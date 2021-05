Contra la dictadura de tener que reinventarse continuamente

En un mundo de dimensiones inabarcables y posibilidades infinitas, debemos reivindicar el encanto de los placeres sencillos, la familiaridad de las cosas que creemos valiosas y la sumisión a una narrativa vital coherente.

Cuando era niño las pesadillas me infundían un terror indescifrable. Recuerdo que cada noche, antes de arroparme, obligaba a mi madre a jurar y perjurar que ninguna criatura perturbaría mi sueño. A pesar de sus esfuerzos aquello no siempre funcionaba, y en ocasiones me asaltaban imágenes que habrían perturbado a los monstruos de Cronenberg —citando a Joseph Addison señala Borges que el alma, cuando está libre de la traba del cuerpo, imagina, y puede imaginar con una facilidad que no suele tener en la vigilia—. El caso es que durante algunas horas creía adentrarme en las entrañas de un universo atroz y grotesco.

La desventura no duraba para siempre. En algún momento, es difícil saber cuándo, las visiones se desvanecían y me desvelaba el ruido amortiguado de mis padres en la cocina. Allí seguían, sin que nada hubiera cambiado desde la noche anterior. A veces la mañana irrumpía con fuerza y la luz se filtraba desde los pasillos; otras —las más en Galicia—, la lluvia repiqueteaba perezosa en las ventanas. Y el mundo, que ya olía café molido y pan recién tostado, volvía a ser un lugar habitable, familiar y predecible.

Ciertamente, uno de los aspectos que más me perturbaba de aquellas figuraciones era su aparente incongruencia. Su estructura no obedecía a ninguna lógica racional, ni siquiera a una lógica interna propia: las imágenes se sucedían unas a otras sin nada en común más allá de su carácter terrible. Pronto entendí que no solo temía a las pesadillas por ser terribles. También porque eran imprevisibles. Y esa imprevisiblidad requería un conjunto de posibilidades infinitas, que eran tantas como pudiera imaginar el subconsciente. Tampoco tardé en descubrir que aquella combinación de factores —conjunto infinito de posibilidades, falta de una narrativa coherente y experiencia de angustia— era extensible al "mundo real".