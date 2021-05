Es evidente que el estallido de la pandemia ha paralizado en gran medida el desarrollo de la industria discográfica. Multitud de artistas se vieron en la obligación de posponer -en el mejor de los casos- o cancelar las giras que tenían previstas para 2020. Sin embargo, nuestro tiempo lo empleamos más que nunca en volcar nuestros sentidos y escuchar música durante horas. Bad Bunny fue el intérprete más escuchado durante el año pasado, pero este mapa realizado por la compañía S Money nos pone sobre la pista de cuáles han sido las canciones con más recaudación de artistas locales en los últimos meses en Spotify y... sorpresa: el intérprete de "Dákiti" no está entre ellas.

¿Alguna vez te habías planteado cuánto cuesta lo que escuchas? A nadie se le escapa que con cada reproducción, los artistas perciben una cantidad de dinero que suele generar amplios ingresos en sus cuentas. Géneros como el rap y el pop parece que son los mejor parados en el estudio realizado por la empresa, así que resulta sorprendente que el reguetón no tenga el hueco estrella que parece estar alcanzando entre la generación z.

"Shape of you", ganadora indiscutible

Tal y como muestran en su web oficial, S Money confirma que "Shape of you" es la canción que más recaudación ha obtenido. Más de 13 millones de dólares y 2.000 millones de escuchas han colocado a Ed Sheeran en la cima de esta lista. Muy cerca está "Rockstar", el tema lanzado por Post Malone a finales de 2017 con más de 10 millones de dólares y "Dance Monkey", de Tones and I, con aproximadamente los mismos ingresos.

Si lo desgranamos por géneros, el trap latino destaca la canción de "Adán y Eva" de Paulo Londra. El argentino conquistó a medio mundo con este tema, así que no es de extrañar que su recaudación haya sumado tres millones de dólares desde entonces. Adam Walker y Avicii son los dos artistas que se ponen en primera posición dentro de la electrónica con "Faded" y "Wake me up", dos títulos completamente emblemáticos y significativos en sus carreras.