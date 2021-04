Khloé habla de la presión de ser Kardashian: "Toda mi vida he oído: Khloé es la hermana gorda, la hermana fea"

Hace unos días salía a la luz una imagen de Khloé sin filtros, ni retoques, al natural. La Kardashian se disgustó mucho con la publicación de esta fotografía sin su consentimiento y enseguida hizo que su equipo se movilizase para retirarla. Pero ya era demasiado tarde, la imagen de Khloé en biquini ya corría como la pólvora por redes sociales, recibiendo críticas y halagos casi a partes iguales. Muchos la apoyaban por mostrarse así de natural, y otros, en cambio, criticaban el hecho de que si ella era así en realidad por qué llevaba toda la vida engañando a su audiencia con imágenes que poco o nada se parecen a ésta.

Lo que es llamativo es la urgencia del equipo de Khlóe por eliminar la imagen de su cuerpo tal y como es. "La foto editada en color fue tomada a Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente”, dijo Tracy Romulus, directora de marketing de KKW Brands en un comunicado. “Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada”, concluyó.

Khloé se sincera

Ante todo lo que se estaba especulando sobre su verdadera imagen, Khloé ha decidido zanjar la polémica con un directo a través de su Instagram donde trata de demostrar que lo de cultivar el cuerpo es algo que trabaja y mucho. Además, se ha sincerado totalmente y ha subrayado lo mal que lo ha pasado toda la vida al sentir la presión constante de ser una Kardashian. La influencer, que aunque ha admitido que ama los filtros de esta red social, ha subido a su perfil un vídeo de ella casi desnuda ante el espejo de su baño. Un post en el que ha escrito: "PD: Sí, hice una transmisión en directo para mostrarte que todo esto no está editado con Photoshop ��."

Esto es solo un corte del directo donde la empresaria, por una vez, quiso ser la dueña, protagonista y narradora de su propia historia. Durante el Live confesó las traumas que viene arrastrando desde hace un tiempo: "Hola chicos, está soy yo y mi cuerpo sin retoques o filtros. La foto que se publicó esta semana era preciosa, pero hablando como alguien que se ha sentido insegura con su cuerpo toda, la vida, cuando alguien te hace una foto con mala iluminación o que no muestra tu cuerpo tal y como es tras haber trabajado duro (y la comparte al mundo), tienes todo el derecho del mundo a pedir que la eliminen", explicaba.

La Kardashian continuaba diciendo: "La realidad es que toda mi vida he sentido la presión, los prejuicios y el ridículo constante de ser perfecta y alcanzar las expectativas de todo el mundo. 'Khloé es la hermana gorda', 'Khloé es la hermana fea', 'su padre no puede ser su padre porque no se parece en nada', 'seguro que todo el peso que ha perdido ha sido por cirugía', ¿sigo? Vale pero ¿a quién le importa cómo me sienta si he nacido rodeada de privilegios? Estoy en un reality y es a lo que me expongo. Por supuesto que no pido impatía pero sí humanidad", reclamaba Khloé a sus críticos. "Desde hace una década, cada imperfección en mis fotos ha sido analizada con lupa y he sido ridiculizada por los más pequeños detalles. Entonces lo que hice fue transformar las críticas en motivación para estar en la mejor forma que he estado en mi vida y para ayudar a otros que pasan por lo mismo."

"Por supuesto que me gusta un buen filtro, una buena iluminación y alguna edición aquí y allá. De la misma forma que me maquillo y me hago las uñas o me pongo un par de tacones para presentarme al mundo de la forma en la que quiero que me vea. Mi cuerpo, mi imagen y cómo quiero verme y lo que quiero compartir siempre va a ser mi decisión", declaraba. Por último, añadía: "Para todos aquellos que sientan la presión de no verse lo suficientemente perfectos, quiero que sepáis que os entiendo. Todos los días recibo comentarios de la gente que me quiere asegurando que estoy preciosa, pero sé que eso es algo que tengo que creerme yo misma primero. Además, me he dado cuenta de que no podemos pasarnos la vida intentando encajar en el molde que alguien ha hecho para nosotros. Simplemente cuídate y asegúrate de que tu corazón es feliz".

Unas palabras con las que muchas personas pueden haberse sentido identificadas, pues muy poca gente se escapa de la presión de los cánones de belleza actuales, y menos, cuando se es un personaje público y todo el mundo te está analizando con lupa.