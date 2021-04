Con casi un millón de seguidores en TikTok, Dani (@danimarreroo) arrasa online y también en fuera de redes. Algunos lo conocen como Dani Marrero, a otros quizá les suene más Danielote. Lo cierto es que este chico ya se ha convertido en el nuevo icono de la generación zeta.

Hace apenas un año, el taller en el que trabaja como mecánico había cerrado por el confinamiento. Es ahí cuando Dani decidió abrirse una cuenta en la popular app para combatir el aburrimiento durante la pandemia.

P.- ¿Qué es lo mejor de trabajar en algo totalmente diferente a internet?

R.- Hablando desde mi punto de vista y sobre lo que yo he vivido, a mí me gusta que mi trabajo no tenga que ver con internet por los seguidores y la fama. Mucha gente se acerca a ti por interés y a mí eso nunca me ha gustado. Es como que no veo a la gente real, que no se muestran tal y como son. Te encuentras con muchísima gente así.

Ahora, sus videos acumulan cientos de miles de reproducciones. Además, gracias a TikTok, también ha conocido a su novia actual, Marina Rivers (@_riverss_). Y no, no fue él quien dio el primer paso, fue el algoritmo. Un video de Dani con sus colegas se hizo viral y le llegó a Marina, que no dudó en seguirle. Él le devolvió el follow y le contestó a su story al día siguiente. El resto ya es historia.

P.- A todos nos ha afectado la pandemia pero a ti, en concreto, te ha cambiado la vida. Echando la vista atrás, ¿ha sido un año positivo o negativo?

R.- Para mí ha sido un año positivo porque empezó de una forma, luego parecía que iba a ser un año súper malo y, realmente, ha sido muy bueno por las cosas que han pasado que me han mejorado como persona. Me ha servido para estar muchísimo mejor emocionalmente, más estable. Estoy muchísimo más feliz, la verdad.

P.- Muchos creen que por tener muchos seguidores uno ya es rico, ¿es así?

R.- Aquí cada uno sabrá lo que gana o deja de ganar, así que depende del caso.

Pudimos conocer un poco más sobre la historia de Dani en el spot de HBO del Orgullo 2020, donde enseña las cicatrices de la mastectomía para dar a conocer la realidad de las personas trans. Ahora, Dani acaba de dar el salto al mundo de la moda protagonizando la nueva campaña de Zalando. Puedes encontrarlo en tamaño gigante en la plaza de Callao de Madrid, donde el tiktoker no ha dudado en ir a inmortalizar el histórico momento.

P.- ¿Sientes presión por ser un referente de la generación zeta?

R.- La verdad es que sí. Sé que no todo lo que yo digo está bien ni siempre tengo la razón ni nada de eso pero siento que todo lo que yo diga la gente se lo va a tomar como que lo estoy diciendo porque es lo único que está bien. Y no es así. Soy una persona normal y corriente y yo también me equivoco. Tengo esa presión encima de pensar que siempre tengo que decir lo correcto e informarme súper, súper, súper bien para no liarla porque, claro, si la lío yo lo va a ver mucha gente. En cambio, si se equivoca alguien que apenas tiene seguidores pues no pasa nada. Esa presión que siento de tener que hacerlo todo perfecto no me gusta para nada.

“La gente insultándome riéndose y amenazándome por ser trans a través de una pantalla y yo aquí saliendo bien guapo y consiguiendo todo lo que quiero pic.twitter.com/HrIjbRyLuC“ — Danielote (@danimarreroo) March 31, 2021

Aunque, como ya sabemos, en las redes no todo es tan bonito como parece. La constante exposición pública trae consigo un aluvión de comentarios negativos y hasta hirientes. En el caso de Dani no ha sido menos.

Por suerte, cuenta con el apoyo de su ejército de fieles seguidores y de su novia que le recuerdan, muy a menudo, lo orgullosos que están de él. Gracias a la visibilidad que le da sobre la discriminación que sufre el colectivo trans, este chico está consiguiendo sensibilizar a una generación entera.

P.- ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado con un seguidor?

R.- Pues nunca me ha pasado algo raro con un seguidor, lo único, lo más raro, es que me sigan hacia donde voy. Es decir, subir una foto de donde estoy y que aparezcan ahí las mismas personas que cada vez que subo una foto por Madrid centro. Son siempre las mismas, pero bueno, eso es lo más raro. No sabría si llamarlo curioso (risas).