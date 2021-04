Roi Méndez, Flavio y Samantha prueban suerte como actores con la serie 'Ni p*** idea de Música'

Los ex concursantes de Operación Triunfo, Roi, Samantha y Flavio, se lanzan al mundo de la interpretación como protagonistas de esta nueva serie que aún no tiene distribuidor. Pero ellos no han sido los primeros en embarcarse en proyectos no musicales. Sus predecesores, como Chenoa, Lola Índigo o Nerea Rodríguez, ya han hecho sus pinitos en otras ramas del espectáculo.

La ficción cuenta la historia de una banda musical que surge en la transición del pop al punk de La Movida. Veremos como los ex triunfitos se ponen en la piel de una época que, por edad, no les ha tocado vivir. En el caso de Roi, sabemos que éste no es su único proyecto audiovisual. El gallego ya ha hecho un cameo especial en la serie Riders, que podrás ver muy pronto en Playz. Además, según ha informado Fuera de Series, Méndez aparecerá en la cuarta temporada de '#Luimelia', en la que dará vida a Sergi, un amigo de la pareja que aparecerá por primera vez en persona en la historia.