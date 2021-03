A día de hoy, resulta impensable no alzar la voz ante situaciones injustas como sufrir acoso racista. Sin embargo, cuando Katie Leung comenzó a formar parte del reparto de Harry Potter, no pudo hacerlo como ella hubiera querido. Ahora, tras varios años de silencio, la actriz ha contado toda la verdad respecto a los comentarios vejatorios que sufrió tras su paso por la saga: "Me encontré con una web dedicada al fandom de Harry Potter. Recuerdo haber leído los comentarios. Y sí, había un montón de mierda racista", indicaba en el podcast Chinese Chippy Girl.

"Simplemente agaché la cabeza, aunque lo vi con mis propios ojos" La intérprete, que solo tenía 16 años cuando comenzó a formar parte del éxito de J.K Rowling, aseguró que fueron los propios publicistas los que le pararon los pies a la hora de contar su historia. Su papel era el de Cho Chang, y la escocesa de origen chino recuerda perfectamente la pohibición de denunciar el racismo que sufría en las numerosas entrevistas a las que tuvo que someterse para promocionar la película. "Recuerdo que me dijeron: "Mira, Katie, hemos visto estas webs de las que habla la gente. Y si te preguntan por ellas, tú diles que no es verdad, que eso no está pasando". "Yo solo agaché la cabeza y dije: "vale, vale", aunque lo había visto con mis propios ojos. Fue como: "Muy bien, diré que todo va genial"". A pesar de que Leung no da detalles sobre quiénes le dieron estas órdenes, sus declaraciones evidenciaron lo silenciada que estuvo durante años con el fin de no enturbiar la imagen familiar a la que nos tiene acostumbrada toda la saga de Harry Potter.