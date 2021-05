¿Por qué Jungkook (BTS) no se atrevía a mostrar sus tatuajes?

Hoy Jungkook es trending topic, y no por el nuevo single 'Butter' que acaba de lanzar con su grupo BTS, sino por enseñar sus brazos tatuados. Algo que, en pleno siglo XXI, resulta cuanto menos paradigmático. El cantante no había mostrado nunca en público sus tatuajes, ni siquiera en sus redes. Por lo que el hecho de que haya aparecido en manga corta en un Live en el que dejaba ver su piel tintada, lo ha hecho tendencia en Twitter. Muchos usuarios han salido en su defensa y han proclamado la libertad y el derecho que tiene de mostrarlos.

En redes no se habla de otra cosa y esto nos parece extraño en 2021, sobre todo tratándose de una persona joven y famosa. A este lado del charco asombra que sus tattoos hayan permanecido ocultos hasta hoy. Pues bien, nos hemos informado, y parece que en Asia no lo es tanto. En muchos países asiáticos no están bien vistos los tatuajes. ¿Por qué?

¿Por qué esta censura al tatuaje? "En lugares como Corea del Sur no están nada bien vistos, hasta el punto de taparlos en la televisión", nos cuenta una fiel seguidora del grupo. Según fuentes consultadas, la mayoría fans acérrimos del K-Pop, en Corea no está bien visto enseñar los tatuajes en público y menos si eres un Idol. ¿Es esto extensible al resto de Asia? Pues en algunas partes sí. En China, por ejemplo, son poco populares porque se asocia a los esclavos y prisioneros que solían ser marcados para identificarlos.



En Japón era común que las personas que tuvieran trabajos peligrosos se realizaran tatuajes como amuletos para atraer la buena suerte. En la actualidad, entre los japoneses los tatuajes no son demasiado populares debido a la vinculación que tienen con la mafia Yakuza, cuyos miembros solían estar tatuados de cuerpo entero. Hasta hace poco los tattoos seguían estando asociados a la delicuencia. Si llevabas tatuajes visibles en un gimnasio, por ejemplo, existía una alta probabilidad de que te negasen el acceso. Incluso siendo turista. En la actualidad, la sociedad japonesa es mucho más abierta en este tema y hay un índice mucho mayor de personas tatuadas. Este cambio de mentalidad ha llevado a que la Corte Suprema de Japón considere el tatuaje como un arte y no como un procedimiento médico, por lo que ya no es necesaria una licencia médica para realizarlos.