Rocío Aguirre habla sobre su relación con C. Tangana

Desde que lanzase al mundo su particular visión del mismo en El Madrileño, C. Tangana no ha dejado estar en boca de todos. Su día a día fue el centro de la conversación social durante varias jornadas, y ahora vuelve a estar de actualidad gracias a la última entrevista que su pareja, la fotógrafa Rocío Aguirre, ha concedido a la revista S Moda. Durante una de las declaraciones concedidas al citado medio, la artista se ha abierto en canal al hablar sobre su relación con el intérprete de "Tú me dejaste de querer".

Durante los meses de confinamiento, ambos pusieron en marcha la serie documental "Vuelve a casa". Un proyecto que los unió profesionalmente y del que Rocío tiene clara su postura. "Me he arrepentido un poco", confesaba al ser preguntaba por lo mucho que se conoció de la vida privada de Pucho durante las entregas. "Gracias a eso he decidido que no quiero que ese tipo de relación sea pública. Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo", explicaba a la publicación.

"En aquel momento fue algo espontáneo, lo montamos juntos y estuvo bien. Pero después me di cuenta de que no me gustó darle a la gente la herramienta para meterse en mi vida. Es la manera en la que lo aprendí y prefiero mostrar solo lo que yo quiera", concluía la artista, que también confesó que conoció a su actual pareja en un bar y no haciéndole fotos -como muchos apuntaron en su momento-.