¿Aguantarías 24 horas sin móvil por más de 2000 euros?

Cada vez parece que estamos más enganchados a la tecnología. Además, tras la llegada de la pandemia, nuestro consumo a través de pantallas ha incrementado de manera casi inevitable. Tenemos clases online, teletrabajo y, en muchas ocasiones, nuestro ocio también consiste en hacer videollamada con nuestros amigos.

Pero ¿serías capaz de aguantar 24 horas sin usar tecnología? La página reviews.org te pone a prueba. Se trata de una empresa que prueba servicios y productos para después compararlos y está organizando un "reto de desintoxicación digital" que puede recompensarte con 2.400 dólares si no utilizas ninguna pantalla durante 24 horas seguidas. Suena fácil, en la práctica no lo es tanto.

“Do you think you could give up all technology for 24hrs if we paid you $2,400? There are 7 DAYS left to apply for our #DigitalDetoxChallenge!



For more information and how to apply visit https://t.co/xS2KDV52fm pic.twitter.com/ZAvRM3hnes“