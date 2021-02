Primero fue su consolidación en el mercado musical como la app de streaming por excelencia y, después de erigirse como una de las plataformas más consumidas en ambos hemsiferios, terminaría lanzando a su catálogo los primeros podcast. Spotify sabía lo que hacía al dar este paso y ampliar el abanico de opciones disponibles para todo aquel que se plantara frente a ellas. Una decisión que parece haber convencido al gigante tecnológico a la hora de apostar por los audiolibros, su última incorporación que llega en formato beta para usuarios premium y gratuitos.

Aunque se desconoce la aceptación que está teniendo su último movimiento, Spotify pretende asemejar el modo de consumo que desde hace unos años intenta captar Audible. La plataforma, lanzada por Amazon, lleva tiempo luchando por hacerse un hueco en el difícil territorio de los audiolibros. Un formato literario que tiene sus pros y sus contras y que, por lo que parece, quizás se convierta en el método favorito de lectura de las generaciones venideras. Los títulos siguen siendo anecdóticos si tenemos en cuenta que, de los millones de contenidos que posee en su interior, tan solo son nueve las obras clásicas que se han puesto a disposición de los oyentes.

Quizás muchos de los dobladores no te suenen, pero son voces ampliamente conocidas dentro de la cultura anglosajona. De hecho, entre los actores se encuentran Hilary Swank o Forest Whitaker. Una elección que evidencia la fuerte apuesta de la plataforma por proporcionar un contenido de calidad y repleto de títulos históricos narrado por auténticos profesionales del sector.

Por el momento, aunque resulte atractivo, no es más que una pequeña parte de una prueba que el tiempo determinará si obtendrá el mismo éxito que su competencia. A la espera de su decisión final, tanto si eres usuario premium como si no, podrás acceder a los nuevos contenidos sin ningún coste adicional ni una suscripción paralela , como si ocurre con Audible de Amazon. ¿Darán el salto definitivo para colocarse en este nuevo nicho de mercado?

¿Nos atrae la idea de incorporar los audiolibros a nuestra rutina?

Aunque este formato literario no termina de triunfar en España, lo cierto es que hace unos años, cuando empezaron a lanzarse los primeros títulos, los lectores/oyentes se lo tomaron como una lectura sin más. El motivo no es otro que las voces monótonas que se escondían detrás de cada una de las narraciones. Una problemática que, a día de hoy, se ha visto saldada gracias a los grandes bancos de voces que están a disposición de cualquier autor que quiera ver hecho realidad su audiolibro. De hecho, esta es una de las claves por los que muchos usuarios no terminaban de conectar con una historia que, a priori, les atrajo lo suficiente como para hacerse con ella, pero que no les resultó del todo atractiva al ver como una voz "sin vida" se la contaba.

Según el úlimo Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, tan solo el 3% de la población escucha audiolibros frente al aumento de la lectura en soporte digital, que continúa creciendo y ya se sitúa en un 29,1%. La generación zeta, aunque es nativa de la tecnología y las redes sociales, aún sigue teniendo muy presente la cultura de acudir a una librería, buscar el título que más te guste y llevarte a tu casa un ejemplar físico del mismo. A pesar de las facilidades que nos otorga internet a la hora de hacernos con productos vía online -a un precio más bajo y con posibilidad de adquirirlo de forma instantánea-, el audiolibro proporciona algunas ventajas frente a otro tipo de consumo, pero no consigue adquirir la importancia que poseen los podcast a varias voces o incluso las ficciones sonoras que cuentan con multitud de actores para dar vida a una misma historia. ¿Qué le queda por hacer a este tipo de consumo para ser el predilecto entre la generación z?