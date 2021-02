Nega, no sé cómo decirte esto sin que te duela

En su artículo El mito del buen salvaje: ¿Por qué las élites no quieren que seas como Gata Cattana?, Nega de Los Chikos del Maíz denunció que el discurso de la artista cordobesa no es atractivo para "el periodista de tendencias de turno" y arremetió contra medios como Tentaciones de El País en estos términos: "¿Federici? Buh, ¡política! No me sirve. Me aburro. Además, no enseña el culo". Si ya es obsceno utilizar de ese modo a una artista fallecida, hacerlo sin antes informarse de que Tentaciones fue de los pocos lugares que le habían dado voz es bochornoso. Yo mismo encargué a la redactora la entrevista a Gata Cattana y sugerí un titular a su altura: La última gran esperanza de las mujeres en el rap. Otra cosa que el rapero olvidó comprobar es que cuando escribió su texto enrabietado Tentaciones ya había sido cerrado y sus redactores despedidos.

Nega, ¿recuerdas la escena de The Wire en la que Sobotka susurra a un camello que luce total look de rapero: "Frog, no sé cómo decirte esto sin que te duela: eres blanco?" Pues yo tampoco sé cómo decirte esto sin que te duela: VICE España, al igual que Tentaciones, echó la persiana y ya no existen. Y es que en 2016 podía tener sentido tu pataleta en MondoSonoro gimoteando que "para VICE no existimos (no hacemos trap)" porque no atendían las súplicas de tu sello para sacaros en la web. Pero que en pleno 2021 tu nueva canción "Interestelar" siga orbitando en torno a esa fijación ("lo siento VICE, no voy a ser tu buen salvaje") ya huele a manía persecutoria. Eres Michael Douglas al final de la peli de The Game. Toni Cantó despertando del coma en 7 Vidas. Si yo que estuve años al frente de ambas publicaciones he logrado pasar página, quiero pensar que tú también puedes.