Nachufax: "Clasificarme para CR Challenge ha sido el mejor momento de mi carrera"

Detrás del alias Nachufax está Ignacio Ochoa Máximo, un chico de 21 años que estudia Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Si estos datos te resultan familiares, es porque hace unos meses Nachufax superó el segundo clasificatorio del torneo Championship. Jugó en el grupo C de la fase regular y fue eliminado por BoniiMVP, subcampeón de la competición.

Cuatro meses después, Ignacio ha ganado el segundo clasificatorio de RTVE Clash Royale Challenge, en el que participaron 234 jugadores. Esta vez no tiene que jugar en una fase regular, sino que con su victoria accede directamente a la final presencial, que se celebrará en Madrid el 30 de junio. Su paso por el bracket fue especialmente heroico y aplaudido, ya que derrotó a jugadores tan aclamados como Soking, DarKoh y Beniju; a este último en la gran final del clasificatorio.

Nachufax pertenece al equipo Myrtia Wolves. Varios compañeros suyos también jugaron el torneo y su club permaneció muy atento a los partidos mientras animaba a sus ‘lobos’ a través de Twitter.

Nachufax es Ignacio Ochoa Máximo

Cuando Clash Royale fue lanzado, a Ignacio no le llamaba la atención el videojuego, pero un amigo le convenció para que se lo bajara. Vio que se le empezaba a dar bien y decidió probar en el mundo competitivo. Sus preferencias no han cambiado desde su victoria en Championship, ya que Nachufax sigue utilizando los mazos de control y su carta favorita sigue siendo el Minero.

Cuando el jugador conoció los torneos de RTVE Clash Royale se inscribió porque creyó que eran unas buenas oportunidades para demostrar su nivel, pero no imaginaba que ganaría a Soking: “Pensé que era demasiado difícil ganar el clasificatorio y no me veía haciéndolo. Hasta que vencí a Soking”, comenta.

A Ignacio le gustaría seguir mejorando y aprendiendo como jugador profesional: “En realidad nunca lo he visto como un trabajo, pero sí me gustaría continuar en los esports solamente dedicado a Clash Royale”, explica. El jugador de Myrtia Wolves, anteriormente de ASUS ROG Army Academy, asegura que hasta ahora no ha experimentado malos momentos en su carrera deportiva. “Clasificarme para Clash Royale Challenge de RTVE ha sido el mejor momento de mi carrera”, afirma.

Como le pasó en el último clasificatorio, Nachufax cree que, aunque no es imposible, va a ser “muy difícil” ganar a sus rivales en la final porque, según dice, “tienen mucho más nivel y experiencia en los presenciales”. Aun así, el ‘lobo’ les desea “buena suerte y que gane el mejor”.