Si tú también quieres descubrir el paisaje que se obtiene tras analizar los últimos temas que has estado escuchando en Spotify, solo tienes que acceder a su web oficial y darle el permiso para acceder a esa información. Una vez la obtiene, la inteligencia artificial se encarga del resto y dibuja un paisaje personalizado en función de las 50 canciones que hayas consumido en las últimas horas. Ahora bien, ¿qué significa cada elemento que vemos en la imagen?

Lo primero que llama la atención es el color. En función de las emociones obtenidas de cada una de las canciones registradas, variará hacia tonalidades más o menos cálidas. Los más fríos y oscuros están relacionados con melodías tristes, mientras que los más claros serán indicativo de que tus streams tienen ritmos completamente alegres y movidos.

