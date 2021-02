Sonambulismo, parÃ¡lisis del sueÃ±o o terrores nocturnos: Â¿Sabes que sufres una parasomnia?

O síndrome de la cena durante el sueño es un trastorno en el que los pacientes dormidos ingieren alimentos o líquidos de forma involuntaria. “Se asocia al sonambulismo, pero no se conoce qué lo produce. Es más frecuente comer alimentos ricos en carbohidratos y en algunos casos ingerir alimentos inusuales e incluso pueden llegar a beber sustancias tóxicas. No suelen recordar los episodios y lo notan por molestias a la mañana siguiente”, cuenta la doctora.

“En un nuevo episodio de sonambulismo, me despierto y veo en el piso al lado de la cama un plato con la picada que sobró de anoche y un paquete de pepitos vacío y toda la cama llena de migas. Menos mal que no me acuerdo así no me siento tan culpable ��������“