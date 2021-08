Parece irreal que redes sociales y literatura puedan converger a la perfección en una única figura. Pero en pleno 2020, es algo perfectamente posible. Nagore Suárez es ejemplo de ello, y en su primera novela se percibe la frescura que ha adquirido de Twitter, la red social donde lanzó sus primeros relatos antes de publicar "La música de los huesos". Su obra debut viene después de conseguir el premio por "El ángel de la guarda" en la Feria del Hilo de 2019, un galardón que le ha permitido demostrar que la imaginación no tiene límites y que cada vez son más las historias que se leen en formatos diferentes a lo conocido hasta el momento.

Aunque acaba de lanzar su primer libro, lo cierto es que su nombre lleva tiempo apareciendo en los medios debido a la viralidad de sus tuits. Comenzó lanzando su primera historia con menos de 1.000 seguidores, pero pronto se convirtió en una cuenta de referencia para los más de 70.000 usuarios que la siguen en la actualidad: "Twitter te permite explorar formatos nuevos. El de los hilos te deja contar una historia como si estuviera narrada en tiempo real, incluir recursos audiovisuales, interactuar con el público... Al final es otra forma de hacer historias. Hay gente que a lo mejor va en el metro y dice bueno, no suelo leer, pero he visto esto y me he enganchado. Son como relatos cortos narrados de una forma completamente distinta", afirma la autora.

“Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente. Abro hilo. ⬇️“

¿Recuerdas el momento exacto en el que decidiste que ibas a escribir un libro?

La verdad es que siempre me ha gustado escribir. Desde el colegio escribía cuentos y obras de teatro, aunque siempre he tenido la intención de escribir una novela. La idea de esta trama la tuve como hace cinco o seis años, y ya me lo tomé bien en serio y lo dejé más o menos estructurado. Lo dejé como en stand by y cuando me contactaron de la editorial fue cuando lo retomé. Era la oportunidad de contar esta historia.

¿Te has tenido que ver en la tesitura de dejar de lado otros trabajos para sacar adelante la novela?

Sí, yo trabajaba en una agencia de publicidad y esa vida es poco compatible con todo, pero con escribir ya era inviable. Y más teniendo en cuenta que había una fecha de entrega. Entonces dejé el trabajo allí, pero no me arrepiento para nada.

¿Cómo eran tus jornadas de escritura? ¿Lo compaginabas con otras cosas?

Al final yo por lo menos me lo tomo como si fuera un trabajo más. Es verdad que no tengo un horario súper definido, pero suelo levantarme, desayunar mientras contesto correos y ya me pongo a trabajar. Hay mucha gente que me dice: “¿escribes solo cuando estás inspirada?”. Y es como mira, de haber sido así habría escrito solo tres capítulos. Al final te lo tienes que tomar como una jornada de trabajo donde te apetezca o no, tienes que ponerte a escribir todos los días.

Fue muy mal. Lo que peor llevaba era la sensación de incertidumbre en la que no sabía cuánto iba a durar esto. Pero en un primer momento no me podía concentrar, estaba completamente desubicada y veía que se me acercaba la fecha de entrega y no avanzaba. Tuve que esforzarme por concentrarme y sacarlo, claro. No quedaba otra. Muchos escritores me han dicho que les ha costado concentrarse, pero es totalmente normal.

Ha sido complicado pero a la vez muy divertido. Hay aspectos que piensas que a lo mejor no han cambiado tanto, pero han cambiado muchísimo. Cosas como por ejemplo marcas de bebidas, que dices bueno... ¿qué se bebía en esa época? ¿Qué coches se llevaban? ¿Qué precio tenían más o menos? Eso al final ha sido trabajo de documentación porque quería que fuera demasiado realista, pero lo he disfrutado.

Pues Madrid es porque Anne ha vivido allí durante mucho tiempo, aunque nació en Navarra. Pero tenía claro que sería en esos escenarios porque yo he pasado allí todos los veranos de mi vida, en el pueblo de mi abuela de la Ribera Navarra. Creo que como la conocía tan bien, me ayudó mucho a crear el ambiente.

"Mi vida ha cambiado por completo"

Nagore Suárez tiene clara que una de sus mayores pasiones en la escritura, pero no descarta seguir elaborando esos hilos que tantas alegrías le han proporcionado en los últimos meses. "Todo empezó con el primer relato en la Feria del Hilo. Gané los dos premios y a raíz de ahí, comenzó a cambiar todo porque me contactaron de la editorial y empecé a escribir la novela. Pero después de esto seguí haciendo hilos, dejé mi trabajo para hacer cosas nuevas, ha salido el libro… O sea que ha sido un cambio bastante grande".

“Hace unos días encontré un libro que cogí de la biblioteca hace bastantes años y que nunca devolví porque pensé que había perdido. El caso es que fui a devolverlo, pero resulta que es el único ejemplar que queda. Y el autor lo está buscando.



Abro hilo.“ — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) May 31, 2019

¿Aspirabas a que tus hilos fuesen tan virales?

Es imposible saber la fórmula de lo que se va a hacer viral. Yo me enteré de que existía la Feria del Hilo muy tarde, así que para el año siguiente me preparé a conciencia la historia. Los primeros días en los que empecé a lanzar la trama, mis tuits tenían como 35 me gusta, y yo feliz. Ahora mismo, aunque tengo 70.000 seguidores, no sé si un hilo se va a hacer viral o no. La gente se cansa, o de repente el tema no gusta… Así que creo que hay que hacer cosas que te gusten a ti mismo y que te aporten comodidad.

¿Qué proceso hay que seguir para crearlo?

No suele llevarme más de una o dos semanas. Generalmente tengo como una pequeña idea inicial que luego voy desarrollando. Luego voy pensando en los recursos que necesito, aunque lo que hago es dejar el hilo escrito previamente, lo divido en días y lo escribo directamente en tuits. Después siempre hay cosas que en función de la interacción del público puedes añadir, pero me resulta mucho más cómodo hacerlo así... Porque la gente empieza a hablar y se me puede ir de las manos.

Como autora de tu primera novela, ¿cómo te sientes al compartir estantería en grandes librerías junto a escritores que quizás lleves años leyendo?

Es una locura. Cada vez que voy y me veo al lado de Ken Follet o Carmen Mola aún no lo asimilo. Pero estoy muy contenta. Queda mucho trabajo por hacer, pero estoy muy feliz.

¿Crees que cualquier aspecto de nuestras vidas puede ser susceptible de convertirse en novela? ¿O es necesario que cuente con ciertos requisitos?

Creo que la novela funciona un poco como con los hilos: siempre hay algo que es el germen y a partir de ahí vas construyendo todo. A veces pueden ser cosas que lees en el periódico, que te cuenta alguien o que simplemente vas por la calle y te llama la atención e investigas. De cualquier cosa se puede desarrollar una historia.

¿Cómo definirías "La música de los huesos" en una frase?

Creo que voy a tirar por lo que me están diciendo los lectores: es una novela de misterio que no puedes parar de leer.