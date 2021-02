¿La pandemia te ha llevado a cambiar tus rutinas para combatir el estrés? Si tu respuesta es afirmativa, quizás hayas llegado a parar a Meditada, el podcast sobre meditación que se alzó como el más escuchado en Spotify España durante 2020. ¿El motivo? Quizás no sea solo uno, sino varios los que han llevado a Luis, su creador, a ver cómo su proyecto crecía exponencialmente en cuestión de meses. "Empecé hace un par de años gracias a una profesora. Para mí era genial porque me divertía más que estudiar contabilidad aunque, poco a poco, me fue interesando más y decidí profundizar sobre el tema por mi cuenta".

Solo tiene 25 años, pero el auge que han tenido sus contenidos le ha llevado a dedicarse a ellos con mayor profundidad. Si echamos la vista atrás, resulta sencillo observar cómo la meditación o cualquier práctica de relajación mental ha adquirido un matiz mucho más relevante tras los meses de confinamiento y aislamiento social. Un momento vital que ha llevado a que muchos den el paso de asumir los niveles de ansiedad, tristeza o incluso nerviosismo que poseen tras el estallido de la crisis. Así que resulta interesante conocer cuáles fueron los motivos que llevaron a este joven a gestar su propio podcast y ayudar con él a los más de 25.000 oyentes que lo escuchan a diario.

"Por muy saturado que esté, la meditación siempre me sirve de respiro" ¿Qué fue lo que llevó a dar el paso y crear tu propio contenido? Luis: Buscando ejercicios que realizar en YouTube me encontré con un contenido que no era exactamente lo que yo necesitaba. Me decidí a crear lo que a mí me gustaría encontrar y además que, en un futuro, pudiera ayudar a más personas y que utilizasen mi propio contenido para meditar. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Meditada Podcast �� (@meditadapodcast)“ “ ¿Cómo fue el momento en el que decidiste estructurar tu contenido para Meditada? ¿Nació progresivamente o de un día para otro? Luis: Comencé con un par de ejercicios. Al poco tiempo lo tuve que dejar un poco de lado por trabajo, hasta que un día me llegó un mensaje de Spotify para una posible colaboración y al mirar las estadísticas me di cuenta del enorme interés que despertaba el podcast. Decidimos publicar dos episodios semanales y elaboré una larga lista con meditaciones orientadas a ciertos propósitos. Esto me sirve como guía para elegir el contenido. ¿Qué es lo que más te atrae de este tipo de prácticas? Luis: Me gusta mucho el equilibrio que aporta a mi vida. Por muy saturado que esté o por muy malo que esté siendo el día, sé que los minutos que dedique a la meditación me van a servir de respiro y alivio.

"La gente ha tenido la oportunidad de pararse a reflexionar durante la pandemia" La meditación guiada de 20 minutos podría ser una de las claves que expliquen el éxito que ha obtenido Meditada. La tematización de cada podcast ha permitido que cualquier oyente pueda acceder a un contenido personalizado en función de sus necesidades. Meditación para empezar el día con ganas, para concentrarse, para correr o para confiar en ti mismo son solo algunos de los títulos que se encuentra en la larga lista de propósitos de este proyecto. "Suelo basarme en lo que a mi me gustaría encontrar, episodios para situaciones en concreto que yo haya vivido o que gente cercana a mí haya experimentado, aunque los oyentes aportan muchas ideas geniales que tengo muy en cuenta. Mantienen el podcast muy vivo y lo que más suelen demandar son episodios que ayuden a dormir", indica su creador. ¿Crees que la pandemia ha incrementado el interés por este tipo de prácticas? ¿Has notado diferencia respecto al año anterior? Luis: Absolutamente. La gente ha pasado mucho tiempo consigo misma, ha tenido la oportunidad de pararse a reflexionar y ha encontrado en los creadores de contenido una gran opción para entretenerse, aprender y, en nuestro caso, meditar. Creo que mucha gente tenía en mente meditar en algún momento de su vida y ha sido con la pandemia cuando ha dado el paso, por ello la diferencia con el año anterior es enorme. El podcast en Spotify es uno de los más oídos en la plataforma. ¿Te imaginabas que iba a tener esta repercusión? Luis: Para nada, nunca me hubiera imaginado llegar a tantas personas o poder colaborar con una plataforma como Spotify, si me lo hubieran dicho hace un año no me lo habría creído. Estoy muy orgulloso de la comunidad que hemos creado, todos los oyentes tienen palabras muy amables para el podcast y eso es de lo que más orgulloso estoy.

"El auge de la meditación es evidente, pero el interés viene de antes" ¿Crees que la meditación sigue siendo una práctica individualista que prioriza el "yo" antes que el "nosotros"? Luis: Es cierto que tiene un componente individualista. Al final, meditas en un espacio donde te sientes seguro y protegido y normalmente cuando estás en soledad. No obstante, hay prácticas en grupo muy interesantes y cada vez se están dando más. Además en muchos de los episodios recomiendo practicar con más personas -amigos, familiares o pareja- para hacer de la meditación algo más grupal y beneficiarse también de lo que aporta la compañía. ¿Qué perfil de oyentes es el que más te sigue? Luis: Sobre todo me escucha gente joven, aunque hay una parte importante de adultos, algunas personas incluso me escuchan con sus hijos. ¿Consideras que la meditación ha vivido un auge en los últimos tiempos? De ser así, ¿crees que ha llegado para quedarse? Luis: Hay un auge evidente muy potenciado por la cuarentena, pero creo que el interés viene de mucho antes. Ahora es cuando he terminado de explotar. Creo que llega para quedarse porque sumado a ese interés, están las plataformas digitales apostando por un contenido de calidad.