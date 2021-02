No habrá una serie de Harry Potter... de momento

Hace apenas unas horas medio mundo hablaba sobre la existencia de una serie de Harry Potter que tendría entre manos HBO MAX y Warner Bros. Los fans de la saga ya estaban frotándose las manos, despejando la agenda de los próximos meses y preparando bien su hueco en el sofá para deleitarse con más aventuras del mago. ¿De dónde venía semejante rumor? Varios medios norteamericanos aseguraban que se estaba haciendo una o dos series en torno a las historias del mago más famoso de la historia, disculpas a Merlín, pues por ahora parece que nada de eso es cierto. Aunque con Hollywood nunca se sabe...

“Upcoming Harry Potter projects in the works



�� 'Fantastic Beasts 3' (July 2022)

�� 'Hogwarts Legacy' (2022)

�� 'HP: Magic Awakened' (TBD U.S.)

�� HBO Max series (Early talks)



Which one are you waiting on? pic.twitter.com/k75Ou2Y3XP“