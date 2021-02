Â¿Vivimos en una 'dictadura progre'?

En Gen Playz debatimos sobre si estamos o no en una 'dictadura progre'. Para ello, nos acompañan unos invitados muy especiales que, además, no se cortan un pelo: Henar Álvarez, guionista y cómica; Fermín Turia, miembro de la Junta Nacional del Frente Obrero y estudiante de Derecho; Guillermo del Valle, director del canal de YouTube “El Jacobino” y abogado; Teresa Puchol aka Lady Crocs, magistrada del Juzgado nº1 de Huesca; y Antxón Arizaleta, miembro del espacio de comunicación política “El Observatorio” y estudiante de Ciencias Políticas. ¡Allá vamos!

¿Qué es ser progre?

Empecemos por el principio. La palabra “progre” es el calificativo derivado de progresista, parece obvio. Sin embargo, este término ha resucitado en los últimos años con una connotación peyorativa. De hecho, tal y como asegura Danel, España es el único país del mundo en el que la palabra “progresista” se usa como insulto.

Cuando se les pregunta a los invitados que definan esta polémica palabra se dan cuenta de que no es tan fácil como parece. “Los progres no luchan por el progreso del país, es como, todo por el progreso pero sin el progreso”, comienza Fermín. Él, por ejemplo, no está de acuerdo con el feminismo. “No representa a la mayoría de las mujeres”, añade.

Henar lo interrumpe "¿por qué dices que la mayoría de las mujeres no estamos de acuerdo con el feminismo? ¿Qué mujer no va a estar a favor de la igualdad?", le pregunta. Fermín, por su parte, no niega la igualdad entre sexos solo por el simple hecho de no compartir el feminismo.

Por otro lado, Guillermo del Valle prefiere obviar hablar de "dictadura progre" y prefiere utilizar la expresión "hegemonía cultural": “Vivimos en modo de producción capitalista. Las desigualdades entre clases son más patentes que nunca. No hay una dictadura, hay una hegemonía cultural y económica”, concluye. Para Henar, progre es “un insulto que se le da a la gente que está más a la izquierda y que prefiere gastar fuerzas en mejoras sociales que económicas”.