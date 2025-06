El audiolibro sigue sin ser la opciÃ³n favorita de la generaciÃ³n Z: Â¿quÃ© mejoras necesita para ser la forma de consumo literario por excelencia?

Cada vez es más habitual ver cómo los jóvenes consumimos todo tipo de contenidos a través de móviles, ordenadores y tablets. Pero... ¿qué hay de los audiolibros? Estamos acostumbrados a leer textos de gran densisdad en pequeñas pantallas, pero parece que poco a poco se está instaurando entre nosotros una nueva forma de consumo literario: a través de escuchas. Seguimos siendo la generación que recibe apuntes por correo, lee artículos en aplicaciones y que oye música en cualquier dispositivo. Ahora bien, ¿nos atrae la idea de incorporar los audiolibros a nuestra rutina?

Aunque este formato literario no terminó de triunfar en España, lo cierto es que hace unos años, cuando empezaron a lanzarse los primeros títulos, los lectores/oyentes se lo tomaron como una lectura sin más. El motivo no es otro que las voces monótonas que se escondían detrás de cada una de las narraciones. Una problemática que, a día de hoy, se ha visto saldada gracias a los grandes bancos de voces que están a disposición de cualquier autor que quiera ver hecho realidad su audiolibro. De hecho, esta es una de las claves por los que muchos usuarios no terminaban de conectar con una historia que, a priori, les atrajo lo suficiente como para hacerse con ella, pero que no les resultó del todo atractiva al ver como una voz "sin vida" se la contaba.

Según el úlimo Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, tan solo el 3% de la población escucha audiolibros frente al aumento de la lectura en soporte digital, que continúa creciendo y ya se sitúa en un 29,1%. Y con estos datos hemos hablado con Marta (18 años), Pablo (19 años), Antonio (23 años) y Jara (25 años). ¿Qué mejoras propondrían para conseguir que esta forma de consumo sea la predilecta entre los jóvenes?

"Los audiolibros no tienen por qué ser la competencia de los libros físicos"

Con mayor frecuencia, cada vez son más las plataformas que se animan a fomentar el uso del audiolibro. Storytel lleva años en el mercado, pero una de las últimas en incorporarse a esta tendencia ha sido Audible, la aplicación perteneciente a Amazon que permite escuchar libros en cualquier dispositivo que esté conectado a tu cuenta. Aunque no es compatible con libros electrónicos como Kindle, está claro que el gigante tecnológico no da un paso en falso y está apostando fuertemente por la instauración de esta forma de consumo. ¿Qué falta por hacer para que la lectura consiga ser una experiencia 360?

¿Conocéis plataformas que permitan consumir audiolibros? ¿Cuáles utilizáis?

Marta: Encontré Storytel hace unos meses porque sigo a una booktuber que recomendó plataformas para escuchar audiolibros y esa fue la que más me llamó la atención. No por nada en especial, pero era muy fácil registrarse y tenía varios meses de prueba gratuitos.

Pablo: Ahora la que más escucho anunciar es Audible. Aproveché mi suscripción a Amazon Prime e intenté probar el nuevo servicio porque te dan cuatro semanas de prueba. De oídas conocía Storytel, pero nunca me había llamado la atención probarla.

Antonio: Hasta hace nada, pensaba que los audiolibros solo servían para poder mejorar en algún idioma. Yo mismo los utilizaba cuando quise aprender inglés sin acudir a una academia. Lo bueno es que ahora hay muchas plataformas que con una pequeña suscripción, te permiten leer cualquier libro que tengas a tu alcance. Y el precio es mucho más barato que un libro físico.

Jara: Las conocía, pero no he utilizado ninguna que no sea por obligación. Es decir, sabía de su existencia, pero hasta ahora no me había planteado el hecho de escuchar libros mientras me dedico a hacer otras tareas. Ahora mismo, la que estoy usando es Audible y por el momento me está resultando bastante útil.

¿Creéis que puede ser el futuro de la literatura?

M: A ver... Todo puede ser. Al igual que mucha gente de mi generación, estoy todo el día con el ordenador o el móvil en la mano. Yo por ejemplo, cuando uso audiolibros es precisamente cuando llevo varias horas frente a mis apuntes o delante de una pantalla. Me gusta desconectar de todo eso y poniéndome frente a la tele tampoco avanzo en ese sentido. O sea que mis opciones siempre son: o música o audiolibros. Me imagino con esta rutina mucho tiempo, ¿por qué no? Es una forma distinta de consumir literatura, pero de consumirla, al fin y al cabo.

P: Yo por ejemplo estudio ingeniería química muy lejos de casa. Paso más de cuatro horas en transporte público entre ida y vuelta, así que para gente que esté en mi situación y al igual que yo se maree en coches, autobuses y trenes, esta opción es muy viable a la hora de avanzar en cualquier tipo de lectura. Realmente es como si estuvieras escuchando un podcast de tu radio favorita.

A: El futuro de la literatura no lo sé, pero sí que una gran ayuda a la hora de fomentar otro tipo de formatos. Primero llegaron los ebooks, y ahora parece que los audiolibros han venido para quedarse. No tienen por qué ser "competencia" de los libros físicos, ¿sabes? Creo que pueden convivir a la perfección y convertirse en un nuevo nicho de mercado.

J: Creo que sí. Yo soy gran consumidora de libros y me gusta mucho tenerlos en mis estanterías en formato físico. Eso no quita que, por ejemplo, cuando me voy de viaje, tire de ebook para no cargar con demasiado peso. Así que con los audiolibros pasa lo mismo: dependerá del uso que le queramos dar y lo mucho o poco que se adapte a nuestras necesidades. En mi caso, es verdad que no consumo audiolibros con gran frecuencia. Pero reconozco que son de gran ayuda cuando estás de viaje o simplemente quieres relajar la vista y escuchar una buena historia.