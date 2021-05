A pesar de que han pasado ya 17 años del estreno de la mítica película, nos siguen llegando noticias que nos dejan tan sorprendidos como esta. Resulta que para interpretar el papel de la dulce Allie Hamilton fueron varias las candidatas que se presentaron al casting, entre ellas, Jessica Biel, Reese Witherspoon, y la más sorprendente, la mismísima Britney Spears, que por aquel entonces se encontraba en el punto más álgido de su carrera.

Pues bien, ahora el vídeo nunca visto de la princesa del pop haciendo la prueba para la exitosa película ha aparecido en eBay. La oferta comenzaba por el millón de dólares, pero quién sabe la cifra que podría llegar a alcanzar. La cinta con la audición de la cantante de "Toxic" aparecía en eBay con el siguiente título: "RARE: Britney Spears Audition For" The Notebook "- One of a kind - original", pero el anuncio ya ha sido eliminado.

“A recording of Britney's audition for "The Notebook" from 2002 is being sold for $1 million on eBay.https://t.co/uL77iEeCsZ pic.twitter.com/1Tng3FoS3D“ — Britney Spears Promo (Fan Page) (@Britney_Promo) May 21, 2021

Según se podía leer antes en la descripción que acompañaba a la oferta: "The Notebook convirtió a Rachel McAdams en una estrella, pero poco se sabe acerca de que Britney Spears también hizo una audición para el papel. Nunca antes se había visto hasta ahora. Lo grabé en mi oficina el 18 de abril de 2002. en una cámara Sony Hi8mm. Su audición (con la lectura de Ryan Gosling) dura un segundo menos de 10 minutos. ¡Posee una pieza de la HISTORIA! TENGA EN CUENTA: ESTO ES PARA USO PERSONAL SOLAMENTE. NO SE PUEDE VENDER NI DISTRIBUIR. Para aquellos que han preguntado: habrá una futura muestra EN PERSONA (solo para postores serios) ".

Sin embargo, resulta que esta no es la primera vez que tenemos noticias de la posible participación de Britney en el film. En 2004, fue el propio Ryan Gosling quien confirmó en una entrevista con ET que había hecho una prueba de pantalla con Spears para 'The Notebook'.

A pesar de no haber sido escogida para el papel protagonista, tras la elección de Rachel McAdams, Spears sin rencor se refirió al guion de 'El diario de Noa' como "el mejor que había leído nunca".

“Britney talking about The Notebook and how it was the most amazing script she’d ever read pic.twitter.com/aH30a4hTgS“ — Fan Account (@breatheonmiley) May 22, 2021

Durante el 'Behind the scenes' de la película, el director y Ryan Gosling desvelaron que Rachel hizo el casting de manera diferente a todas las demás. Según Gosling, quien interpretó el papel de Noah en la película, Rachel no hizo ninguna pregunta sobre la escena y el personaje y directamente se sumergió en la representación de la escena. Eso, más la actuación llena de emoción que dio en la audición, hizo que los creadores decidieran que ella era la indicada para el papel. ¿Quién sabe cómo lo habría hecho Britney?