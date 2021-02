Soge Culebra (@sogeculebra) lleva más de 6 años en la música. El artista murciano acumula casi 800.000 suscriptores y más de 200 millones de reproducciones en su canal de YouTube. Pero eso no significa que siga innovando y reinventándose con cada canción, demostrando que es una de las grandes promesas de su generación.

Acaba de lanzar su nuevo single “Gin” con un sonido muy fresco y pegadizo junto a Selecta (@selecta33). Gabriel, así prefiere que nos refiramos a él, reconoce que esta colaboración es un sueño hecho realidad ya que se trata de uno de sus productores favoritos. Charlamos con él sobre cómo surge esta canción, las consecuencias de la pandemia en su carrera musical y la preparación de su nuevo disco.

P.- Para los pocos que todavía no te conocen ¿cómo te definirías?

R.- Pues sobre todo como un chaval con ganas de innovar a muerte. Con muchas ganas de no parar, de tener siempre música que hacer y retroalimentar eso para que le valga a toda la gente que me ayuda y que está ahí.

P.- Acabas de presentar “Gin”, ¿cómo surge este tema?

R.- Pues de una tarde de estudio con Selecta, sobre todo divertida. Me lo pasé súper bien trabajando con él. Estábamos ahí en el estudio, empezamos a probar melodías y salió esta idea. Salió el tarareo y de ahí le pusimos la letra. Poco a poco fue saliendo la idea.

P.- Entonces fue antes el beat que la letra.

R.- Sí, en este caso sí. Aunque normalmente suelo trabajar así, siempre recreo con el productor alguna melodía.

P.- Es la primera vez que colaboráis pero ¿os conocíais de antes?

R.- En realidad sí, nos conocíamos de antes porque yo era amigo de Recycled J (@recycledj) y cuando he ido a algún evento suyo estaba él. Pero la primera vez que quedé con Selecta para hacer algo fue ese día y, claro, ya teníamos esa confianza de habernos visto 3 o 4 veces antes.

P.- Te caracterizas por tu sonido rap-reggae, ¿te da miedo que el público no entienda este nuevo sonido?

R.- Pues la verdad es que no. Hago lo que quiero y siempre voy a hacer lo que yo quiera, hablando de música obviamente. Claro que no puedo salir a la calle a hacer lo que sea (risas). Pero hablando de música sí, siempre voy a hacer lo que me pida el corazón. Yo creo que si lo haces bien la gente lo va a respetar. Por ejemplo, la canción de “Gin” a mí me encanta, me la puedo escuchar 400 veces y las canciones antiguas no me las escucho.

P.- Aparte tú tienes videos muy antiguos ¿te da vergüenza verlos?

R.- Me suele dar, pero prefiero no caer en la tentación de meterme a mirarlos. Son etapas de la madurez y de las épocas que vive una persona. Si yo en su momento tuve que hacer eso pues se hizo. Pasado, presente, futuro. Eso funciona así.

P.- Hablando de futuro, hace casi un año dijiste que estabas preparando tu segundo álbum ¿cómo va eso?

R.- Pues bien, todavía estamos dándole forma a la idea. Eso es algo que dije más bien por decir realmente, pero sí, ahora es justo cuando estamos desarrollando esa idea. No hay fecha de lanzamiento ni nada. Lo que sí sé es que dentro de un mes como mucho voy a sacar otra canción.

P.- En 2020 has ampliado tu cartera de featurings, juntándote con Sule B, Walls, Pol Granch… ¿Con que artista te gustaría colaborar que no lo hayas hecho ya?

R.- Claro, hay muchísimos, podría estar 3 horas hablando sobre artistas con los que me muero por colaborar. Desde el año pasado estoy empeñado en un colega mío de aquí que se llama Beto (@beto_ct). Vamos a sacar seguro un tema este 2021, o para mi proyecto o para el suyo. Es el artista con el que más ilusión me hace.

P.- ¿Tienes pensado hacer algún concierto aunque sea con medidas de seguridad?

R.- Soy de los que prefieren esperar, la verdad. No me gusta dar un concierto con la gente sentada ni mucho menos con mascarillas. Yo creo que un concierto de toda la vida es pasárselo bien, tener libertad de movimiento, la música es para bailar y cantar. Supongo que son los dos verbos más importantes de la música. Es como si vas a un partido de fútbol y no se puede dar patadas a un balón. Por eso, prefiero no fomentar eso y que esto se solucione antes de dar cualquier concierto, la verdad. Paso. Si algún día lo hago pues lo haré pero prefiero volver a la normalidad.

P.- ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando todo esto termine?

R.- Pegarme un pedazo de fiestorro que no veas (risas). No me voy a poder levantar al día siguiente.

P.- Por último, ¿algún artista en el que tengas el ojo puesto?

R.- El Beto, es el que te he dicho antes. Es un chaval de Cartagena, a la peña le va a flipar.