.

Es lo que me compraba mi madre al volver de misa.

Muy amable, sin pecado concebida, amen, bli, bli...

y cinco estrellas.

¡Hostias! ¡Muchas gracias!

Muchas gracias y...

los 15 pavos, ¿no? En "cash, please".

Y hazte tú alguna cuenta falsa para subir puntuación.

Tengo más que seguidores en YouTube.

# Sean bienvenidos. Empezó la acción.

# Cobrando regalía, voy a hacerme una mansión.

# De este calibre, solo sale una edición.

# Soy exclusiva, pero estoy en expansión.

# Me guillo con quien quiera... #

(Móvil)

(Móvil)

¡Eh! "¡Eh! Tío, te necesito".

"Unos colombianos quieren que negocie con ellos".

"Controlarían el negocio de las armas, que tenemos los irlandeses".

¿Juegas con los irlandeses?

"Sí. Me ponen mazo los pelirrojos".

"Áxel tiene una estrategia para todo".

El "Master Of Guns" es una pasta y no lo he podido pillar.

"Pero habrás visto unos 'previews'".

Te digo que no he jugado,

pero no aceptes el trato. ¿Quién controla los puertos?

"Los italianos, como siempre".

Pues negocia con ellos.

Dales el doble de lo que piden a cambio de dejar pasar las armas

y de asfixiar a los colombianos, porque te pedirán la pasta a ti.

"Áxel, claro, los putos italianos".

"Después de hablar de lo importante, ¿y nuestro proyecto?".

Eh...

Genial, estupendamente.

"Estoy viendo el árbol de decisiones a tu espalda

y está igual que el finde pasado".

Sí, sí, sí, pero he pensado un mazo de cosas nuevas.

"'Don't worry'. Yo confío en Áxel".

"Sales de todas".

-Dame mi móvil, ¿no?, que ya vale.

Te dejo, que mi hermano está jodiendo.

-"Adiós".

Un hola o algo.

Que me des mi teléfono.

Que sí, joder.

Me he instalado unas movidas nuevas.

¡Hostia! Una movida...

que lo ha convertido en un móvil guapo.

No, este es de un colega que se lo dejó.

Este es el tuyo. Le he instalado un control para que no juegues.

(Mensaje de texto)

¿Quién es esta?

¿Estoy suscrito a su canal?

Es una colega que quería "followers".

Joder, cuántos colegas.

Está buena, ¿eh?

Te las estás tirando. Es una amiga.

(Mensaje de texto)

Igual tu colega sí se la tira.

El mensaje no es de ella.

No sé de quién es.

Se lo voy a devolver a su dueño.

¿Podré ver porno con el control parental?

# Me estoy volviendo loco. No sé qué hacer y me como los mocos".

# Ya no soy listo, ahora soy don Peloto.

# Foto, foto, para la historia, foto.

# Foto, foto, para la historia, foto.

# Foto, foto, para la historia, foto.

# (IMITA EL CHINO)

# He aprendido chino capuchino.

# No me tosas...

# y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques. #

Buenas noches. Su pedido. Gracias.

Espere, espere, que no le he pagado.

Ya me ha pagado. ¿Cómo que le he pagado?

¡Dios, que me da otro derrame!

No, que me ha pagado por la aplicación.

No me ha dado dinero. Claro, el dinero.

Un momentito, dinero.

No, que me lo ha pagado por...

¿Ha pedido usted esto? No.

Lo ha pedido mi nieto. Lo pide desde su casa.

Bueno, ya está todo, así que muchísimas gracias.

¡Oye, chico!

¡Madre mía, y se va sin cobrar! ¡Qué cabeza!

# Mira, te lo explico.

# No quiero pillar el corona. No puedo viajar a Barcelona.

# No queda papel... #

(CHICO) Wilson, ¿eres tú?

Son todos iguales.

-No ates la bici, que este no es tu barrio.

-Fuera de aquí.

(Música electro)

¡Arepitas, que nos hemos quedado con hambre después de las doradas!

(RÍE)

A ver si están calentitas.

(Voces indistintas y risas)

¿Esto qué es?

Es comida. Yo he pedido droga.

¡Droga, droga! ¿Eh?

Eh... Era una broma.

Sí, sí, sí, era una broma.

Las tengo aquí al lado. Voy a por ellas.

¡Ay, qué graciosito eres!

# No me tosas y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques.

# No me tosas...

# y no me toques. #

Pero ¿no me habían traído ya la cena?

Hubo un fallo con el pedido.

¿No se la habrá comido?

Creo que no.

Cogí la comida, la llevé a la cocina,

después fui a hacer pis,

llamé a mi nieto para darle las gracias,

volví a hacer pis porque tengo la próstata fatal,

puse la televisión para ver el telediario

y luego sonó la puerta.

Y ese soy yo. Entonces, no ha cenado.

Se equivocaron y traje un pescado que está muy crudo.

Si quiere, me lo trae y se lo cambio por esta hamburguesa.

Ah, un momentito.

Muy bien.

Pues muchas gracias, de verdad.

Y, si también quiere los tres pollos de farlopa,

se los cambio por los cascos.

# Agente, saqué a la tortuga porque se hacía de vientre.

# No tengo perrito ni gatito ni serpiente. #

(Risas)

¡Eh, Wilson!

Me coméis los huevos.

¡Moreno!

(Música electro)

¡Hombre, don Bromas!

¿Qué? ¿Has traído mi pedido...

Sí, toma, aquí tienes. ...rico rico?

¡Coño, mi anillo!

¡Eh, chicas, a buscar mi anillo!

Mira también en el acuario.

Pasa, que te pago dentro. Cierra.

(Risas y gritos de júbilo)

¡Joder!

¡Joder!

¡Me cago en la puta!

¡Hijos de puta!

(G. I. T. O. "Tropical")

# Eh, ¿cómo es ese Ferrari?

# ¿Qué?

# Yeah, tócalo.

# Rápido Ferrari.

# Mira, mami.

# Yeah, oh, no tengo ningún grammy, pero sueno a Ferrari,

# estilo rock and droga que le pone a tu mami.

# Cani, apaga ese rap chustero,

# que viene el bombero a meter agua por tu agujero.

# Jueves, viernes y sábado rapero.

# Maletero lleno de "music", ron y hielo.

# "Forty nine loosers" los que dominan el juego.

# Esquivo al madero, no sea que huela lo que llevo.

# No piden raps que se meten farra,

# pero sigue al que tus padres llaman macarra.

# Chulo flipado, me insultan esas guarras

# porque querrían conmigo mojarse las bragas.

# No voy con rodeos.

# A las claras, vale, y, a las malas,

# nos partimos las caras.

# Tengo más estilo que tu padre con el... #